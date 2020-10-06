В Минске тестируют автобусы с газовым двигателем

Модель нового городского автобуса тестируют на Минском автомобильном заводе. В машине отечественный двигатель, который работает на сжатом метане. Транспорт экономичный и надежный, уверяет производитель. В этом убедилась корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Вместо бензобака — большие баллоны для газа. Это единственное, что отличает такой транспорт. Но эта машина — настоящий конструктор. Больше емкостей для топлива — реже заправки. А если снять часть баков, можно взять в салон больше людей.

«Если человеку нужно больше посадочных мест, то можно пожертвовать запасом хода и поставить меньше баллонов, например, четыре, а не шесть. Для городского транспорта 300 километров в день — это максимум», — отметил ведущий инженер-конструктор Вячеслав Климович.

На заводе сделали пять разных автобусов с газовым двигателем. Транспорт конструировали не только для Беларуси — учли требования России и Евросоюза

«Заправка для России типа ГОСТ. Причем заправляться можно и с левой, и с правой стороны. А вот здесь заправка для европейского разъема», — указал инженер.

Впервые на такой автобус установили отечественный двигатель. Его разработали вместе с китайскими инженерами в индустриальном парке «Великий камень». Завод готов нарастить объемы, если будет такая потребность.

«Около 20% двигателей на нашем предприятии — газовые. Это общемировой тренд. Мы заботимся о качестве нашей продукции. Большая часть процесса роботизирована. Сейчас планируем и дальше модернизировать производство — внедрять самые современные технологии», — говорит Цзяньвэй Луань, директор предприятия по производству двигателей.

Сейчас автобусы c новым двигателем проходят испытания. Когда производитель получит все необходимые сертификаты, запустит серийное производство. На заводе уверены: у газовых моторов большое будущее. Цена такого топлива вдвое меньше, чем дизельного.

В основном автобусы с газовым мотором рассчитаны на рынки России и Украины.