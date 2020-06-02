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«КАМАЗ» начал испытания нового автобуса 

Car.ru и ещё 5 2 июня 2020
«КАМАЗ» начал испытания нового автобуса
Фото: car.ru
В центре бренда «КАМАЗ» начались тестовые заезды новой модели автобуса российской марки, отметили в пресс-службе организации. Впервые прототип НЕФАЗ-4299-30-52 показали в Москве в прошедшем году.
Испытания нового транспортного средства проходят в Набережных Челнах. Представители компании уже обозначили, что обычно тестовые экземпляры накатывают около 50 тысяч километров, чтобы проверить прочность комплектующих и недочеты. Выведенные на испытания авто пока проехали только 3 тысячи.
Передать новейший автобус на получение сертификата качества планируют в конце лета. Выпуск отечественной модели стартует после результатов теста. Собирать ее будут в Башкирии на мощностях дочернего завода "КамАЗа", новинка будет отличаться новым экстерьером и интерьером салона, а вместимость достигает 72 человека.
Новинка будет соответствовать всем требованиям утвержденной ранее госпрограммы «Доступная среда», с учетом потребностей людей с ограниченными физическими возможностями.
Под капотом разместился двигатель Cummins, а мощность его достигает 185 л.с. В паре трудится автоматическая трансмиссия на 6 скоростей.
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Тест-драйвы , Камаз
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