«КАМАЗ» начал испытания нового автобуса 

В центре бренда «КАМАЗ» начались тестовые заезды новой модели автобуса российской марки, отметили в пресс-службе организации. Впервые прототип НЕФАЗ-4299-30-52 показали в Москве в прошедшем году.

Испытания нового транспортного средства проходят в Набережных Челнах. Представители компании уже обозначили, что обычно тестовые экземпляры накатывают около 50 тысяч километров, чтобы проверить прочность комплектующих и недочеты. Выведенные на испытания авто пока проехали только 3 тысячи.

Передать новейший автобус на получение сертификата качества планируют в конце лета. Выпуск отечественной модели стартует после результатов теста. Собирать ее будут в Башкирии на мощностях дочернего завода "КамАЗа", новинка будет отличаться новым экстерьером и интерьером салона, а вместимость достигает 72 человека.

Новинка будет соответствовать всем требованиям утвержденной ранее госпрограммы «Доступная среда», с учетом потребностей людей с ограниченными физическими возможностями.

Под капотом разместился двигатель Cummins, а мощность его достигает 185 л.с. В паре трудится автоматическая трансмиссия на 6 скоростей.