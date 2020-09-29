Антитест Volkswagen Polo

Почему материал о новом Polo называется «антитест»? Потому что этот автомобиль не нуждается в разборе по косточкам нюансов своей управляемости. Во-первых, сюрпризов не будет. Во-вторых, не это в нём главное. Так что в нашем случае единственный уместный тест — на совместимость.

Новый Polo — один из самых обсуждаемых автомобилей. Модель сделала большой шаг вперед, но получила шквал критики. Причем от тех, кто очно с автомобилем не знаком. И разочарование многих никак не связано с качествами самой машины: их упрек в том, что Polo недостаточно «новый».

Конечно, в самом Фольксвагене предпочитают сравнивать новый лифтбек с предшественником, Polo-седаном — с этой точки зрения свежая модель полна достоинств и представляется большим шагом вперед. Но комментаторы видят в этой логике лукавство, ведь теперь Polo суть перелицованная Skoda Rapid ! И хотя Rapid основательно обновили, эта форма кузова знакома еще с 2012 года.

Таким образом, критика Polo нацелена даже не на автомобиль, а на обманутые ожидания. И мы тоже нет-нет, да и предадимся фрустрации. При этом опыт подсказывает: инженеры и дизайнеры Фольксвагена бились изо всех сил, чтобы на сжимающемся российском рынке с падающей национальной валютой предложить россиянам лучшее, на что только можно наклеить эмблему VW, за эти скромные деньги.

Попробуем взвесить все аргументы, познакомившись с лифтбэком на российских дорогах. Но выступать адвокатами Polo не станем. Из солидарности: люди имеют право на свои ожидания от слов «новый» и «Polo». Пусть он защищает себя сам.

Всё в одном

Долгие годы автомобильные инженеры пытаются создать машину, которая умела бы всё. И во втором десятилетии XXI века это наконец-то удалось. Таких автомобилей даже несколько. Например, Lamborghini Urus или Mercedes-AMG GT 63 S 4Door Coupe. Первый не боится съехать с асфальта или перевезти комод, умеет по-раллийному прыгать и без всяких скидок может мчать по автодрому, как заправский спорткар. Второй легко увезет в багажнике велосипед, достаточно удобен и комфортен, чтобы ездить по ежедневным делам круглый год, может взять управление на себя, а его время круга на Нюрбургринге (7:25,41) находится между результатами KTM X-Bow и Ferrari Enzo

Наверно еще стоит добавить, что такой автомобиль везде уместен и достойно представляет своего владельца. А еще — что без 15–16 миллионов к таким вот всемогущим автомобилям не подступиться. Порадуемся за демиургов, которые где-то на вершинах сражаются с законами сохранения массы, всемирного тяготения и аэродинамики.

А сами спустимся на глубину, где другие инженеры ведут не менее трудную борьбу со вторым законом термодинамики, а заодно с законом спроса (это уже не физика, а экономическая теория) и может быть даже Федеральным законом 170-ФЗ.

При всей разнице подходов и целей на своём уровне они пытаются создать ровно то же: автомобиль, который умеет всё. Забавное совпадение: недавно мы выпустили статью с таким названием об австрийском вездеходе Pinzgauer, способном преодолевать тектонические разломы и разве что не карабкаться на деревья. Но «уметь всё» в реальной жизни — это больше и сложнее, чем в контексте проходимости военного вездехода.

Polo — автомобиль недорогой. Его базовая версия стоит 821 900 рублей. Важно, что это «недорогой» — только в сравнении с другими новыми автомобилями. Ведь жизнь подсказывает: сегодня для россиянина любой новый автомобиль — дорогой.

Согласно Росстату , средняя зарплата в России за прошлый год — 47 867 рублей в месяц. Увы, эта величина отражает действительность не точнее пресловутой «средней температуры по больнице». Но все равно дает понять две вещи: во-первых, покупка автомобиля для россиянина — большое и важное решение. Во-вторых, автомобиль в подавляющем большинстве домохозяйств будет единственным.

Повторю набивший оскомину тезис: покупка автомобиля — не только рациональное, но и очень эмоциональное действие. А значит, к своему новому автомобилю покупатель предъявляет много разных и высоких ожиданий, и далеко не все из них лежат в рациональной плоскости. Получается, мы вправе сформулировать запрос именно так:

Автомобиль, который умеет всё

Ему нужен просторный салон, потому что однажды в него обязательно погрузится вся семья. Ему нужен объемный багажник: россиянин не для того покупает машину, чтобы платить за доставку мебели из Икеи . И не для того, чтобы увезти скарб на дачу в два приема — надо в один! Да, Polo не будет возить клюшки для гольфа и дорогие чемоданы-спиннеры с тиснением инициалов владельцев на кожаных бирках. Но многие россияне по-прежнему покупают картошку в мешках и сохраняют её на зиму в погребе.

При этом с доступного автомобиля мы не можем даже снять груз престижности и представительности. В офисе (во дворе, на даче…) по-прежнему оценивают тебя по машине. А Volkswagen, это, согласитесь, совсем не то же самое, что Daewoo или Daihatsu . Чертовски важно, чтобы даже недорогой автомобиль давал ощущение уверенности, а не ущербности.

Спасибо дизайнерам — они над этим поработали. Конечно, Polo не может быть безупречно элегантным красавцем, но он строг и серьезен. Сразу видно — деловой. В огромной решетке радиатора и взгляде диодных фар — ни намека на улыбку. Пусть японские малолитражки пытаются быть трансформерами внутри и добродушной собачкой сиба-ину снаружи. Ну той, которая всегда улыбается. Впрочем, где они, эти миловидные японки?.. Сегодня время серьёзных ребят, вроде этого русского немца.

Диетическое меню

Версия Origin с начальным мотором 1.6 настолько пуста, что в заводском конфигураторе есть странные строчки вроде «Весовая категория передней оси 38» или «Модуль пола сзади, тип 5». Купить 90-сильный автомобиль без кондиционера за 800 с лишним тысяч едва ли кто-то захочет. Придётся выбрать следующее исполнение Respect за 866 900 рублей. Такая машина уже годится для реальной жизни, если вы не выезжаете из города и торопиться вам некуда. И, конечно, если вы не против переключать передачи самостоятельно.

Если хочется автомат (по-моему, это разумное желание в 2020 году), то придется взять более мощную, 110-сильную модификацию того же мотора 1.6 и заплатить как минимум 956 900 рублей. Именно с такой машины мы и начали.

Вернее, даже не с такой: комплектация Respect подразумевает стальные штампованные колеса, барабанные задние тормоза, руль без кнопок с «резиновым» ободом, а также отсутствие центрального подлокотника и заднего дворника. При этом некоторые опции, доступные старшим версиям, даже нельзя заказать. Такие исполнения редко предлагают для журналистских тестов, поэтому довольствуемся максимальной версией Exclusive почти за 1,2 миллиона.

Много? Извините, но это тоже еще не всё. Бесплатный цвет только один — белый. За другие придется доплатить. И, разумеется, в конфигураторе тестовой машины были проставлены буквально все галочки. Не могу назвать опции дорогими: со всем возможным оборудованием цена составит 1 269 900 рублей.

В интерьере повсюду следы экономии. Той умной экономии, которая позволяет немного сдержать цену, а не заставить покупателя чувствовать себя сиротой. Например, тут не самый аккуратный бардачок без отделки и микролифта крышки — зато какой объемный! Давно не видел отсека, который спокойно вмещает твердую папку А4. Материалы отделки дешевые — верхняя панель звонко отзывается на постукивание. Зато собран интерьер очень аккуратно.

И пространства за ваши деньги отвешивают щедро: на заднем сиденье вовсе не тесно, хотя за ним уместился еще и огромным трюм багажника. Жаловаться, что Polo в прошлой жизни был Рапидом, больше не хочется.

