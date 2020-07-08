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Новый внедорожник УАЗ порадовал россиян 

Александр Котлеткин 15 часов назад
На Youtube-канале «Привет Тачка» в шоу «ДорогоБогато» рассказали о самой дорогой «Буханке» в истории. Экспедиционная версия создана на базе 7-местного УАЗ СГР Комби. Стоит такой автомобиль около 1 млн рублей.
Новый УАЗ оборудован усиленной лебедкой «Красный БТР», шинами BFGoodrich с черными стальными дисками и специальным экспедиционным багажником с лестницей. Чтобы багажник не царапался, на трубе с запасным колесом изолентой примотана резинка.
В автомобиле установлен блок «ЭРА-ГЛОНАСС» с микрофоном, динамиком и кнопкой SOS.
Подогрев передних сидений позволяет обеспечить комфортную поездку даже в условиях морозной зимы. Для пятерых пассажиров предусмотрен легкосъемный столик против хода движения.
Все дополнительное оборудование сертифицировано и стоит около 300 тысяч рублей.
Пользователи Youtube обрадовались новой версии знаменитой «Буханки».
«Это просто жесть, спасибо вам мужики, рассмешили», — прокомментировал видеоролик один из пользователей.
«Жду видео с названием «Роскошнее »Майбаха»: УАЗ «Буханка» за 20 млн рублей!» — написал другой.
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Комментарии 36
Тест-драйвы , Фото , Maybach , УАЗ
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