Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Экономичный транспорт: в Минске тестируют автобусы с газовым двигателем 

Мир24 10 часов назад
В Минске тестируют автобусы с газовым двигателем
Фото: ТАСС
Модель нового городского автобуса тестируют на Минском автомобильном заводе. В машине отечественный двигатель, который работает на сжатом метане. Транспорт экономичный и надежный, уверяет производитель. В этом убедилась корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.
Вместо бензобака — большие баллоны для газа. Это единственное, что отличает такой транспорт. Но эта машина — настоящий конструктор. Больше емкостей для топлива — реже заправки. А если снять часть баков, можно взять в салон больше людей.

«Если человеку нужно больше посадочных мест, то можно пожертвовать запасом хода и поставить меньше баллонов, например, четыре, а не шесть. Для городского транспорта 300 километров в день — это максимум», — отметил ведущий инженер-конструктор Вячеслав Климович.

На заводе сделали пять разных автобусов с газовым двигателем. Транспорт конструировали не только для Беларуси — учли требования России и Евросоюза.

«Заправка для России типа ГОСТ. Причем заправляться можно и с левой, и с правой стороны. А вот здесь заправка для европейского разъема», — указал инженер.

Впервые на такой автобус установили отечественный двигатель. Его разработали вместе с китайскими инженерами в индустриальном парке «Великий камень». Завод готов нарастить объемы, если будет такая потребность.

«Около 20% двигателей на нашем предприятии — газовые. Это общемировой тренд. Мы заботимся о качестве нашей продукции. Большая часть процесса роботизирована. Сейчас планируем и дальше модернизировать производство — внедрять самые современные технологии», — говорит Цзяньвэй Луань, директор предприятия по производству двигателей.

Сейчас автобусы c новым двигателем проходят испытания. Когда производитель получит все необходимые сертификаты, запустит серийное производство. На заводе уверены: у газовых моторов большое будущее. Цена такого топлива вдвое меньше, чем дизельного.
В основном автобусы с газовым мотором рассчитаны на рынки России и Украины.
Видео дня. ДПС преследует пьяную девятку со стрельбой по тамбовским лесам
Мир24: последние новости
Модель Виктория Короткова насмерть сбила человека в центре Москвы Модель Виктория Короткова насмерть сбила человека в центре Москвы Более 750 тыс. штрафов выписали москвичам за нарушение самоизоляции Более 750 тыс. штрафов выписали москвичам за нарушение самоизоляции Москвичка получила более тысячи штрафов на миллион рублей за нарушения ПДД Москвичка получила более тысячи штрафов на миллион рублей за нарушения ПДД
Комментарии
Тест-драйвы , ЕС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Любимые кроссоверы россиян: Seltos выбыл, Niva вернулась
Любимые кроссоверы россиян: Seltos выбыл, Niva вернулась
«Уже получили 1 рубль»: с Ефремова требуют еще 3 миллиона
«Уже получили 1 рубль»: с Ефремова требуют еще 3 миллиона
Как стать «невидимым» для ГИБДД?
Как стать «невидимым» для ГИБДД?
«Зелёные» машины обходятся дешевле обычных
«Зелёные» машины обходятся дешевле обычных
Видео
Появилось видео смертельного ДТП в Саранске
00:57
Появилось видео смертельного ДТП в Саранске
ДТП
Названы самые «смертельные» трассы Москвы
00:28
Названы самые «смертельные» трассы Москвы
Автоновости
Чудом выживший в ДТП водитель пытался покончить с собой
00:22
Чудом выживший в ДТП водитель пытался покончить с собой
ДТП
«Делимобиль» упал в реку в Москве и попал на видео
01:40
«Делимобиль» упал в реку в Москве и попал на видео
ДТП
Звезда шоу «Холостяк» устроила смертельное ДТП
01:06
Звезда шоу «Холостяк» устроила смертельное ДТП
ДТП
Появилось видео ДТП со скорой помощью в Москве
00:49
Появилось видео ДТП со скорой помощью в Москве
ДТП
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
00:19
На дороге в Подмосковье создали «головоломку»
Автоновости
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
00:27
«Мерседес» разорвало пополам: страшная авария в Москве
ДТП
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
03:57
Новый УАЗ «Буханка» попал на видео
Автоновости
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение