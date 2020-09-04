Часы «Гражданин», телевизор «Чёткий» или автомобиль «Ниссан Записка». При буквальном переводе названий некоторых брендов, невольно представляешь себе их аналог на русском языке. Polaris Slingshot, что в переводе означает «Рогатка», напротив, многое объясняет. Он имеет три колеса и действительно выстреливает водителя и пассажира, как из рогатки.

Автомобиль, мотоцикл, трайк? Polaris Slingshot одновременно всё и сразу, именно поэтому его классифицируют по-разному и в разных странах, и даже штатах США. Несмотря на наличие полноценного автомобильного двигателя и коробки передач, двух сидений, руля и даже медиасистемы, сертификационные органы автомобилем его не считают.

Американская компания Polaris Inc. из Миннесоты основана в 1954 году. Она производит транспорт класса ATV (разгоно рода квадроциклы), снегоходы, электрокары и даже малые транспортные средства для военных. Ей также принадлежала ликвидированная марка мотоциклов Victory. Сегодня Polaris владеет легендарным мотобрендом Indian.

И все-таки оказаться за рулем «рогатки» в большинстве американских штатов можно с обычными водительскими правами. Фактически это гибрид автомобиля и мотоцикла, этакий кентавр, граница которого проходит прямо по салону. Во избежание кривотолков в компании Polaris решили, что это все-таки мотоцикл, о чем говорит наклейка между сиденьями, а значит надевать мотоциклетные шлемы желательно — мало ли что может прилететь с дороги.

Под пластиковыми навесными панелями прячется стальная пространственная рама, фрагменты которой видны по бокам. Спереди автомобильная подвеска на двойных поперечных рычагах, сзади — односторонний маятник, на котором через ременной привод установлено ведущее колесо увеличенного диаметра (20 дюймов против 18 спереди). Трансмиссия до недавнего времени предлагалась только механическая, но теперь появился и автомат.

Polaris Slingshot имеет весьма внушительные габариты. Длина 3800 мм (чуть длиннее Нивы), ширина 1971 мм (почти Audi Q8!), высота 1318 мм (кажется, проедет под шлагбаумом). Колёсная база составляет 2667 мм, клиренс — 127 мм. «Джиэмовский» двигатель GM Ecotec объемом 2,4 литра выдает 173 лошадиных силы при 6200 об/мин и 225 «ньютонов» крутящего момента при 4200 об/мин. И это при снаряженной массе всего 783 килограмма.

По паспорту такая «рогатка» должна выстреливать пассажиров до «сотни» за 4,5 секунды, а максимальная скорость превышает 200 км/ч, но на практике добиться таких цифр почти невозможно. Виной тому — единственное ведущее колесо. Обуто оно в специально разработанную резину Kenda Slingshot (255/35 R20), но эффективно реализовать тягу все равно не может. На первых трех передачах провернуть колесо не составляет труда даже при включенном трекш-контроле.

По безопасности Slignshot — тоже гибрид. Здесь трехточечные ремни, закрепленные по центру кокпита, водоотталкивающие сиденья, АБС, трекшн-контроль и ESP. А вот подушек безопасности, крышы над головой и полноценного лобового стекла у «рогатки» нет. Еще одна наклейка в районе рычага коробки передач говорит о том, что машина не тестировалась на предмет соответствия нормам безопасности, что в вольной интерпретации означает, что вы пользуетесь этим устройством на свой страх и риск.

Этот тест проведен в США, где цены стартуют с отметки в 21 тысячу долларов без учета налогов за простую версию S и заканчиваются на цифре в 34 тысячи за максимально укомплектованную версию LE. У Polaris есть дистрибьюторы и в России: за Slingshot просят не менее 2,5 млн рублей.

Заинтересоваться таким «девайсом» по мнению производителя, должны те, у кого уже были водные мотоциклы, снегоходы, мотовездеходы и мотоциклы. Slingshot для тех, кто уже попробовал многое. Для остальных — доступен прокат. В окрестностях Майами такие машины выходного дня встречаются нередко, как и конторы по их аренде. Я пошел по другому пути — воспользовался сервисом Turo по аренде машин напрямую у владельца. Это обошлось в 100 долларов в сутки.

Владельцем оказался Алекс из Ливана. Он уже давно живет в США, свободно говорит по-английски и добился многого. В его в гараже недавно снятый с производства, Lexus GS-F c 5-литровым V8 под капотом, а Slingshot 2015 года он купил, потому что ему стало скучно. С его слов он иногда выезжает с женой в ресторан, а остальное время сдает его желающим прошвырнуться по местным клубам и произвести впечатление. Версия с «механикой» пользуется стабильным спросом, хотя у него есть еще один Slingshot 2020 года с АКП.

Оказавшись за рулем, я невольно почувствовал себя в кабриолете, а форма капота в стиле Chevrolet Corvette только усилила это ощущение. «Слингшот» выглядит, как пришелец из другого мира, а дизайн в стиле «трансформеров» гарантирует внимание окружающих. И действительно, уже на первом светофоре я услышал короткий гудок и поднятый вверх палец от девушки из соседнего кроссовера.

В тот день в Майами было жарче обычного. Оказавшись за рулем столь эффектного транспортного средства, я довольно быстро начал ощущать пятой точкой все несовершенство этого мира, солнце палило мне прямо в голову, а отсутствие кондиционера сопровождалось языками тепла из подкапотного пространства в районе ног — обычного моторного щита у «Слингшота» нет. Даже около рычага коробки температура была выше, чем за бортом.

