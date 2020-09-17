Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Kia Rio: что интересного дал рестайлинг? 

Motor.ru и ещё 14 7 часов назад
Kia Rio: что интересного дал рестайлинг?
Фото: © Kia
В этом году произошло массовое обновление всех лидеров самого массового сегмента нашего рынка — существенную порцию изменений получили Polo и Rapid, да и Solaris примерил новый дизайн и обрёл кое-какие улучшения по комплектации. Будучи лидером по продажам среди конкурентов, Rio не мог избежать той же участи. Автомобиль и так продаётся отлично, поэтому рестайлингом не пытались что-то исправить, а просто поддержали потребительскую привычку покупать всё самое свежее.
За разработку обновлённой внешности, которую в соответствии с пожеланиями покупателей стремились сделать более яркой и дерзкой, отвечал союз специалистов российского отделения Kia и дизайнера по имени Олег Сон, главы китайского дизайн-офиса марки. И вы будете неправы, если решите, что обновление сделал русский художник в соответствии со вкусами китайских потребителей! Потому что Олег не имеет отношения к России, а вот новый Rio только для нашей страны и сделан — больше нигде в мире эта модель продаваться не будет.
Теперь на Rio предлагается три вида фар: рефлекторный галоген, линзованный галоген и светодиодные рефлекторные со статической подсветкой поворотов. Последние добавились в топ-комплектации Premium за 1 169 900 рублей. Из-за поменявшейся формы переднего бампера кузов стал длиннее на 2 см.
В техническом задании дизайнеру отсылки к К5 не фигурировали, но всё равно получилось похоже. Спереди явно прослеживается аналогия рисунка светодиодных огней (теперь интегрированных в блок-фары), а гребенчатая структура фонарей сзади ненавязчиво отсылает к пунктиру задней оптики старшей модели. Кстати, ранее в своей карьере Сон занимался французскими автомобилями, в том числе бренда DS. Поэтому ему не привыкать иметь дело со сложными, местами даже вычурными формами.
Такими получились, например, треугольники имитации патрубков в заднем бампере — абсолютно нефункциональные элементы со спорной эстетической ценностью. Хотя в Kia лучше знают своего потребителя, поэтому сомневаться в эффективности эффектного облика не приходится. Хотя в случае с бестселлером достаточно уже того, что он просто новый. А для тех, кому хочется ещё больше имитаций спортивности, впервые предложено специальное исполнение.
Новая комплектация Style за 1 029 000 рублей — это что-то вроде GT-Line на старших моделях, но чуть попроще, в соответствии со статусом модели и необходимостью оптимизировать цену. Поэтому весь стайлинг-пакет заключается в красных акцентах на кузове, тёмном окрасе 15-дюймовых колёс и алом молдинге в ширину передней панели в салоне, который рифмуется с красной прострочкой всего и вся. Плюс определённый набор оборудования, который делает комплектацию Style молодёжной альтернативой более солидной и немного лучше оснащённой Prestige, которая и стоит на 50 тысяч дороже.
Самый незаметный технический апгрейд Rio — один из самых важных. Бачок жидкости омывателя увеличили с 4,6 до 5,3 литра, и теперь туда помещается канистра целиком — в 480-литровом багажнике, не балующем системами фиксации груза, больше не будет болтаться канистра, которую было жалко выбросить с остатками не поместившейся в бачок омывайки. И ещё одна радость на эту тему: Rio наконец научили включать авторециркуляцию в салоне при активации омывателя!
Следующий пункт — мультимедийка. Топ-версия с навигацией получила «взрослые» обновления в стиле более дорогого седана K5. Это дорого выглядящий дизайн интерфейса в пурпурных оттенках, профили водительских настроек, подключение нескольких устройств Bluetooth и звуковые темы, предлагающие создать определённое настроение звуками заснеженной деревни, камина, уличного кафе и других приятных ситуаций.
Чтобы получить вышеперечисленные новые возможености мультимедийки, придётся раскошелиться на максимальную комплектацию Rio, потому что такая система доступна только в ней.
Мультимедийка попроще предлагает лишь беспроводное подключение по интерфейсам Apple Carplay и Android Auto и так же, как у нави-версии, увеличенный с 7 до 8 дюймов дисплей. А ещё с 3,5 до 4,2 дюймов выросла диагональ экранчика в приборной панели Supervision у топ-комплектации. Который в дополнение к этому перестал быть монохромным и обрёл возможность выбора одной из трёх цветовых тем оформления.
