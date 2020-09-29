Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Kia XCeed: тест-драйв по российским дорогам 

Car.ru 10 часов назад
Kia XCeed: тест-драйв по российским дорогам
Фото: Car.ru
Несмотря на падение продаж, автобренд Kia продолжает расширять свою модельную линейку в России. Вслед за внедорожником XCeed в нашу страну приехал и хэтчбек, стоимость авто стартует с 1,5 миллионов. Тем не менее, у него пока нет конкурентов, а особенности транспортного средства показал тест-драйв.
Экстерьер хэтчбека. Автомобиль выгодно отличается от конкурентов на рынке по стоимости. Его украсили обвесом, выполненным из неокрашенного пластика, а на крыше красуются рейлинги. Пятидверка гольф-класса сможет похвастаться немного большим дорожным просветом, а по габаритам он станет достойным конкурентом Kia Seltos аналогичной длины.
Исходя из заявленных параметров, автомобиль окажется молодежным, поэтому будет пользоваться спросом. Дорожный просвет достигает 165 мм, а в дизайне прослеживаются спортивные детали.
Car.ru
Интерьер новинки. Интерьер не удивит поклонников марки, так как в салоне использованы те же материалы, что и в модели XCeed. Он качественнее, чем в Seltos, а дополнили его необычными решениями для большей практичности. Передние кресла расположили на три сантиметра выше, чем в адаптированных для России хэтчбеках, есть обогрев стекол.
Car.ru
Эргономика, мультимедиа система и оснащение вполне отвечают требованиям современных водителей, салон, в целом, можно охарактеризовать как удобный и просторный.
Технические характеристики. Под капотом новинки работает уже знакомый 1.4 T-GDI, а пару ему составит преселективный робот на 7 ступеней, в топовой версии можно рассчитывать на 200-сильный силовой агрегат. Мощность помогают развить и 18-дюймовые колёса, передние амортизаторы — гидравлические, а пружины на несколько процентов мягче. Почувствовать эффект от такого набора можно при проезде "лежачих полицейских".
Тест-драйв. С места автомобиль трогается очень спокойно, управляемость тоже остается на высоте при езде по городским трассам. Рывки можно наблюдать только при знакопеременном «педалировании». Другое дело — езда на хэтче по трассам. Здесь он начинает показывать свой скверный характер, причем даже на маленьких оборотах. Другими словами, автомобиль реагирует на каждую ямку и камушек, поэтому для дальних поездок он вряд ли окажется хорошим выбором.
Среди особенностей стоит также отметить очень удобный руль, который на порядок удобнее, чем даже в кроссоверах. Благодаря отдаче легко избежать кренов на поворотах, а на прямой машина чувствует себя очень уверенно. В салоне достаточно шумно, и оснащение не способствует дополнительным удобствам.
Немного не хватает и пространства в салоне. Если пассажир окажется достаточно высоким, то точно упрется в водительское кресло коленками.
Итог. Kia XCeed в кузове хэтчбек только недавно пришел на российский рынок. Тест-драйв показал, что автомобиль достаточно динамичен и хорошо управляем, но только в черте города. А вот для дальних поездок корейская модель может оказаться неудачным выбором, так как здесь будут чувствоваться каждая яма и камушек на трассе.
Видео дня. МВД просят доработать регламент нового экзамена на права
Car.ru: последние новости
Ателье ABT Sportsline доработало Audi Q5 TFSI e Quattro Ателье ABT Sportsline доработало Audi Q5 TFSI e Quattro Ather Electric показал особую вариацию скутера 450X Ather Electric показал особую вариацию скутера 450X Фантастический концепт Mercedes Vision AVTR выходит на дорогу Фантастический концепт Mercedes Vision AVTR выходит на дорогу
Комментарии
Тест-драйвы , Kia
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как купить кроссовер, чтобы потом без проблем продать
Как купить кроссовер, чтобы потом без проблем продать
Можно ли опередить авто по полосе разгона?
Можно ли опередить авто по полосе разгона?
Муки выбора: новая Нива или альтернатива на вторичке
Муки выбора: новая Нива или альтернатива на вторичке
Какие машины теряют в цене меньше других
Какие машины теряют в цене меньше других
Видео
Названы самые «смертельные» трассы Москвы
00:28
Названы самые «смертельные» трассы Москвы
Автоновости
«Делимобиль» упал в реку в Москве и попал на видео
01:40
«Делимобиль» упал в реку в Москве и попал на видео
ДТП
Появилось видео ДТП со скорой помощью в Москве
00:49
Появилось видео ДТП со скорой помощью в Москве
ДТП
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
00:19
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
Автоновости
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
00:27
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
ДТП
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
03:57
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
Автоновости
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
«Улетел» в кювет: ДТП c полицейским авто попало на видео
00:08
«Улетел» в кювет: ДТП c полицейским авто попало на видео
ДТП
В крови устроившего ДТП рэпера Гулиева нашли наркотики
00:14
В крови устроившего ДТП рэпера Гулиева нашли наркотики
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение