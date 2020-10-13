Почему с покупкой Skoda Octavia A8 стоит повременить

Автолюбителям советуют не торопиться с приобретением новой Skoda Octavia A8.

Skoda Octavia A8 только готовится к выходу. Однако в ней уже есть некоторые слабые места, о которых рассказал блогер. Так, обнаружены неполадки с блоком ABS. В ходе «лосиных тестов» было обнаружено, что при скорости 80 км/час автомобиль не очень хорошо справляется с некоторыми виражами. Поэтому после обкатки стоит задуматься о перепрограммировании контроллера.

Проблемы могут возникнуть у механической коробки передач. Связано это со сложной конструкцией механизмов, новой структурой каналов подачи масла. Наконец, не исключены и проблемы с электроникой. Последние характерны для некоторых новых представителей Skoda.

Наряду с недостатками новая генерация Octavia имеет и свои достоинства. Выделить можно улучшенную шумоизоляцию и более просторный салон. Кроме того, доработана антипробуксовочная система. Но в целом новинка еще нуждается в доработке.