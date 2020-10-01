Тест-драйв Volvo XC60: лучший 

Пожалуй, на сегодняшний день Volvo XC60 самый красивый и элегантный автомобиль в классе. А ведь в конкурентах у шведского кроссовера такие мастодонты как BMW X3, Audi Q5 и Mercedes-Benz GLC.

Новая шестидесятка — это чистое воплощение нового вольвовского стиля, заданного когда-то большим кроссовером XC90. Он самобытен и непохож на других. За несколько лет этот стиль задал новую форму идентичности Volvo и теперь шведские машины легко узнаваемы и при этом хорошо вписываются в систему европейских координат, в которой раньше абсолютной доминантой были немцы. Своим внешним видом Volvo не брызжет тестостероном, не проявляет агрессии и не раздражает надменным аристократизмом. Новый Volvo стильный, интеллигентный и сдержанный.

Если сравнивать новый XC60 с предшественником, который пользовался неплохим спросом на нашем рынке, то прибавка в длине составила всего 44 мм. При этом он на 55 ниже, но главное — колесная база растянулась на целых 10 см. Это не могло не сказать на задних местах. Теперь там действительно просторно.

Для тех, к то уже знаком с другими моделями из Гётеборга, салон Volvo XC60 откровением не станет. Однако окунувшись в этот интерьер, понимаешь, почему нынче модели Volvo вполне сопоставимы по стоимости со своими конкурентами, представляющими другие европейские бренды. В нашем случае XC60 был представлен в исполнении Inscription с массой дополнительного оборудования. Роскошная перфорированная кожа Nappa, вставки из натурального шпона, тактильно приятный пластик, алюминиевые сетки колонок премиальной акустической системы Bowers Wilkins — здесь проработана каждая деталь и учтены все мелочи, от чего салон XC60 одновременно гармоничен и роскошен.

По уровню проработки интерьера и качеству материалов отделки Volvo нисколько не уступает немцам. Нет претензий и к дизайну. Большинство функций скрыто в системе Sensus, а на панели оставили лишь несколько основных физических клавиш.

Расширенные электрорегулировки передних кресел позволяют менять длину подушки и регулировать степень боковой поддержки, жарким летом пригодится система вентиляции сидений, а в дальней поездке уставшую спину можно побаловать сеансом массажа. Сиденья радуют выверенной геометрией и умеренной жесткостью, но рулевая колонка лишена электрорегулировки. На фоне этой благодати чуть устаревшей выглядит цифровая панель приборов с блеклым дисплеем, разрешение которого составляет всего 1440×540 пикселей. Про мультимедийную систему Sensus с большим сенсорным дисплеем, в который упаковали почти все функции, минимизировав количество физических кнопок на передней панели, уже все известно. Да, по началу интерфейс кажется запутанным, да требует привыкания, но через пару дней Sensus становится «своим» и управляться с ним оказывается не сложнее, чем с любым iPhone, тем более что скорость откликов и общее быстродействие на высоте.

Про систему с Sensus с большим сенсорным экраном, который принял на себя большинство функций, в том числе и климат-контроль уже сказано-пересказано. На мой взгляд, по началу он может показаться запутанным, но после пары дней, к интерфейсу привыкаешь и пользоваться им становится реально удобно.

Алюминиевые сетки динамиков аудиосистемы Bowers&Wilkins — настоящее произведение искусства. Удовольствие это не из дешевых, но и звучит такая акустика соответствующе.

С точки зрения практичности здесь тоже все в порядке. На центральном тоннеле предусмотрены пара подстаканников, вместительная ниша, в подлокотнике — два USB-разъёма, в дверях — удобные карманы. Сзади просторно и удобно. Продольная регулировка дивана не предусмотрена, но за доплату можно установить свой собственный блок климат-контроля.

Сзади просторно и удобно. Если сесть втроем то среднему будет мешать центральный тоннель. За дополнительную плату можно заказать трехзонный климат-контроль.

Предыдущее поколение XC60 собирали на бельгийском заводе Volvo в Генте, но теперь производство осуществляется на основном предприятии в Гётеборге вместе с флагманами S90 и XC90, с которыми шестидесятка делит единую модульную платформу SPA. Кстати около 50 процентов деталей у XC60 и XC90 общие. Среди них силовые агрегаты, шасси, электроника и некоторые элементы интерьера.

