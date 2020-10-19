Новый Kia Sorento: скандинавский стиль из Кореи

Если вы считаете себя представителем среднего класса и подбираете себе новый автомобиль для всей семьи — скажем, просторный кроссовер на 5–7 мест, то мои вам соболезнования. Мало того, что удерживать этот уровень благосостояния становится всё труднее, так и выбора у вас даже меньше, чем у покупателей Логанов с Солярисами! Если отбросить дорогие кроссоверы с уклоном в премиум, то ваш выбор с запасом уместится на пальцах одной руки. Но есть и хорошая новость: Kia Sorento, один из самых продаваемых кроссоверов класса D на российском рынке, только что сменил поколение. В обществе нового Sorento я провёл полтора дня на дорогах Калининградской области — и остался приятно удивлён!

Новичок (в хорошем смысле слова)

Его предшественник — Kia Sorento Prime — даже в прошлом году, уже будучи пяти лет от роду, занимал четвёртое место по популярности среди кроссоверов класса D. И всю свою биографию он держался в числе бестселлеров российского рынка. По правде сказать, сейчас в этом рыночном сегменте большинство машин не блистает новизной. Лишь бестселлер Skoda Kodiaq сравнительно молод — ему три года. А вот столь же популярному Mitsubishi Outlander — целых восемь, Nissan X-Trail — семь.

Выходит, что новый Kia Sorento, получивший внутризаводское обозначение MQ4 — самый современный кроссовер в своём классе на сегодняшний день! Ведь это не рестайлинг и даже не глубокая модернизация прежней модели, а совершенно новая конструкция. В основе машины лежит платформа N3, на которой также построены свежие седаны Kia K5 и Hyundai Sonata. Она же отличает его от ближайшего родственника по концерну Hyundai-Kia — кроссовера Hyundai Santa Fe , базирующегося на платформе предыдущего поколения.

Благодаря широкому использованию высокопрочных сталей, кузов нового Sorento сбросил 21,3 килограмма, прибавив 12,3% в жёсткости на кручение. Впрочем, сама машина стала легче чисто символически — примерно на десять килограммов. Но к чёрту подробности! В конце концов, ездим-то мы не на платформах, а на автомобилях.

Как и все автомобили в наши времена, Sorento при смене поколений подрос. Но всерьёз говорить о прибавке как-то неудобно, ведь в длину она составила символические 10 миллиметров. Другое дело, что этой длиной конструкторы распорядились рационально — бесполезные свесы немного сократили, а колёсную базу наоборот, удлинили на 35 миллиметров. Расстояние между осями довели до 2815 миллиметров, превратив Sorento в самый длиннобазный кроссовер в сегменте (что сулит простор в салоне).

Квадратура круга

Вопрос про авторство дизайна в Kia по азиатской традиции обходят: мол, это коллективная работа художников из трёх студий — в Корее, Калифорнии и Германии, которая шла ещё при Петере Шрайере (до того, как пост шеф-дизайнера в 2018 году занял Люк Донкервольке ). На скетчах, кстати, стоит автограф молодого экстерьерщика Скотта Кайзера, начинавшего в General Motors и до Kia успевшего поработать на Volvo Chrysler (но считать ли это достаточной уликой, я не знаю).

А выяснить авторство хочется — уж очень внешность получилась удачной. Sorento предыдущих двух поколений всегда казались мне чересчур минивэноподобными из-за выдвинутого вперёд лобового стекла и покатого капота. Новый прибавил маскулинности — благодаря круче установленному лобовому стеклу и угловатым обводам, которые роднят его с большими полноприводниками Kia Telluride и Mohave. Причём всё это на удивление гармонично увязали с динамичной оконной линией, подсмотренной у универсала Kia Proceed. А особенно запоминается задок с горизонтальной подштамповкой и двумя парами вертикальных прямоугольников-фонарей.

Два из пяти

В концерне Hyundai-Kia уже стало традицией для новых моделей готовить чрезвычайно широкую гамму моторов, из которой маркетологи выбирают для каждого рынка наиболее подходящие комбинации. Не стал исключением и Sorento: для него предусмотрено в общей сложности пять силовых агрегатов — от маленького турбомотора 1.6 c гибридным «довеском» для европейского рынка до мощного 290-сильного турбомотора 2.5 для Америки.

А вот для России предложен бензиновый «атмосферник» 2.5 и турбодизель объёмом 2,2 литра. Похоже на комбинацию, что ставится на уходящий Sorento? Да, но в реальности оба мотора новые!

Любопытно, что из всех версий бензинового мотора новой серии Smart Stream для России выбрали самую консервативную — с распределённым впрыском: всё как у нас любят! Точно такой же мотор мощностью 180 сил ставится на седан Hyundai Sonata — в отличие от соплатформенного Kia K5, получившего модификацию с комбинированным впрыском, с двумя форсунками на цилиндр.

Технически он представляет собой модернизацию моторов серии Theta II, что ставились на прежний Sorento, но масштабы изменений очень велики — новые и блок цилиндров, и головка с интегрированным выпускным коллектором, а фазовращатели теперь другой конструкции. Cочетается он с традиционным гидромеханическим «автоматом» — как и на «Сонате», использована не самая современная трансмиссия о шести ступенях.

Дизель 2.2 и вовсе не имеет с предыдущим мотором ничего общего: у него алюминиевый блок вместо чугунного, увеличенный ход поршня и привод ГРМ зубчатым ремнём (а не цепью, как раньше). Новый силовой агрегат «похудел» на 38,2 килограмма. Специально для российского рынка его лишили системы впрыска мочевины, тем самым снизив экологический класс до уровня Евро-5, а ещё снизили максимальную мощность с 201 силы до более налогово-выгодных 199 сил.

В паре с дизелем теперь будет роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями. Причём это не знакомый по другим моделям семиступенчатый «робот», а совершенно новый восьмиступенчатый агрегат с «мокрыми» сцеплениями, разработанный специально для двигателей с высоким крутящим моментом.

Вдобавок, для российского рынка запланирован ещё один, флагманский двигатель — причём это будет не новый турбомотор объёмом 2,5 литра, а прежний V6 объёмом 3,5 литра. Он уже сертифицирован, но продажи шестицилиндровых машин начнутся лишь через несколько месяцев.

Скандинавский стиль из Кореи

Какой шаг вперёд сделал дизайн Kia буквально за последние пять лет, особенно заметно в салоне. Вместо округло-неопределённых обводов прежнего Sorento — по-скандинавски лаконичные линии передней панели с чётким геометрическим делением. Притом интерьер вовсе не стал скучным!

Правда, то, что на фотографиях кажется эффектным единым экраном, объединяющим мультимедиа-систему с виртуальным щитком приборов, в реальности совсем не похоже на мерседесовский «телевизор».

Визуальное восприятие качества — на высоте: материалы выглядят добротными и приятны на ощупь. И за всю поездку я не услышал ни одного «сверчка» в салоне! Единственная придирка — дешево поблёскивающий пластик передней панели: сам материал мягкий — но выглядит не ахти.

Про эргономику хочется говорить в положительно ключе. Геометрия посадки удачная, неплох и профиль кресел — разве что спинка плосковата, так что в напряженном повороте слегка вываливаешься. И похоже, что сиденья рассчитаны скорее на упитанных людей. Как и положено по сегодняшним стандартам, рулевая колонка регулируется по углу наклона и вылета — но отдельно отмечу, что удобно настроить руль может даже высокорослый человек (мне обычно не хватает диапазона продольной регулировки).

Отдельное спасибо просится за сохранение механических кнопок. При повальной моде на сенсорные клавиши в Kia нашли очень удачный формат «качелек» и вовсю за него держатся: такие кнопки стоят на руле, в блоке климата, а ещё ими управляется подогрев и вентиляция передних кресел.

Обзорность с места водителя отличная. А глядя в крупные, почти квадратные зеркала заднего вида, хочется прослезиться — хоть сюда не докатилось увлечение усечёнными ради лучшей аэродинамики зеркалами!

Квартира с раскладным диваном

Благодаря большой колёсной базе простор в салоне замечательный: имея рост метр девяносто, я спокойно устроился на втором ряду прямо за отодвинутым до упора передним креслом.

Правда, в Kia отчего-то с маниакальным упорством применяют задники кресел из жёсткого пластика. Конечно, с таким простором в салоне на это можно закрыть глаза. Но если вам придётся подвинуть диван вперёд — скажем, чтобы посадить кого-нибудь на третий ряд — то пассажиры второго ряда обязательно отдавят колени!

Про третий ряд достаточно знать, что он есть — ребёнку места хватит, а взрослый усядется, если подать вперёд сиденья второго ряда. Если быть точным, то семиместный салон положен машинам в комплектации Prestige и выше, а более скромные Sorento будут пятиместными.

Объём багажника в семиместном исполнении — символические 187 литров, но сложив третий ряд, его можно увеличить до 616–821 литра (в зависимости от положения дивана второго ряда). В пятиместном варианте багажник крупнее: 705–910 литров. А оставив только кресла первого ряда, вы получите отсек ёмкостью более двух кубометров.

Кстати, в Южной Корее предусмотрена опция отдельных «капитанских» кресел на втором ряду, но на российском рынке их не будет, во всяком случае, в обозримом будущем.

На автобанах Кёнигсберга

Калининградская область удивила свежепостроенными шоссе и качеством асфальта даже на мелких дорогах: Европа! Было трудно поверить рассказам коллег об ужасающе плохих дорогах, что были здесь ещё десять-пятнадцать лет назад.

Так что первым впечатлением была прямо-таки образцовая плавность хода: казалось, машина на 18-дюймовых колёсах идеально проглатывала немногочисленные швы, стыки и редкие выбоины калининградских дорог. Но случайно наткнувшись на участок действительно разбитого асфальта, я выяснил, что на такой дороге Sorento уже перестаёт «держать удар».

А если вы раскошелитесь на богато оснащённый Sorento в комплектации Premium+ с 20-дюймовыми колёсами, то за красоту придётся расплачиваться плавностью хода — такая машина сильнее замечает мелкий профиль дороги и единичные острые неровности.

Но управляется машина приятно: хотя руль с электроусилителем и пустоват, машина хорошо держит прямую и пишет дуги. Кстати, разницы в реакциях на руль между разными модификациями я не заметил, хотя они отличались конструкцией усилителя (он располагается на рейке и на рулевом валу соответственно).

То взлёт, то посадка

180 сил бензинового мотора для двухтонного кроссовера маловато, но прекрасно настроенный автомат не даст вам этого заметить. Он так проворно и к месту переключает свои шесть ступеней, скидывая передачу при малейшем касании педали газа, что поначалу может показаться — живчик! Но когда требуется ускориться чуть решительнее (например, при обгоне), становится очевидно — с тяговооружённостью у Sorento 2.5 не очень.

Благодаря мощной шумоизоляции Sorento — очень тихий автомобиль. Во всяком случае, при размеренном и не быстром движении. В Kia рассказывают о толстом «бутерброде» на моторном щите, дополнительных листах на центральном тоннеле пола, звукоизоляции лобового стекла и тщательной аэродинамической проработке днища. Но стоит поехать чуточку динамичнее, как мотор преодолеет отметку 3000 оборотов в минуту, и сквозь всю эту шумоизоляцию изо всех сил оповестит вас: идём на разгон! Шумноват он становится и на шоссейных 130 километрах в час — не хватает ещё парочки повышающих ступеней в автомате.

Дизель мощнее всего на 19 сил, но в разгоне до 100 километров в час быстрее на целую секунду. В этом нет ни малейшего противоречия: крутящий момент у него почти вдвое выше, и доступен он в более широком диапазоне оборотов. Да и восьмиступенчатый «робот» не нарушает гармонию — переключает передачи плавно, вовремя, логично. Но дело не в секундах до «сотни» — дизель даёт приятное чувство запаса тяги под педалью. Так что на ходу этот Sorento куда гармоничнее — пусть даже дизельный рокот слышно почти всегда (а на некоторых режимах добавляется ещё и отчётливый посвист турбины). Отмечу, что развязка от моторных вибраций при этом выполнена практически идеально.

При этом дизель ещё и заметно экономичнее, причём не только по паспорту. В ходе теста средний расход на бензиновом Sorento подбирался к 12 литрам на 100 километров, а вот на дизеле он не достигал и десяти литров.

Что почём

В радужных перспективах нового Sorento мы даже не сомневаемся. Но не спугнёт ли российского покупателя «робот» в паре с дизелем? В прошлом поколении моторы на тяжёлом топливе занимали в отдельные годы до 80% в объёме продаж модели, и даже в последние год-два на них приходилось около 55% проданных машин.

Цены на новый Sorento начинаются с 2 149 900 рублей — за эти деньги вы получите переднеприводный автомобиль в комплектации Classic. Полный привод начинается от 2 309 900 рублей за машину в комплектации Comfort, а чтобы получить дизель, придётся расстаться с суммой как минимум в 2 589 900 рублей. Ну а топ-версия Premium+ с отделкой салона из кожи Nappa и шайбой-селектором «робота» стоит 3 149 900 рублей.