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На Youtube-канале «Привет Тачка» в шоу «ДорогоБогато» рассказали о самой дорогой «Буханке» в истории. Экспедиционная версия создана на базе 7-местного УАЗ СГР Комби. Стоит такой автомобиль около 1 млн рублей.

Новый УАЗ оборудован усиленной лебедкой «Красный БТР», шинами BFGoodrich с черными стальными дисками и специальным экспедиционным багажником с лестницей. Чтобы багажник не царапался, на трубе с запасным колесом изолентой примотана резинка.

В автомобиле установлен блок «ЭРА-ГЛОНАСС» с микрофоном, динамиком и кнопкой SOS.

Подогрев передних сидений позволяет обеспечить комфортную поездку даже в условиях морозной зимы. Для пятерых пассажиров предусмотрен легкосъемный столик против хода движения.

Все дополнительное оборудование сертифицировано и стоит около 300 тысяч рублей.

Пользователи Youtube обрадовались новой версии знаменитой «Буханки».

«Это просто жесть, спасибо вам мужики, рассмешили», — прокомментировал видеоролик один из пользователей.