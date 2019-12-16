Changan CS35Plus проверяет живучесть наших стереотипов

Тест-драйв Changan CS35Plus

Наступило время, когда качественный прогресс автомобилей, произведенных в Китае, уже невозможно игнорировать. Куда метит Changan CS35Plus, и попал ли он в цель?

Машины из Китая действительно становятся лучше. Может быть, их невероятное количество переходит в качество, а может быть дело в том, что автогиганты Поднебесной пачками переманивают иностранных специалистов и выкупают целые автомобильные марки. Так или иначе, из категории «лишь бы ездило» китайские модели уверенно перешагнули в категорию «можно брать». Таков и Changan CS35Plus — осталось только разобраться: если брать, то вместо чего. Да, поставим вопрос именно так. Ведь будет странно делать вид, что на рынке нет бестселлеров вроде Креты и Каптюра, о которых давно все известно, и новичков вроде Chery Tiggo 4, который претендует на ту же нишу. К тому же марка Changan не настолько на слуху.

В лучшем случае, потенциальный покупатель может вспомнить ладный компактный паркетник CS35 пятилетней давности. CS35Plus — это не рестайлинг и не иной кузов на старом шасси: это самостоятельная модель, которая заметно подросла в размерах — стала на 165 миллиметров длиннее и прибавила 4 сантиметра к колесной базе. И таким образом стала аккурат в один ряд с Renault Kaptur

Сопоставимы и цены: базовый Changan CS35 Plus стоит 1 079 900 рублей (это если без скидок и прочих спецпредложений). При этом в комплектацию входят две подушки безопасности, ESP, датчики давления в шинах, кондиционер, датчик света, 16-дюймовые литые диски и медиасистема с экраном диагональю 10,25 дюйма и дополнительной USB-зарядкой для задних пассажиров.

Двигатель один: 1,6-литровый атмосферник. В официальной брошюре указана мощность 128 лошадиных сил но в документах на машины — 117. Скорее всего, разница объясняется тем, что в Россию поставляют модернизированный мотор прошлого поколения с обычным распределенным впрыском, а на внутренний китайский рынок — новый, с непосредственным. Коробка передач — 5-ступенчатая «механика» или 6-диапазонный японский автомат Aisin. Привод, как нередко бывает в этом классе, только передний. В комментариях к тестам таких машин мы неизменно видим реплики вроде «а зачем такой автомобиль нужен?», но у реального рынка иное мнение. С передним приводом покупают не только Крету, Kaptur или более крупный и дорогой Kia Sportage — даже у Ranault Duster доля переднеприводных версий достигала половины. И это не так уж удивительно: переднеприводные кроссоверы заменили россиянам универсалы, которых на рынке больше не становится. Бонусом идет высокий клиренс. У CS35 Plus он составляет 180 миллиметров.

Что предложит Changan на фоне популярных конкурентов? CS35Plus заходит с козырей, предлагая качество салона и проработку внешности, которая недоступна подавляющему большинству из них. Да-да, основное и главное ощущение — Changan CS35Plus качественно и дорого сделан. Это ощущается в материалах, зазорах, проработке дизайна. Пожалуй, Creta и Kaptur не могут в этих вещах соперничать с Чанганом. Когда такое можно было сказать про китайскую машину?

Передние кресла удобные, с хорошей боковой поддержкой. Рулевая колонка регулируется по вылету и наклону. Само рулевое колесо похоже на таковое от BMW , но когда такое сравнение считалось оскорбительным? Панель управления климатом сенсорная. И даже музыка звучит неплохо, пускай у медиасистемы не самые понятные регулировки.

Сзади ехать комфортно, там действительно много места для ног, и потолок отформован дугой над головами для увеличения объема (вновь привет Крете). Шумоизоляция хороша, но по ощуещениям впереди шумнее, а главный источник шелеста — шины.