Хорошист

На ходу Polo всё делает как будто с натугой. Разгоняется, но ревет. Достойно отрабатывает крупные неровности, но как бы демонстративно, сопровождая это глухим грохотом где-то внизу. Впрочем, оценка зависит от того, где поставить «но»: «делает, но натужно» или «натужно, но делает». Впечатление буквально зависит от того, с какой машины пересесть на новый Polo: с предыдущего поколения, с Лады или, может быть, пожилой Тойоты

Что касается систем безопасности, то радикальная экономия их не коснулась: даже в базовом пустом Polo будут две подушки безопасности, система стабилизации и датчики давления в шинах. Уже не говоря о креплениях Isofix и обязательном модуле ГЛОНАСС

Руль нечувствителен около «ноля», и даже в длинной пологой дуге нет ощущения надежной связи. А еще на дороге с колеёй машину слегка носит в стороны, как при сильных порывах бокового ветра. Вот, пожалуй, и все мои претензии к управляемости и вообще к ездовым дисциплинам. Шеститсупенчатый автомат работает быстро и логично, «атмосферник» старается на все свои 110 сил, тормоза понятны, обзорность приличная. Даже шумоизоляция сделана неплохо, а звук недорогой аудиосистемы не раздражает слух.

А что 1,4-литровая версия с турбонаддувом и 7-ступенчатой DSG? «В базе» за нее просят 1,1 миллиона. Она того стоит! Разница между 110 и 125 силами не кажется большой, но турбомоторы всегда берут не «лошадьми», а «ньютонами». Чтобы получить пиковые 155 Нм тяги от атмосферного двигателя 1.6, его нужно раскрутить до 3800 оборотов в минуту. А вот турбомотор выдает максимальные 200 Нм уже при 1400 об/мин. И это не пик, а самая настоящая «полка» до 4000 оборотов.

Да и развитие DSG не стоит на месте. К топливной эффективности и быстрым переключениям со временем добавился приемлемый ездовой комфорт, плавный старт и более логичные переключения «вниз». Например, на обгоне DSG умеет быстро переключаться по нечетному ряду: с пятой на третью. С таким силовым агрегатом Polo обретает приятную динамику не столько на бумаге (9,2 секунды до «сотни»), сколько в реальной жизни: тяги много, и управление ею понятное и удобное. И заметнее это проявляется не в городе, а больше на шоссе с частыми обгонами.

Расход топлива у «четверок» с турбиной и без наддува оказался практически одинаковым: по результатам поездки борткомпьютер показал 6,7 литра на 100 километров пути.

Помощь калькулятора

Сомневаюсь, что какие-либо мои рассуждения об управляемости Polo повлияют на чье-нибудь решение о покупке. Модели этого класса конкурируют между собой скорее в конфигураторах. Попытаюсь хотя бы ответить на вопрос: что лучше — пустой, но турбированный Polo или атмосферный, но богаче оборудованный?

Тем, кто не выезжает из городов далеко и надолго, я бы посоветовал 110-сильную версию 1.6. Динамики хватает, комфорт хорошего гидромеханического автомата по-прежнему ничем не перебить, а расход топлива — не выше, чем у турбомотора. А разницу в цене я бы истратил на оборудование. Например, на зимний пакет с электрообогревом лобового стекла или пакет «Мультимедиа»: это 8-дюймовый дисплей, как на тестовых машинах, USB для заднего ряда и камера заднего вида. А в пакете «Комфорт» есть даже система распознавания усталости водителя. Часть опций в этих пакетах пересекается, поскольку сформированы они отдельно для разных комплектаций.

А как теперь выбирать между Polo и Шкодой Rapid? Так же, как между Rio и Солярисом: какой дизайн нравится больше. Маркетологи заложили определенную разницу в оборудовании, чтобы было легче определиться, но предположу, что это вряд ли кому-то поможет. Например, у Polo даже в базе фары светодиодные, есть полностью цифровая панель приборов, но нет системы автоматического экстренного торможения, которую уже можно заказать на Rapid.

Как резюмировать все факты и впечатления? Сложно придумать более трудное время для вывода на рынок бюджетной, массовой модели в очень конкурентном сегменте. Дизайнеры, инженеры и маркетологи (которых вы ругаете за всё, что вам не нравится в любой машине) прошли по тонкому льду над бассейном с акулами, чтобы Polo получился, каким надо. И, пожалуй, он получился. Особенно если помнить, что самая богатая комплектация со всеми опциями по сегодняшнему курсу стоит 13 800 евро.