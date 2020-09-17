Kia Rio: что интересного дал рестайлинг? 

В этом году произошло массовое обновление всех лидеров самого массового сегмента нашего рынка — существенную порцию изменений получили Polo и Rapid, да и Solaris примерил новый дизайн и обрёл кое-какие улучшения по комплектации. Будучи лидером по продажам среди конкурентов, Rio не мог избежать той же участи. Автомобиль и так продаётся отлично, поэтому рестайлингом не пытались что-то исправить, а просто поддержали потребительскую привычку покупать всё самое свежее.

За разработку обновлённой внешности, которую в соответствии с пожеланиями покупателей стремились сделать более яркой и дерзкой, отвечал союз специалистов российского отделения Kia и дизайнера по имени Олег Сон, главы китайского дизайн-офиса марки. И вы будете неправы, если решите, что обновление сделал русский художник в соответствии со вкусами китайских потребителей! Потому что Олег не имеет отношения к России, а вот новый Rio только для нашей страны и сделан — больше нигде в мире эта модель продаваться не будет.

Теперь на Rio предлагается три вида фар: рефлекторный галоген, линзованный галоген и светодиодные рефлекторные со статической подсветкой поворотов. Последние добавились в топ-комплектации Premium за 1 169 900 рублей. Из-за поменявшейся формы переднего бампера кузов стал длиннее на 2 см.

В техническом задании дизайнеру отсылки к К5 не фигурировали, но всё равно получилось похоже. Спереди явно прослеживается аналогия рисунка светодиодных огней (теперь интегрированных в блок-фары), а гребенчатая структура фонарей сзади ненавязчиво отсылает к пунктиру задней оптики старшей модели. Кстати, ранее в своей карьере Сон занимался французскими автомобилями, в том числе бренда DS. Поэтому ему не привыкать иметь дело со сложными, местами даже вычурными формами.

Такими получились, например, треугольники имитации патрубков в заднем бампере — абсолютно нефункциональные элементы со спорной эстетической ценностью. Хотя в Kia лучше знают своего потребителя, поэтому сомневаться в эффективности эффектного облика не приходится. Хотя в случае с бестселлером достаточно уже того, что он просто новый. А для тех, кому хочется ещё больше имитаций спортивности, впервые предложено специальное исполнение.

Новая комплектация Style за 1 029 000 рублей — это что-то вроде GT-Line на старших моделях, но чуть попроще, в соответствии со статусом модели и необходимостью оптимизировать цену. Поэтому весь стайлинг-пакет заключается в красных акцентах на кузове, тёмном окрасе 15-дюймовых колёс и алом молдинге в ширину передней панели в салоне, который рифмуется с красной прострочкой всего и вся. Плюс определённый набор оборудования, который делает комплектацию Style молодёжной альтернативой более солидной и немного лучше оснащённой Prestige, которая и стоит на 50 тысяч дороже.

Самый незаметный технический апгрейд Rio — один из самых важных. Бачок жидкости омывателя увеличили с 4,6 до 5,3 литра, и теперь туда помещается канистра целиком — в 480-литровом багажнике, не балующем системами фиксации груза, больше не будет болтаться канистра, которую было жалко выбросить с остатками не поместившейся в бачок омывайки. И ещё одна радость на эту тему: Rio наконец научили включать авторециркуляцию в салоне при активации омывателя!

Следующий пункт — мультимедийка. Топ-версия с навигацией получила «взрослые» обновления в стиле более дорогого седана K5. Это дорого выглядящий дизайн интерфейса в пурпурных оттенках, профили водительских настроек, подключение нескольких устройств Bluetooth и звуковые темы, предлагающие создать определённое настроение звуками заснеженной деревни, камина, уличного кафе и других приятных ситуаций.

Чтобы получить вышеперечисленные новые возможености мультимедийки, придётся раскошелиться на максимальную комплектацию Rio, потому что такая система доступна только в ней.

Мультимедийка попроще предлагает лишь беспроводное подключение по интерфейсам Apple Carplay и Android Auto и так же, как у нави-версии, увеличенный с 7 до 8 дюймов дисплей. А ещё с 3,5 до 4,2 дюймов выросла диагональ экранчика в приборной панели Supervision у топ-комплектации. Который в дополнение к этому перестал быть монохромным и обрёл возможность выбора одной из трёх цветовых тем оформления.

Одна из немногочисленных больших претензий к Rio — это шумность, даже с поправкой на класс модели. Формально при подготовке рестайлинга поработали в этом направлении, но автомобиль всё равно остался громким для пассажиров. Точечная дополнительная изоляция в задних арках и багажнике дала 1 дополнительный децибел тишины, заметить который едва ли возможно. Фактически же гул качения колёс по дороге остаётся значительным, а заглушать его громкой музыкой хочется не всегда — аудиосистема звучит совсем не интересно даже по меркам сегмента.

Моторы и коробки остались прежними. Новая опция — дистанционный (радиус действия 30-50 м) запуск с ключа сочетается с памятью «тёплых опций». Достаточно включить нужные подогревы при покидании автомобиля, и при следующем дистанционном пуске Rio вспомнит настройки и заранее прогреет не только двигатель, но и необходимые поверхности салона.

И ещё немного о шуме: в своё время нашумела история с каталитическим нейтрализатором моторов Kia, который убивал двигатель. Катализатор модернизировали ещё задолго до этого обновления, но судя по комментариям в соцсетях, инерция у этого случая не менее сильная, чем дурная слава давно исправленных фольксвагеновских DSG. В нынешнем рестайлинге снова вспомнили о катализаторе, потому что неопытные и несознательные пользователи каршеринга массово ездят газ в пол на холодном моторе, сокращая ресурс непрогретого «ката». Для уменьшения вредного эффекта от такой езды немного изменили прошивку мотора, хотя голову она, к сожалению, не заменит. Но судьбе каршеринговых машин вообще позавидовать сложно.

Зато вполне можно позавидовать пользователям «общественных» Rio — ведь это автомобиль, который вообще не напрягает водителя благодаря простоте обращения с ним. Управлять климатом удобнее, чем на дорогих BMW , заигравшихся с оригинальностью, все клавиши и кармашки на своих местах, динамика достаточная для увешанного объективами города, органы управления настроены понятно и дружелюбно.

Нет ни одной дисциплины, где эта модель могла бы чем-то явно раздражать пользователя — тут всё работает так, чтобы неискушённому водителю нравилось, а остальные просто не задумывались о том, что что-то не так. Усреднённые характеристики и хороший баланс потребительских качеств и есть залог успеха у массовой аудитории. Здесь каждый параметр есть куда улучшать, но сделать это всё одновременно и без существенной прибавке и цене невозможно.

Пока что рестайлинг применили только к седану, а о дате обновления кросс-хэтча Rio X-Line в компании молчат.

Если бы автомобиль был более драйверским, то это повлекло бы неверное восприятие большинством водителей, которые никуда не спешат. Была бы подвеска комфортнее — пришлось бы платить управляемостью и, как следствие, лояльностью молодой аудитории. Можно добавить шумоизоляцию, задний подлокотник, сеточки в багажник — но не бесплатно. Поэтому Rio такой, какой есть — доступный и достойный, не более. И рейтинги продаж подтверждают, что это и есть то, что требуется массовому покупателю.