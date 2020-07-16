Прототип кабриолета BMW 4-серии проходит последние тесты 

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Прошлый месяц был тяжелым для BMW . Выпуск купе G22 4-серии вызвал огромный резонанс, главным образом из-за гигантской решетки радиатора. Сейчас накал страстей немного угас и компания готовится дополнить четвёртую серию кабриолетом.

Автолюбители смогли сфотографировать кабриолет 4-серии, проходящий последние этапы дорожных тестов. Как показывают «шпионские» снимки, автомобиль почти полностью лишен маскировки, за исключением задней части. Производитель решил больше не скрывать огромные «ноздри» радиаторной решетки.

Кроме вызвавшей столько споров решетки, передняя часть кабриолета полностью соответствует недавно представленному купе. Капот, крылья, оптика и передний бампер с огромными дефлекторами вентиляции выглядят точно так же.

Вероятно, и в остальном автомобиль будет полностью напоминать купе, а минимальное количество камуфляжа намекает на скорую премьеру модели.

Ожидается, что техническое оснащение модель также разделит с существующими машинами. Это значит, что базовый вариант получит 2,0-литровый турбированный рядный двигатель мощностью 255 лошадиных сил и задний привод.

Флагманская комплектация будет оснащена силовым агрегатом на 3,0 литра, работающим вместе с 48-вольтовым стартер-генератором, чья совместная отдача достигнет 382 л.с. Крутящий момент этого двигателя будет передаваться на все колеса.