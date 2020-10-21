Гонщики «Формулы 1» тестируют Alfa Romeo Giulia GTA

Пилоты «Формулы 1» приступили к тестированию заряженной версии седана Alfa Romeo Giulia GTA. Райкконен и Джовинацци проводят испытания самого мощного седана.

Фото: car.ru car.ru

Заезды проводятся на специальном треке автопроизводителя в Балокко. После завершения тестов, специалисты компании получат представление об управляемости машины и об ее аэродинамических качествах и свойствах.

Автомобиль укомплектован силовой установкой мощностью 533 лошадиных силы, объем двигателя 2,9 литра. Спорткар получит выхлопную систему Akrapovic, при производстве которой использовался титан. Модификация GTA будет иметь меньший на 100 кг вес по сравнению с обычной версией этого седана. Снизить массу транспортного средства удалось благодаря тому, что при изготовлении некоторых деталей использовался карбон.