В этом смысле Slignshot напомнил мне мотоцикл. Казалось бы, Флорида идеальное место для мотоциклов или кабриолетов, но первое, о чем ты думаешь, стоя перед красным светофором, это когда же загорится зеленый, чтобы можно было разогнаться и немного проветриться. Если добавить к этому серьезный шанс попасть под дождь и невозможность поднять крышу, то ассоциации с мотоциклом становятся еще очевиднее. Множество контор предлагают массу аксессуаров для «слингшота», включая тентованные крыши и высокие стекла, но даже все это вместе от дождя вас полностью не убережет.

На больших скоростях комфорт и вовсе отступает: небольшое ветровое стекло направляет воздушный поток прямо в лоб, шум мотора и гул коробки почти ничем не глушатся, в ушах светит ветер, который забивает звук плохенькой стереосистемы, а она, в свою очередь, стремится перекричать внешние шумы, повышая громкость с ростом скорости, что делает поездку очень нервной. Отработанные газы выходят через короткую выхлопную трубу в районе трансмиссии, что добавляет духовых и без того не тихому оркестру. На скоростях 120–130 км/ч жесткая подвеска передает на кузов все мелкие неровности, от чего «картинка» в глазах начинает трястись, а максимальный рубеж в 200 км/ч кажется чем-то фантастическим.

Салон не боится дождя и грязи, поддается ручной мойке, поэтому о качественных материалах речи нет. Сиденья, выполненные из мягкого полиуретана, отделаны синтетической тканью и быстро греются на солнце, что в первые минуты доставляет массу неудобств. При попытке смотреть на дорогу сквозь лобовое стекло понимаешь, что оно сильно искажает картинку. Базовая мультимедиа похожа на игру «Ну, Погоди!» и очень кстати оборудована камерой заднего вида, ведь центрального зеркала заднего вида у «рогатки» нет, а боковые малоинформативны. По вместительности трайк недалеко ушел от мотоцикла. Бардачок в ногах, а точнее в районе груди переднего пассажира и пара отсеков для хранения за спинками сидений, куда поместится пара мотоциклетных шлемов — вот и всё.

Треугольник принято считать самой жесткой фигурой, но когда мы говорим об устойчивости в автомобильном смысле, то это большой минус. На китайском рынке можно найти трехколесные машины и даже грузовики с одним колесом спереди. Управлять таким чудом техники непросто — ведь завалить его на бок не составит никакого труда даже в самом невинном повороте. Slingshot намного устойчивее, так как в поворотах опирается на два передних колеса и при желании может «давать угла», благо ESP настроена весьма вольно, а при желании «ошейник» можно отключить.

Заднеприводная сущность «рогатки» позволяет разворачиваться с пробуксовкой, проходить поворот в мягком скольжении, то есть всячески привлекать к себе внимание. Крохотный «джойстик» 5-ступенчатой коробки передач короче моего кулака радует короткоходностью и четкими переключениями. Работать им приходится часто, ведь крутить мотор выше 4500 оборотов в минуту смысла нет. Тормоза разочаровали пустотой и низкой эффективностью. Правда, судя по комментариям Алекса, он недавно поменял колодки и, скорее всего, это были неоригинальные компоненты, о чем говорила периодически загорающаяся иконка «brakes fail».

Руль с электроусилителем довольно тяжелый, от упора до упора «баранка» делает почти автомобильные 2,5 оборота. По ездовым повадкам и ощущениям от управления «Слингшот» напоминает карт. Малые ходы подвески, низкий центр тяжести, почти полное отсутствие кренов, большая удельная мощность и интенсивное ускорение.

Тем, кто решил превратить Slingshot в настоящий карт, фирма Bullet Speed and Design из Флориды предлагает конверсионный кит Slingshot Quad, который превращает трицикл в четырехколесник. В набор входят двухрычажная подвеска с толкающими штангами, дифференциал повышенного трения, полуоси и прочие необходимые элементы. Возможны варианты с разными передаточными числами. Правда стоимость такого удовольствия превышает 12 тысяч долларов, а целесообразность сомнительная. Кстати, пространственная рама расширяет и пространство для кастомайзинга. На рынке встречаются даже 4-местные версии от сторонних производителей.

Четырехместная версия «Слингшота»

Рынок достаточно тепло встретил Slingshot в 2014 году, но со временем хвалебные отзывы сменились легким разочарованием, и продажи начали стремительно падать. По статистике только 18% американцев умеют ездить на «ручке». Это подтолкнуло компанию к работе над ошибками. Так появился Slingshot 2020, который серьезно обновился, включая внешность, силовой агрегат и детали интерьера, а так е полноценную медиасистему и мультируль.

В США девизом продаж «Слингшота» была фраза «we triple dare», что можно перевести, как «мы трижды посмели». И действительно, Slignshot был и остается нишевым продуктом, а самим фактом покупки владелец дает понять, что может себе позволить совершать иррациональные поступки.

Несмотря на все недостатки, Slignshot умеет дарить эмоции, хорошо держит дорогу, задорно управляется и однозначно притягивает внимание окружающих, но использовать его на постоянной основе удастся едва ли. Например, этот экземпляр пробежал за 5 лет всего 23 тысячи километров, хотя регулярно сдавался в аренду. Впрочем, у некоторых машин есть вполне ярко выраженная арендная судьба, и в этом нет ничего зазорного.

Найти рациональные причины купить Slingshot непросто даже в Америке. Что уж говорить о России, с нашими ценами и климатом. Определенно, Slingshot — это выбор больших оригиналов. Но если можешь позволить себе дорогую игрушку… Когда я уже ехал сдавать машину, то на заправке в очередной раз услышал фразу: «Классная тачка, чувак». Приятно, черт побери. Может оно того стоит?