Одна из немногочисленных больших претензий к Rio — это шумность, даже с поправкой на класс модели. Формально при подготовке рестайлинга поработали в этом направлении, но автомобиль всё равно остался громким для пассажиров. Точечная дополнительная изоляция в задних арках и багажнике дала 1 дополнительный децибел тишины, заметить который едва ли возможно. Фактически же гул качения колёс по дороге остаётся значительным, а заглушать его громкой музыкой хочется не всегда — аудиосистема звучит совсем не интересно даже по меркам сегмента.
Моторы и коробки остались прежними. Новая опция — дистанционный (радиус действия 30-50 м) запуск с ключа сочетается с памятью «тёплых опций». Достаточно включить нужные подогревы при покидании автомобиля, и при следующем дистанционном пуске Rio вспомнит настройки и заранее прогреет не только двигатель, но и необходимые поверхности салона.
И ещё немного о шуме: в своё время нашумела история с каталитическим нейтрализатором моторов Kia, который убивал двигатель. Катализатор модернизировали ещё задолго до этого обновления, но судя по комментариям в соцсетях, инерция у этого случая не менее сильная, чем дурная слава давно исправленных фольксвагеновских DSG. В нынешнем рестайлинге снова вспомнили о катализаторе, потому что неопытные и несознательные пользователи каршеринга массово ездят газ в пол на холодном моторе, сокращая ресурс непрогретого «ката». Для уменьшения вредного эффекта от такой езды немного изменили прошивку мотора, хотя голову она, к сожалению, не заменит. Но судьбе каршеринговых машин вообще позавидовать сложно.
Зато вполне можно позавидовать пользователям «общественных» Rio — ведь это автомобиль, который вообще не напрягает водителя благодаря простоте обращения с ним. Управлять климатом удобнее, чем на дорогих BMW, заигравшихся с оригинальностью, все клавиши и кармашки на своих местах, динамика достаточная для увешанного объективами города, органы управления настроены понятно и дружелюбно.
Нет ни одной дисциплины, где эта модель могла бы чем-то явно раздражать пользователя — тут всё работает так, чтобы неискушённому водителю нравилось, а остальные просто не задумывались о том, что что-то не так. Усреднённые характеристики и хороший баланс потребительских качеств и есть залог успеха у массовой аудитории. Здесь каждый параметр есть куда улучшать, но сделать это всё одновременно и без существенной прибавке и цене невозможно.
Пока что рестайлинг применили только к седану, а о дате обновления кросс-хэтча Rio X-Line в компании молчат.
Если бы автомобиль был более драйверским, то это повлекло бы неверное восприятие большинством водителей, которые никуда не спешат. Была бы подвеска комфортнее — пришлось бы платить управляемостью и, как следствие, лояльностью молодой аудитории. Можно добавить шумоизоляцию, задний подлокотник, сеточки в багажник — но не бесплатно. Поэтому Rio такой, какой есть — доступный и достойный, не более. И рейтинги продаж подтверждают, что это и есть то, что требуется массовому покупателю.
Видео дня. Как получить парковочное место в Москве
Motor.ru: последние новости
Mercedes-Benz готовит к премьере водородный грузовик Mercedes-Benz готовит к премьере водородный грузовик Audi представила газовую версию хэтчбека A3 Audi представила газовую версию хэтчбека A3 Интерьер новых Sandero и Logan раскрыт до премьеры Интерьер новых Sandero и Logan раскрыт до премьеры
Комментарии
Тест-драйвы , BMW , Kia , Kia Rio , Apple
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам грозит пересдача на права
Россиянам грозит пересдача на права
Почему японцы уже через пару лет продают свои автомобили
Почему японцы уже через пару лет продают свои автомобили
Инспектора ДПС вынудили бежать за машиной
Инспектора ДПС вынудили бежать за машиной
Скорая опрокинулась при ДТП в Москве
Скорая опрокинулась при ДТП в Москве
Новости партнеров
Видео
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
00:19
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
Автоновости
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
00:27
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
ДТП
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
03:57
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
Автоновости
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
«Улетел» в кювет: ДТП c полицейским авто попало на видео
00:08
«Улетел» в кювет: ДТП c полицейским авто попало на видео
ДТП
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
00:44
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
Тест-драйвы
Огненное ДТП под Питером попало на видео
00:33
Огненное ДТП под Питером попало на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение