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Прежняя форма, новое содержание: тест-драйв обновлённого кроссовера Renault Kaptur 

Wroom.ru и ещё 1 21 час назад
Renault Kaptur: прежняя форма, новое содержание
Фото: Wroom.ru
Традиционный рестайлинг — это изменение "лица" автомобиля, несколько новых штрихов в дизайне интерьера и почти неизменная техническая "начинка". А вот кроссовер Renault Kaptur, выпускающийся с 2016 года, обновили по другому "рецепту".
Рестайлинговый "Каптюр", вышедший на российский рынок в середине июня, проще всего узнать по иному рисунку решётки радиатора. Есть во внешнем облике машины и другие изменения, но совсем незначительные, в духе загадок-картинок "найди столько-то отличий".
Самые серьёзные новшества "Каптюра" образца 2020 года скрыты от глаз. Во-первых, это новый турбомотор 1.3 TCe в сочетании с вариатором (как у "Арканы") вместо прежнего двухлитрового атмосферного двигателя и устаревшего четырёхступенчатого автомата. Турбированный агрегат мощностью 150 л. с. разработан совместно с концерном Daimler и устанавливается не только на "Рено", но и на компактные "Мерседесы", а бесступенчатый вариатор поставляет японская фирма Jatco.
И во-вторых, кроссоверу достался полностью новый рулевой механизм с электромеханическим усилителем вместо гидравлического, регулировкой руля по углу наклона и вылету (раньше можно было изменять только наклон) и новым подрамником. Модернизированная ходовая часть есть не только у машин с новым турбомотором, но и у машин с прежним двигателем объёмом 1,6 литра.
Усилия инженеров "Рено" оказались не напрасными: обновлённый "Каптюр" едет просто отлично по меркам семейных кроссоверов. Автомобиль бодро разгоняется, чётко держит прямую, уверенно проходит виражи развязок и радует лёгким рулём в городе. Можно посетовать лишь на полусекундную паузу, которую берёт вариатор после нажатия педали в пол, но эта черта присуща характерам большинства массовых автомобилей с автоматическими трансмиссиями.
Получив дополнительные баллы по шоссейным дисциплинам, Renault Kaptur не лишился высоких оценок за езду по плохим дорогам. Автомобиль всё так же уверенно справляется с неровностями и разбитым асфальтом, а короткие свесы, достаточный дорожный просвет и немалые ходы подвесок позволяют смело съезжать на грунтовки.
Тест-драйв обновлённого "Каптюра" пришёлся на день, когда в Москве и Подмосковье стояла тридцатиградусная жара, поэтому испытания лужами и грязью автомобиль избежал. Но глубокие ямы и ухабы в окрестностях Дракинского карьера близ Серпухова кроссовер преодолел ни разу не задев грунт бамперами, а по прикатанным полевым дорогам машина мчала, не сбавляя ход.
В общем, изменения по части техники пошли модели на пользу, но их было бы явно недостаточно, чтобы сократить отставание от "Креты", самого популярного кроссовера на нашем рынке (за пять месяцев в России продали 23 137 паркетников Hyundai Creta и 6 733 "Каптюров"). Ещё одним козырем в борьбе за покупателей стал облагороженный салон.
Автомобиль получил новый удобный руль, накладку из мягкого пластика на передней панели, иные сиденья, более современную медиасистему, подлокотник, подстаканники, дистанционный запуск двигателя… А оснащение старших комплектаций пополнилось камерами кругового обзора (правда общий "вид сверху" они показывать не умеют, на экран можно вывести картинку только с одной камеры), системой контроля слепых зон, обогревом задних сидений и руля, USB-разъёмами для задних пассажиров, цветной подсветкой салона. Именно более качественной отделки, улучшенной эргономики и современных опций, как выяснили в компании, не хватало потенциальным покупателям прежде.
В итоге — почти капитальный ремонт интерьера, но от некоторых недостатков избавиться не удалось. Задние места не радуют простором — от семейной машины ожидаешь большего простора для седоков. Приборная панель выглядит оригинально и необычно, но показания приборов (кроме цифрового спидометра по центру) и сообщения бокового компьютера читаются плохо. Мультимедийная система не тормозит и коннектится со смартфонами, однако графика на экране выглядит примитивно.
Дизайн — дело вкуса, но в целом причудливый вид передней панели выглядит несколько устаревшим, салон той же "Арканы" получился более современным и солидным. Впрочем, "Аркана" и дороже: на 80–100 тысяч рублей при выборе машины с турбомотором и вариатором.
А главным конкурентом обновлённого "Каптюра" останется "Крета". У неё тоже недавно случился рестайлинг, но очень скромный — у машины не изменились ни форма, ни содержание.
"Хендай" привлекает покупателей более традиционным (и скучным) дизайном, "Рено" — ярким обликом, вариантами двухцветной окраски кузова (их выбирает большинство покупателей) и чуть более низкими ценами, если сравнивать машины с аналогичным оснащением. Тех, кому по душе "каптюровское" направление в дизайне, кроссовер не разочарует. А новая версия с турбомотором ещё и порадует динамикой.
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Тест-драйвы , Кроссовер , Hyundai , Renault Kaptur , Hyundai Creta , Renault , Daimler , Mercedes-Benz
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