Признаться, поначалу все это интерьерное великолепие обескураживает. И, если бы в машине оставили панорамную крышу, которая есть на китайском рынке, то особо впечатлительным могла бы потребоваться порция корвалола. Но это не все.

В CS35Plus появилось то, за что мы ценим европейские машины: внимание к мелочам. Вроде бы все это не так важно, но приятно: большая ручка закрывания багажника, ниша для зонта, закрытые пластиком замки и широко открывающиеся двери с удобным выходом и защитой порогов от летящей грязи… Добавьте к этому удобные оригинальные карманы-органайзеры для мелочей на задней части спинок передних сидений и мягкий пластик салона в конце концов. Объем багажника равен 403 литрам но при сложенных сиденьях вырастает до 950.

Внешне CS35Plus похож на компиляцию разных стилей немецкой школы дизайна, но это не воспринимается в негативном ключе. Напротив, получился скорее вдохновленный этим дизайном новый образ, лаконичный и законченный. Речи о слепом копировании не идет, а правильные ориентиры скорее можно отнести к плюсам.

Колесные арки кажутся большими, но это из-за широкой окантовки из неокрашенного пластика. В России предлагают 16— и 17-дюймовые колесные диски, но в Китае есть вариант еще больше. Правда, профиль у шин уже низковат: 225/45 R18.

От предшественника CS35 кроссвер унаследовал архитектуру шасси (в компании эту платформу называют EPS): спереди стойки McPherson, сзади — торсионная балка. Это практически классика для подобного типа автомобилей. Усилитель руля — электрический.

Ходовая часть слаженно справляется со своими обязанностями. CS35Plus едет в меру энергоемко и надежно. Среднего размера выбоины грунтовки проходятся без лишних ударов, хотя до ядреной вседозволенности Nissan Terrano/ Renault Duster ему далеко (они, помнится, не пасовали даже на откровенно разбитых лесовозных дорогах). Порадовали действительно неплохие тормоза с информативным и прозрачным усилием на педали.

По асфальту CS35Plus идет без рысканья и нервозности, в предельных режимах никаких откровений, «переднеприводное» поведение со сносом передней оси. Отточенной управляемости и азартного огонька ждать не стоит, по ощущениям машина максимально усреднена в своих повадках. Впрочем, владельцы едва ли будут пытаться получить от кроссовера максимум его возможностей в скоростном прохождении поворотов — скорее, они будут интересоваться динамикой.

И она не то чтобы ураганная. С четырьмя журналистами на борту кроссовер вообще переставал куда-либо спешить — после 90 км/ч ускорялся очень неохотно. По паспорту для версии с автоматом заявлены 14 секунд разгона до 100 км/ч. Это еще медленнее, чем Creta с мотором 1.6 (12,3 секунды). Правда, реветь при этом корейский кроссовер будет громче. Компенсация за чрезмерную медлительность Чангана — потребление 92-го бензина.

Кому подойдет такой автомобиль — довольно комфортный, не слишком шумный, стильный, хорошо оборудованный, качественно собранный и довольно медленный? Очевидно, первые кандидаты — жители городов. Те, кому почти никогда не приходится совершать обгоны на загородных двухполосных дорогах или пробираться по заснеженной сельской местности. Те, кому дизайн, качество отделки и богатая комплектация важнее проходимости и динамики. CS35Plus — как последняя модель китайского смартфона со всеми наворотами. Если еще несколько лет назад их расценивали как непонятных выскочек, а свои кровные несли в кассы Samsung и Apple , то сейчас во многих сегментах модели Huawei выступают с ними равных и уже обрели своих преданных поклонников.

Марка Changan на нашем рынке долго запрягала, но после премьеры модели CS35Plus имеет шансы быстро поехать. Сильный ход — гарантия на 5 лет или 150 тысяч километров. На момент теста первую партию в 150 автомобилей уже раскупили. И представители марки обещают в ближайшее еще несколько новинок.