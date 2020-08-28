Тест-драйв Volvo XC40

Признаться, проехав за рулем Volvo XC40 пару десятков километров, я изменил свое мнение об этом автомобиле. Так уж получилось, что на Volvo я не ездил со времени дебюта нынешнего XC90 и первый тест после пятилетнего перерыва у нас случился совсем недавно с седаном Volvo S90. Но здесь все понятно — бизнес-класс, премиум… О маленьком кроссовере XC40 у меня было лишь поверхностное впечатление и ранее он мне казался этаким простачком среди немецких конкурентов Audi Q3, Mercedes-Benz GLA и BMW X1. Но познакомившись с ним поближе, я изменил свое мнение.

Я понимаю тех, кто «запал» на Volvo XC40 из-за дизайна. Как классно, что младший Volvo не стал уменьшенной копией более крупных XC60 и XC90, продемонстрировав миру свой собственный стиль с оригинальными дизайнерскими решениями, и в то же время не лишенный фирменных черт, которые прослеживаются в других моделях Вольво. В отличие от немцев, которые словно под копирку повторяют старшие модели с их строгим классическим стилем, XC40 удачно балансирует, разбавляя официоз модным кэжуал с яркими акцентами вроде необычного решения с задней стойкой или опциональной «контрастной крышей». Такой подход цепляет взгляд потенциальных клиентов, которые хотят выделиться из потока, но не традиционными понтами «черное на черном», а оригинальностью и настоящим европейским стилем.

В связи с тем, что у Volvo нет российского производства, при конструировании модели в конфигураторе доступны множество различных дополнительных пакетов и опций. Допы у шведов удовольствие не дешевое, зато каждый может сконфигурировать автомобиль четко под себя.

Хотя интерьер «сороковки» — это уменьшенная копия XC60 и здесь не обошлось без оригинальных решений вроде декоративных вставок на дверных картах с выгравированных видами центра Гетеборга — города, где располагается штаб-квартира Volvo. Сев в салон, сразу подмечаю довольно высокую посадку и небольшую площадь остекления, которая, впрочем, совершенно не мешает отличной обзорности. По качеству материалов отделки интерьер XC40 — это игра контрастов. Например, местами откровенно жесткий пластик соседствует с филигранно выполненными дефлекторами обдува.

Посадка в XC40 довольно высокая. Кресла удобные, но мне немного не хватило длины подушки. Тут на помощь приходит разнообразие выбора отдельных опций. За 9,5 тыс. рублей можно заказать механические регулировки длины подушек передних сидений.

Удобству и практичности шведы уделили особое внимание. В таком компактном интерьере уместилось исключительное разнообразие мест для хранения мелочей: огромные карманы в дверях, внушительный отсек на центральном тоннеле, выдвижной лоток под водительским креслом, пара подстаканников, площадка для беспроводной зарядки телефона в «подвале» центральной консоли. Есть даже портативный мусорный контейнер и специальный выдвижной крючок для сумок на крышке бардачка. Детская блокировка задних замков и стекол включается одной кнопкой на водительской двери, а чего стоит организация пространства багажника с остроумной схемой трансформации пола, помогающего крепить или вешать груз, а жёсткую полку прятать в подполье. Такая умная проработка пространства и внимание к деталям с лихвой перекрывают местами не самые премиальные материалы отделки, которые контрастируют на фоне стоимости автомобиля.

Цифровая приборная панель знакома по другим моделям Volvo. По качеству графики и разрешению экрана она уже не на передовой, но читается неплохо, а в качестве разнообразия можно выбрать одну из четырех тем оформления. Знакома и мультимедийная система. От старших моделей она отличается только немного уменьшенным экраном, но интерфейс и быстродействие сохранены. Даже базовая аудиосистема отличается хорошим звучанием, а за отличное качество картинки системы камер кругового обзора можно смело ставить пятерку с жирным плюсом.

По большому счету, спорное эргономическое решение в салоне Volvo XC40 только одно и связано оно с тем, что шведы, как и многие другие автопроизводители не удержались от экспериментов с селектором автоматической коробки передач. Сам нефиксируемый селектор остался на привычном месте между передними креслами, но, чтобы включить Drive или задний ход, ручку нужно дергать дважды. Да, за пару дней к этому алгоритму быстро привыкаешь, но поначалу происходит постоянная путаница и это дико раздражает.

Очень порадовала система кругового обзора. Она дает классную сочную картинку и удобное управление, когда одним кликом можно переключиться на любую камеру или активировать режим обзора на 360 градусов.

Линейка двигателей, доступная для Volvo XC40 2021 модельного года в России состоит из двух бензиновых и одного дизельного мотора, которые предлагаются в пяти различных модификациях. Все двигатели с турбонаддувом. Бензиновые кроссоверы обозначены как Т3 (1,5 л, 150 л.с.), Т4 (2,0 л, 190 л.с.) и Т5 (2,0 л, 249 л.с.), дизельные — D3 (2,0 л, 150 л.с.) и D4 (2,0 л, 190 л.с.). Трансмиссия на российском рынке только одна — восьмиступенчатая автоматическая коробка передач, чего не скажешь о приводе. Базовые XC40 Т3 и D3 могут быть как передне-, так и полноприводными, но топовые двигатели предлагаются только с приводом на все колеса.

Очень крутое решение с полом-трансформером в багажнике. Складной и съемный пол позволяет легко приспосабливать багажное отделение к перевозке различных грузов. Пол можно превратить в перегородку для багажного отделения, чтобы разделить и упорядочить грузы различного типа, или в держатель для сумок с покупками. Цена опции — 9 500 рублей.

В отличие от многих других тестов, которые встречаются на просторах Рунета, мы взяли не одну из топовых модификаций, а начальную дизельную версию Volvo XC40 D3. Почему? Да потому что, на мой взгляд, подавляющее количество потенциальных клиентов кроссовера не обладают амбициями уличных гонщиков и не ждут от XC40 спортивной управляемости и бешеной динамики разгона. Хотя версии D4 и тем более Т5 наделяют «сороковку» довольно прытким нравом, для комфортного передвижения в городских условиях 150-сильного турбодизеля модификации D3 вполне достаточно.

Мне нравится, что в движении XC40 оставляет впечатление сбитого и собранного автомобиля. Шведский кроссовер четко следует за рулем, охотно реагирует на нажатие акселератора, но в рваном режиме «автомат» Aisin то и дело путается в своих восьми передачах, провоцируя дерготню. Дизельный XC40 D3 едет без азарта. Он юркий и удобный на городских скоростях, вполне комфортно способен поддерживать скоростной режим на магистрали. Но иногда нехватка тяги все же чувствуется. Особенно это заметно при попытке обгона на трассе. Однако если никуда не торопиться и ехать как обычно, XC40 почти безупречен. Адекватные реакции, хорошая шумоизоляция, отличная обзорность, простота управления, проработанная эргономика, практичный салон, классно реализованный комплекс электронных помощников, который действительно помогает. Кроме того, даже при чисто городском позиционировании, Volvo XC40 обладает хорошей внедорожной геометрией, что упрощает парковку зимой и позволяет штурмовать бордюры без опасения повредить бамперы.