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Audi выпустила юбилейную спецверсию суперкаров R8 

Motor.ru 19 часов назад
Audi выпустила юбилейную спецверсию суперкаров R8
Фото: Motor.ru
Компания Audi выпустила 30 суперкаров R8 V10 quattro в юбилейной спецверсии для Северной Америки. Купе и спайдеры особого тиража отличаются расширенным набором опций, эксклюзивными цветами кузова и декором. Доплата за редкость и нестандартное оснащение составит 14-16 тысяч долларов в зависимости от типа кузова.
Audi называет спецверсию «американских» суперкаров R8 Limited Edition, но подчёркивает, что ограниченный тираж приурочен к десятилетию мотора V10, которое отмечали в прошлом году. Из 30 автомобилей R8 Limited Edition будет всего пять спайдеров и 25 купе. Все двухдверки с мягкой крышей будут окрашены в тёмно-синий цвет Mugello Blue. Покупатели купе смогут выбрать цвет: доступны 15 машин колора Mugello Blue, по пять — Avus Silver и Sonoma Green.
Особенность юбилейных Audi R8 V10 quattro — заводское оснащение аксессуарами от 620-сильной топ-версии Performance. К примеру, в базовое оснащение входят 20-дюймовые пятиспицевые диски Milled, спортивная облегчённая выхлопная система, композитные накладки на пороги и боковины. Вдобавок, установлены карбоновые передний сплиттер и стабилизатор поперечной устойчивости, у наружных зеркал серебристый корпус, а тормозные суппорты красного цвета.
Немного изменилось оформление интерьера: потолок украшен алькантарой с ромбовидным рисунком, окантовка приборной панели и воздуховодов вентиляции стилизована под углепластик, а прострочка на креслах и органах управления может быть не только красной, но и серой. Отличий по технике от обычных R8 V10 quattro нет: под капотом 570-сильный (550 Нм) атмосферный V10, привод — полный, коробка передач — 7-ступенчатый «робот»
Цены на Audi R8 V10 Quattro Limited Edition стартуют с 186 тысяч долларов. Спайдер обойдётся дороже на 10 тысяч долларов. Для сравнения обычные R8 в США стоят от 170 тысяч долларов за купе и от 182 тысяч долларов за родстер. В 2021 модельном году «простые» R8 V10 quattro в США продавать не будут: в гамме останутся только суперкары версии Performance.
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Тест-драйвы , Audi , Audi R8
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