Kia XCeed: тест-драйв по российским дорогам 

Несмотря на падение продаж, автобренд Kia продолжает расширять свою модельную линейку в России. Вслед за внедорожником XCeed в нашу страну приехал и хэтчбек, стоимость авто стартует с 1,5 миллионов. Тем не менее, у него пока нет конкурентов, а особенности транспортного средства показал тест-драйв.

Экстерьер хэтчбека. Автомобиль выгодно отличается от конкурентов на рынке по стоимости. Его украсили обвесом, выполненным из неокрашенного пластика, а на крыше красуются рейлинги. Пятидверка гольф-класса сможет похвастаться немного большим дорожным просветом, а по габаритам он станет достойным конкурентом Kia Seltos аналогичной длины.

Исходя из заявленных параметров, автомобиль окажется молодежным, поэтому будет пользоваться спросом. Дорожный просвет достигает 165 мм, а в дизайне прослеживаются спортивные детали.

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Интерьер новинки. Интерьер не удивит поклонников марки, так как в салоне использованы те же материалы, что и в модели XCeed. Он качественнее, чем в Seltos, а дополнили его необычными решениями для большей практичности. Передние кресла расположили на три сантиметра выше, чем в адаптированных для России хэтчбеках, есть обогрев стекол.

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Эргономика, мультимедиа система и оснащение вполне отвечают требованиям современных водителей, салон, в целом, можно охарактеризовать как удобный и просторный.

Технические характеристики. Под капотом новинки работает уже знакомый 1.4 T-GDI, а пару ему составит преселективный робот на 7 ступеней, в топовой версии можно рассчитывать на 200-сильный силовой агрегат. Мощность помогают развить и 18-дюймовые колёса, передние амортизаторы — гидравлические, а пружины на несколько процентов мягче. Почувствовать эффект от такого набора можно при проезде "лежачих полицейских".

Тест-драйв. С места автомобиль трогается очень спокойно, управляемость тоже остается на высоте при езде по городским трассам. Рывки можно наблюдать только при знакопеременном «педалировании». Другое дело — езда на хэтче по трассам. Здесь он начинает показывать свой скверный характер, причем даже на маленьких оборотах. Другими словами, автомобиль реагирует на каждую ямку и камушек, поэтому для дальних поездок он вряд ли окажется хорошим выбором.

Среди особенностей стоит также отметить очень удобный руль, который на порядок удобнее, чем даже в кроссоверах. Благодаря отдаче легко избежать кренов на поворотах, а на прямой машина чувствует себя очень уверенно. В салоне достаточно шумно, и оснащение не способствует дополнительным удобствам.

Немного не хватает и пространства в салоне. Если пассажир окажется достаточно высоким, то точно упрется в водительское кресло коленками.

Итог. Kia XCeed в кузове хэтчбек только недавно пришел на российский рынок. Тест-драйв показал, что автомобиль достаточно динамичен и хорошо управляем, но только в черте города. А вот для дальних поездок корейская модель может оказаться неудачным выбором, так как здесь будут чувствоваться каждая яма и камушек на трассе.