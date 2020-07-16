Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Прототип кабриолета BMW 4-серии проходит последние тесты 

Car.ru и ещё 5 16 июля 2020
Прототип кабриолета BMW 4-серии проходит последние тесты
Фото: car.ru
Прошлый месяц был тяжелым для BMW. Выпуск купе G22 4-серии вызвал огромный резонанс, главным образом из-за гигантской решетки радиатора. Сейчас накал страстей немного угас и компания готовится дополнить четвёртую серию кабриолетом.
Автолюбители смогли сфотографировать кабриолет 4-серии, проходящий последние этапы дорожных тестов. Как показывают «шпионские» снимки, автомобиль почти полностью лишен маскировки, за исключением задней части. Производитель решил больше не скрывать огромные «ноздри» радиаторной решетки.
Кроме вызвавшей столько споров решетки, передняя часть кабриолета полностью соответствует недавно представленному купе. Капот, крылья, оптика и передний бампер с огромными дефлекторами вентиляции выглядят точно так же.
Вероятно, и в остальном автомобиль будет полностью напоминать купе, а минимальное количество камуфляжа намекает на скорую премьеру модели.
Ожидается, что техническое оснащение модель также разделит с существующими машинами. Это значит, что базовый вариант получит 2,0-литровый турбированный рядный двигатель мощностью 255 лошадиных сил и задний привод.
Флагманская комплектация будет оснащена силовым агрегатом на 3,0 литра, работающим вместе с 48-вольтовым стартер-генератором, чья совместная отдача достигнет 382 л.с. Крутящий момент этого двигателя будет передаваться на все колеса.
Видео дня. Легендарная «Волга» Газ-24: космический прорыв автопрома
Car.ru: последние новости
Renault Kiger на рендерах выглядит лучше конкурентов Renault Kiger на рендерах выглядит лучше конкурентов Редкий 507-сильный пикап Dodge Ram продают на аукционе Редкий 507-сильный пикап Dodge Ram продают на аукционе Новый Land Rover Range Rover представили с необычными дверями Новый Land Rover Range Rover представили с необычными дверями
Комментарии
Тест-драйвы , BMW
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему нельзя оставлять номер телефона на лобовом стекле
Почему нельзя оставлять номер телефона на лобовом стекле
ТОП-10 авто, которые не стоит брать на вторичке
ТОП-10 авто, которые не стоит брать на вторичке
Почему важно уметь переключать МКПП без сцепления?
Почему важно уметь переключать МКПП без сцепления?
Пьяный водитель Mercedes убил семью в ДТП
Пьяный водитель Mercedes убил семью в ДТП
Видео
Российский мэр задержан пьяным за рулем
00:44
Российский мэр задержан пьяным за рулем
Автоновости
Столкновение авто с рестораном попало на видео
01:05
Столкновение авто с рестораном попало на видео
ДТП
Автомобиль протаранил ресторан в Москве
00:39
Автомобиль протаранил ресторан в Москве
ДТП
Умная Tesla спасла водителя от ДТП
00:15
Умная Tesla спасла водителя от ДТП
ДТП
Появилось видео ДТП внедорожника в центре Москвы
01:01
Появилось видео ДТП внедорожника в центре Москвы
ДТП
Пьяные школьницы перевернулись на угнанной «Волге»
00:07
Пьяные школьницы перевернулись на угнанной «Волге»
ДТП
Опубликовано видео ДТП блогера на Lamborghini
00:18
Опубликовано видео ДТП блогера на Lamborghini
ДТП
В системе оплаты парковки произошел сбой
00:26
В системе оплаты парковки произошел сбой
Автоновости Бортжурнал
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
00:32
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
ДТП
Россиянка протаранила скорую с роженицей
00:55
Россиянка протаранила скорую с роженицей
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение