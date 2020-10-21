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Гонщики «Формулы 1» тестируют Alfa Romeo Giulia GTA

Car.ruиещё 3
21 октября 2020
Пилоты «Формулы 1» приступили к тестированию заряженной версии седана Alfa Romeo Giulia GTA. Райкконен и Джовинацци проводят испытания самого мощного седана.
Гонщики «Формулы 1» тестируют Alfa Romeo Giulia GTA
Фото: car.rucar.ru
Заезды проводятся на специальном треке автопроизводителя в Балокко. После завершения тестов, специалисты компании получат представление об управляемости машины и об ее аэродинамических качествах и свойствах.
Автомобиль укомплектован силовой установкой мощностью 533 лошадиных силы, объем двигателя 2,9 литра. Спорткар получит выхлопную систему Akrapovic, при производстве которой использовался титан. Модификация GTA будет иметь меньший на 100 кг вес по сравнению с обычной версией этого седана. Снизить массу транспортного средства удалось благодаря тому, что при изготовлении некоторых деталей использовался карбон.
До скоростного показателя 100 км/час машина разгоняется за 3,9 секунды. Максимальная скорость Alfa Romeo Giulia GTA составляет 310 км/час. Кроме того, что данная модель является самой мощной среди дорожных авто данного производителя, она является и самой дорогой.
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