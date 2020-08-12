«Больше-не-Optima»: первый тест Kia K5

В автопрессе есть клише: когда у автора не хватает фантазии на заголовок о новом поколении модели, он называет текст «Прежним осталось только имя». Но с Kia K5 этот приём не прокатит — автомобиль, который мы всегда знали как Оптиму, теперь даже назвали иначе. Но зачем менять звучное имя-бренд на безликий буквенно-цифровой код? Вообще, именно так эту модель называют в Китае и Южной Корее последние десять лет. Да и у нас некоторые владельцы практикуют замену значков Kia на К5 — что-то этим подчёркивая. Теперь им придётся придумать другой способ выделиться, потому что бренд Kia решил глобализировать шильдик К5. И объяснение удобное есть — этот автомобиль полностью новый.

Полностью новым был и прошлый, но спутать его с предшественником проще простого, да и многие агрегаты у них были общими. Про новую Оптиму (простите, К5) такого уже не скажешь — стилистика кузова и салона переработана очень сильно, а также здесь иные моторы и трансмиссии (но не все). Это всё настолько другое, что смена названия выглядит даже закономерно. Кроме небольшого нюанса — одна буква в сопровождении одной цифры едва ли отражает дизайнерскую экспрессию кузова новой модели.

Несколько удивляет палитра цветов для такого эффектного кузова: из семи вариантов яркий только один — как раз представленный на картинках синий

Удивить здесь и сейчас

Kia K5 нарисован с тем же подходом, что и Hyundai Sonata — удивить здесь и сейчас. Такие формы не становятся классикой, но сиюминутный вау-эффект дают мощный. В передней и задней светотехнике — диодные росчерки в форме кардиограммы; хромированный молдинг на задней стойке корректирует фигуру, превращая обычный седан в стройный псевдофастбек; узкие фары и крутолобый капот придают облику здоровой наглости, а бленда оптики во всю ширину кормы — дороговизны и «трендовости».

Но не нужно долго присматриваться, чтобы понять: почти все «воздуховоды» декоративные, в том числе «патрубки» в заднем бампере. Впрочем, форма без функциональности, но с намёком на оную — современная норма в дизайне кузова среди доброй половины производителей. Однако в интерьеры эта тенденция пробралась в куда меньшей степени. Оригинальное исполнение той или иной фурнитуры в К5 если и влияет на удобство пользования, то лучшим образом. А милые вещи, вроде рифлёных алюминиевых рамок воздуховодов климата или глянцевых приливов-ручек на дверных подлокотниках, постоянно тянет потрогать. Правда, нарядный салон быстро накапливает отпечатки на своих блестящих поверхностях и начинает выглядеть менее презентабельно.

Есть несколько классных решений, которые тянут даже на мини-инновации в классе, а то и вообще в индустрии. Сколько раз, сидя спереди справа, вы откидывали спинку, чтобы расслабиться и отдохнуть в долгой дороге? Теперь пассажир может сделать это нажатием одной клавиши — у сиденья К5 есть специальная «поза невесомости»! При её активации подушка и спинка принимают такое положение, в котором сидящий человек расслабляется максимально — необходимые углы интерьерщики Kia подбирали совместно со специалистами NASA

Motor

Приборка прорисована здорово и может выглядеть совершенно по-разному. К базовым «скинам» различных режимов вождения добавили новую функцию: настроенческие «обои», меняющиеся в зависимости от времени суток — можно ехать в закат и наблюдать картинку с закатом на приборной доске. А при включении поворотников графика в рисованных шкалах временно сменяется на картинку с камер мониторинга слепых зон — удобно. Изображение со всех внешних «глазков» — почти «гоупрошного» качества!

Только этом случае не позавидуешь заднему пассажиру — даже несмотря на огромный запас пространства в коленях (колёсная база выросла на 45 мм), «космонавт» так или иначе потеснит сидящего сзади. Впрочем, функции кресла продублированы на внутреннем торце спинки, так что двигать его может любой пассажир. Запасы по ширине и потолку тоже солидные. Единственное, немного не хватает уюта: шторки на окнах не предусмотрены; нет третьей зоны климат-контроля; отсутствует полочка для мобильника, хотя пара портов для зарядки имеется.

Топовая мультимедийная система хороша и функциональностью, и быстродействием. К ней подключаются два Bluetooth-устройства одновременно, есть режим разделения экрана, графика, поддержка пробок. Отзывчивость и интуитивность интерфейса на уровне, а отдельное спасибо за механическую ручку громкости. Вариант попроще — урезанная до 8 дюймов диагональ и отсутствие навигации

Спереди подпитывать мобильник ещё приятнее — есть вертикально ориентированный слот беспроводной зарядки с подпружиненной прижимающей клипсой. Пока отдельные премиум-марки вообще ещё не разродились этой полезной, но банальной опцией, Kia реализовала её на высшем уровне. С душой сделали и иллюминацию — здесь это не просто контурные световоды где-то в стыках панелей салона, а целые блоки с особой архитектурой свечения и палитрой, стремящейся к бесконечности. Для этой системы придумали название Mood Lamp — лампа настроения. Ещё один способ создать настроение — включить в мультимедийке звуки той или иной обстановки или погоды — от потрескивающего камина или снежной деревни до шума уличного кафе.

Новая платформа и едет по-новому

Первое впечатление — тишина. Двигатель, если не крутить, не слышно совсем; ветер начинает гудеть лишь хорошо за сотню; и лишь шины на этом фоне кажутся доминирующими, но тоже умеренно. Разница с прежней Оптимой — ощутимая, и это подчеркнула поездка на ней в такси вечером того же дня. Настройка подвески похожа на сонатовскую — классная работа на всех типах неровностей, кроме мелкой ряби и острых швов. Особенно впечатлила стабильность на волнистых деревенских дорожках. Даже на неприлично высоких скоростях амортизаторы гасят раскачку, а курсовая устойчивость практически не зависит от покрытия — это даёт приятную уверенность в автомобиле.

А второй приятный сюрприз по шасси — это баланс управляемости. Опробованная версия GT Line не отличается от прочих по настройкам подвески, и весь её спортивный антураж — чисто внешний. По меркам сегмента К5 совсем не скучный автомобиль, потому что при попытке водителя проверить в повороте сцепление шин поддерживает начинание всеми колёсами, а не только передними! С такой настройкой седан не нужно упрашивать повернуть в быстрый вираж, и при желании даже можно катнуть с ветерком в удовольствие.

Среди вороха систем помощи водителю (их полный набор плюс проектор данных на лобовое стекло — отличие топовой версии GT Line+ от GT Line) есть пара необычных. Это деликатное напоминание о том, что впередиидущий автомобиль тронулся (также встречается разве что у Subaru ) и предотвращение столкновения при повороте на перекрёстке

Правда, педаль при этом всё время будет в полу — несмотря на неплохие заявленные цифры динамики, новому двигателю Smartstream 2.5 при активной езде не хватает момента, и разгон воспринимается минимально достаточным. Тот самый случай, когда хорошее шасси просит возможностей турбомотора. Тем более, что для корпоративных парков и спокойных водителей в гамме оставили старый 2.0. Мотор немного спасает 8-ступенчатый автомат, с которым можно выгадать как в динамике, так и в топливной экономичности — разумеется, не одновременно.

Motor

На этом фото особенно хорошо видно, насколько успешно K5 маскируется под фастбек. Клиренс седана для российского рынка увеличен со 135 до 155 мм. А ещё в этом поколении по настоянию российского офиса производитель добавил наконец полноценный обогрев лобового стекла

Сферический хит в вакууме

В отсутствие прямого столкновения с конкурентами тратить больше абзаца на подведение итогов нет смысла. Автомобиль получился сбалансированным до скуки, но при этом вовсе не скучным. С ярким дизайном, продуманным (с лёгкими оговорками) интерьером, парой уникальных примочек, хорошим шасси и нормальной силовой установкой. Приятно, что в погоне за актуальными ценностями разработчики не забыли ценности базовые — и K5 не только сверкает дисплеями, но и приятно едет. Главные недостатки — отсутствие альтернативного турбомотора и возможности сделать задний ряд чуть уютнее, доплатив ещё за пару позиций. А чтобы проявить нюансы и посмаковать детали, мы запланировали с К5 любопытный сравнительный тест. Ждите на Моторе!