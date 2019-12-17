Hyundai Sonata: рафинированный бизнес-класс?

Тест-драйв Hyundai Sonata

Версии с базовым двухлитровым мотором будут доступны со следующего года, а пока Sonata предлагается только с двигателем объемом 2,5 литра и 6-ступенчатым автоматом. Такую модификацию мы и протестировали.

Hyundai Sonata нового поколения добралась до России в год своего мирового дебюта. На родине, в Южной Корее, автомобиль дебютировал в марте 2019 года, а в апреле был показан на автосалоне в Нью-Йорке — важным рынком сбыта для таких автомобилей была и остается Северная Америка. Если предыдущая Sonata, которую продавали и у нас, была сделана на американский манер основательно, но все же несколько грубовато, то новая воспринимается более утонченным продуктом.

Особенно это касается интерьера — если в прежней Сонате материалы отделки можно было назвать незатейливыми, то в новой интерьер выглядит более приятно. Дефлекторы обдува окантованы аккуратными хромированными полосками, в рукоятки настройки климат-контроля вмонтированы индикаторы температуры, а медиасистема получила двухсекционный дисплей диагональю 10,25 дюйма. На первый взгляд этот «широкоэкранный телевизор» кажется избыточным, но смысл в его внедрении определенно есть — при включенной на основном экране навигации можно вывести на дополнительный, к примеру, список радиостанций. Но дело не только в фактуре пластика и площади дисплеев — важно, что качественно изменился дизайн.

Пропорции автомобиля скорректированы: теперь его силуэт близок племени «четырехдверных купе». Седан прибавил в длину 45 миллиметров, при этом на 35 миллиметров выросла колесная база. Свесы уменьшились, а сиденья перенесены ближе к земле. Однако, оказавшись за рулем, рефлекторно стремишься сместиться еще ниже — по ощущениям, в прежней Sonata посадка была более спортивной, а в новой не так много места над головой. На заднем диване, впрочем, проблем с этим нет — комфортно будет и людям вполне «баскетбольного» роста.

Если к четкости и информативности цифровой комбинации приборов придраться трудно, то новый кнопочный селектор автомата — определенно, вещь весьма непривычная. По крайней мере для человека, оказавшегося за рулем седана бизнес-класса, а не в кабине городского автобуса. Там-то подобный «пульт управления» трансмиссией встречается часто. Но придется привыкнуть: после ряда случаев за океаном, когда водители забывали перевести рычаг АКП в «паркинг» и рисковали попасть под собственный автомобиль, американские регулирующие органы потребовали принять меры. Что и было сделано: если в новой Сонате остановиться и открыть дверь, режим P включится автоматически.

Sonata построена на новой модульной платформе — логично ожидать, что она же ляжет в основу родственной Kia Optima следующего поколения или соразмерного кроссовера Santa Fe. В силовой клетке салона усилены соединения порога с задней стойкой кузова. Для того чтобы снизить вибрации, более массивной стала задняя поперечина. И, в соответствии с ужесточающимися нормами испытаний пассивной безопасности, переработаны детали передней части, отвечающие за деформацию при ударе с малым перекрытием. При этом благодаря более широкому применению деталей из высокопрочной стали, изготовленных методом горячей объемной штамповки, специалистам Hyundai удалось снизить массу «голого» кузова Sonata — он весит на 24 килограмма меньше, чем у предыдущей версии.

На российский рынок Hyundai Sonata выходит с двумя бензиновыми двигателями. Младший 2,0-литровый из семейства Nu развивает 150 лошадиных силы и 192 Нм крутящего момента. Более мощный, объемом 2,5 литра, выдает 180 сил и 232 «ньютона». Однако седан с 2,0-литровым мотором можно будет заказать только после нового года — на начальном этапе доступна только лишь версия 2.5. Обоим двигателям полагается 6-ступенчатый гидромеханический автомат. В активе корейского концерна есть и 8-ступенчатая АКП, но для российской версии Sonata она не предлагается, хотя кроссоверы Hyundai, доступные в нашей стране, ее уже примерили — например, у Hyundai Tucson она полагается двухлитровому дизелю.

Двигатель 2.5 семейства Theta получил ряд доработок — в частности, в клапанном механизме внедрены толкатели с гидрокомпенсаторами, изменен ГРМ, в системе охлаждения появился дополнительный термостат, а масляный насос получил перепускной клапан.

Hyundai Sonata со старшим в линейке 2,5-литровым двигателем ускоряется уверенно, однако взрывным ее характер все же не назовешь: с места до «сотни» за 9,2 секунды. Комфортнее всего удерживать двигатель в среднем диапазоне оборотов — если прожать педаль газа до пола, в салоне становится шумновато. В интерьере, выведенном дизайнерами Hyundai на качественно новый уровень, невольно ожидаешь тишины и умиротворенности представительского седана.

Для того, чтобы улучшить управляемость, инженеры изменили геометрию передней подвески и усилили передний и задний подрамники, а в задней подвеске, кроме того, изменили форму и жесткость продольных рычагов. На дорогах Краснодарского края (весьма разного качества!) седан не подбрасывает водителю неприятных сюрпризов — в целом его поведение четко и прогнозируемо. Реактивное усилие на руле в крутых виражах, конечно, во многом искусственное, но точно прописывать траекторию движения это, в целом, не мешает. Не замечена новая Sonata и в склонности к кренам. А вот на сглаженных неровностях и волнах асфальта, которые на наших дорогах не редкость, присутствует диагональная раскачка — впрочем, едва уловимая.

Не обошла Hyundai Sonata стороной и всеобщая автомобильная цифровизация — система удержания в полосе зорко следит, чтобы машина держалась строго посередине, не смещаясь к разметке. В наличии адаптивный круиз-контроль и система предотвращения столкновений — как спереди, так и сзади. Впрочем, полный набор электронных ассистентов входит только в исполнение Prestige за 1 999 000 рублей. Для других комплектаций он доступен за доплату в 100 тысяч рублей.