Hyundai Sonata 8: новая модель со старой АКПП

Новая модель со старой АКПП: Первый тест-драйв Hyundai Sonata 8

Сразу после выхода в продажу Hyundai Sonata 8 разочаровал российских водителей, так как, кроме того, что приехал он с менее мощным двигателем, в паре с агрегатом предложили старую коробку передач, Sonata 7 поколения. Первый тест-драйв показал, на что способна модель после обновления от разработчика.

Технические характеристики для России. В США Hyundai Sonata 8 поставляется с более современной АКПП на 8 скоростей, там автомобилистам доступна и система прямого впрыска, и силовой двигатель GDI. В Россию же компания эти комплектующие решила не везти, так как стоимость модели тогда увеличилась бы примерно на 30 тысяч рублей, а прямой впрыск российским автомобилистам, по словам представителей, не понравился. Без должного ухода система часто выходила из строя и требовала серьезного ремонта.

У нас обновленное авто доступно с агрегатом Smartstream Theta III 2.5 MPI объемом 2,5 литра, форсунки там примерно на 7 мм сместили в сторону впускных клапанов, возле каждого предусмотрели отверстие. При этом мотору добавили электронный термостат и 2-стадийный перепускной клапан масляного насоса. В паре предлагается коробка передач Hyundai A6MF2-2 на семь скоростей.

Кузов, стоит отметить, явно отличается впечатляющим запасом прочности, прослеживается наличие 15-21 частей, соединенных горячей штамповкой. Подрамники и задняя часть также усилены, улучшили аэродинамику, уменьшили массу авто и пообещали экономию топлива в городской среде.

Тест-драйв нового авто. Заявление инженеров об экономичности сразу же подверглось сомнению при первом тест-драйве модели. На загородной трассе при обычном режиме она потребляла около 9 литров бензина на 100 километров пройденного пути, а вот в режиме Sport расход увеличился до 13-15 литров и больше.

Новая качественная отделка салона

Дисплей диагональю 10,25 дюймов

Система Drive Mode с несколькими режимами езды Тем не менее стоит отметить некоторые улучшения новинки в сравнении с предшественником:

В целом ездовые характеристики Hyundai Sonata 8 не изменились. В режиме "Sport" расход топлива сильно не увеличивается, как и остальные показатели. Иногда возникают вопросы к коробке переключения передач, всё зачастую получается плавнее и мягче, чем в режиме "Comfort", а на панели передач все отображается достаточно четко и ясно.

Возможности торможения силовым агрегатом весьма ограничены: эффективнее всего машина замедляется при понижении со 2-й на 3-ю. Разгон сопровождается шумом в салоне, при этом торможение перед поворотами может привести к тому, что авто просто "потеряется".

Езда по ямам и кочкам дает сильную вибрацию на руль, однако система стабилизации и подвески обеспечивают дополнительный комфорт для пассажиров заднего сиденья. Никаких вертикальных колебаний не возникает, а вот на высоких скоростях амортизаторы откровенно не справляются со своей работой, и где-нибудь в повороте, пусть даже и в плавном, при различной загрузке колёс, машина однажды совершенно точно выйдет из равновесия.

В целом новый Hyundai Sonata 8 можно сравнить с Mazda 6 , конкуренту он уступает только по плавности хода. Подойдет обновленная модель водителям, предпочитающим размеренную безопасную езду, так как экспериментов на дороге она может и не выдержать.