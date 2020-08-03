Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание» 

1 августа 2020-го года в Москве состоялось первое после карантина автошоу "Гонки на выживание". Это соревнования на грунтовом кольце с регламентом, позволяющим безнаказанно выталкивать соперников с трассы. Автомобильные «Гонки на выживание», в которых основной целью было сокрушить автомобиль противника любой ценой, были популярны в лихие 90-е, а потом пошли на спад. Сегодня основатель экстремального шоу в России Игорь Master Панин поставил целью, во что бы то ни стало, возродить этот адреналиновый вид состязаний. Боевые авто, которые переживут это побоище, а затем встречный таран «могучих монстров» Биг Футов, пройдут в финал гонки! И четверо «выживших» финалистов съедутся в общей схватке на подвесном 12-ти метровом ринге, но выживет из них только один.