Самая ходовая версия шестидесятки в России — 190-сильная дизельная D4, но у нас на тесте побывал автомобиль с битурбодизелем мощностью 235 л.с. и 480 Нм. Само собой, что с такими данным тянет кроссовер достойно, но по субъективным ощущениям от автомобиля с такими данными ждешь чуть больше напора. В целом управлять тягой удобно, однако в нестандартных ситуациях восьмиступенчатая автоматическая коробка передач Aisin напоминает о себе паузами при переключениях. Впрочем, Volvo XC60 создан не для гонок. Его философия — это комфорт при достаточной для повседневных задач мощности, а ее в версии D5 более чем достаточно.

В базе Volvo оснащается 18-дюймовыми колесами. У нас были опциональные 20-дюймовые диски, которые можно получить за доплату в 65 500 рублей. Самые безбашеннные клиенты могут установить диски диаметром 22 дюйма. За них придется доплатить 135 000 рублей.

По не самому ровному асфальту Volvo едет с завидным уровнем комфорта, а отличная шумоизоляция и двойные передние стекла позволяют пассажирам беседовать вполголоса или наслаждаться любимыми композициями из 15 динамиков премиальной аудиосистемы Bowers Wilkins. Когда под колесами хорошее покрытие и Volvo становится настоящим адептом комфорта и плавности хода. Но ямы с острыми краями, сильно продавленные канализационные люки или оголенных технологические швы на эстакадах лучше объезжать. Встреча с такого рода препятствиями откликается заметными тычками. Я грешу на опциональные 20-дюймовые диски с низкопрофильными шинами. Скорее всего на штатных 18-дюймовых колесах XC60 будет отрабатывать неровности лучше. Но здесь, как говорится, все на выбор клиента: либо красота, либо комфорт.

А вот к рулевому управлению претензий никаких. Поначалу показалось, что «баранка» слишком легкая, но на деле обратная связь оказалась на очень хорошем уровне. На парковке руль — пушинка. В движении усилие меняется логично и нет лишней тяжести из-за чего водитель прекрасно чувствует передние колеса. В управляемости XC60 нет «перчинки», но и флегматиком шведский кроссовер назвать нельзя. В этой дисциплине Volvo четко придерживается своей основной философии безопасности и комфорта.

Мне очень понравилась управляемость Volvo. Автомобиль очень живо откликается на руль, надежен в поворотах и обладает достаточной динамикой при хорошей экономичности (средний расход версии D5 во время теста составил 8,5 литров на 100 км).

Как все остальные модели из Гётеборга XC60 под завязку напичкан активными системами безопасности, начиная с уже ставшей банальной системы мониторинга мертвых зон, закачивая активным круиз контролем с функцией Pilot Assist, который берет на себя функцию водителя: удерживает автомобиль в полосе и соблюдает дистанцию перед идущим впереди транспортом, когда ваши руки находятся на руле. Грубо говоря, машина рулит за вас, пока вы отдыхаете. Еще есть система City Safety которая не только предупредит сигналом при опасном сближении спереди или сзади, но при необходимости самостоятельно остановит автомобиль. Электроника дает звуковое и визуальное предупреждение об опасном сближении, далее делает короткий удар по педали тормоза метров за десять до препятствия и если водитель не реагирует, то применяется экстренное торможение, позволяя избежать наезда на препятствие на скорости до 70 км/ч.

Новый Volvo XC60 очень хорош. Но и цены соответствующие. Самая доступная версия XC60 T5 249 л.с. в начальном исполнении Momentum стоит от 3,5 млн рублей. За тестовый D5 в исполнении Inscription без допов придется выложить минимум 4,3 млн рублей. Ну а конкретно наш автомобиль напичканный практически под завязку включая Bowers&Wilkins, пневмоподвеску и дорогущую отделку салона кожей Nappa стоит уже совсем негуманные 5,4 млн рублей.

Нынешний Volvo XC60 — действительно хорош. Теперь он не уступает немцам не только по совокупности качеств, но и по стоимости, нацелившись на более состоятельную аудиторию. Следующим шагом для укрепления позиций Volvo должна стать организация собственного производства в России, которое уже имеют Mercedes-Benz, BMW и Audi. Слухи об этом ходят уже давно. Жаль, что при нынешней ситуации в ближайшее время — это вряд ли возможно. Между тем, когда завод все же появится, без сомнения, XC60 станет первой моделью на конвейере. Ведь начинать надо с лучших, а XC60, несомненно, лучший автомобиль, построенный на платформе SPA.