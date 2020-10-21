Что не так с новым VW Jetta

В России не так давно начались продажи нового седана VW Jetta. По идее, это должен быть идеал в своем классе. Но, черт возьми, на что вообще рассчитывает VW с такими ценами?

Логистика по-мексикански

В рекламе нам показывают «Джетту» с лучшей стороны. Со светодиодными фарами уже в базе, с огромным багажником, с просторным салоном. Но не говорят о самом главном. С овощным атмосферником 1,6 на 110 л.с. и пятиступенчатой (!) механикой она стоит 1 485 000 рублей. Вы меня простите, конечно, за сравнение, но за эти деньги можно взять куда более интересный китайский Haval F7.

Откуда такие цены? Из Мексики! «Джетты» везут к нам именно оттуда. Как-то далековато, нет? А вот ещё интересный нюанс. Так как моторы 1,6 локализованы у нас в Калуге, их сначала отправляют кораблем в Америку, там мексиканцы засовывают их под капот, и потом машина попадает в Россию.

Не слишком продуманно и не слишком экономно. Но локализовывать «Джетту» в России никто не собирается. Она и в предыдущем поколении не была в лидерах сегмента, а уж теперь — зуб даю — будет где-то в конце списка.

И если смотреть правде в глаза, то зачем вообще вся эта канитель с «Джеттой», если в России отлично продаются «Октавии». Причем по гораздо более гуманным для обнищавших россиян ценам.

Сравните. Базовая «Октавия» с тем же 1,6 на 110 л.с., той же коробкой, примерно с теми же габаритами, багажником и салоном обойдется 1 140 000 рублей. Почти на 350 000 рублей дешевле! Есть ещё вопросы по поводу того, кому нужна «Джетта?»

С-класс с ценником D-класса

Да, у «Фольксвагена» и « Шкоды » будут нюансы в комплектациях. К тому же не за горами выход нового поколения «Октавии» в России. Наверняка оно будет немножечко дороже, но явно доступнее «Джетты».

Конечно, я не сказал, возможно, главного. У «Джетты» не будет DSG, только классический 6-ступенчатый автомат. Причем не только с атмосферником, но и с хорошо известным 1,4-литровым TSI на 150 л.с. На «Октавии» он идет с роботом, что некоторым не нравится. Аргумент мог бы получиться веским, будь цены примерно одинаковыми, а так получается, что лучше взять «Шкоду» с роботом — и разницу в цене через 100-150 тысяч пробега вложить в ремонт DSG: после ремонта еще и деньги останутся.

Честное слово, я не вижу смысла в Джетте. К тому же в топе, который не порадует ничем сверхъестественным, она стоит 1 860 000 рублей. За эти деньги можно уже смотреть на машину классом выше. Хоть на Оптиму, хоть на Сонату, да даже на Камри.

Тотальная экономия

Есть ещё кое-что. «Фольксваген» поменял многорычажку сзади на балку, карман в спинке переднего сиденья почему-то только у пассажира, USB-порты для задних пассажиров только за доплату, беспроводной зарядки для смартфона нет, зато в бардачке зачем-то стоит CD-плеер. Каменный век какой-то. Ещё и подголовники на втором ряду сделаны нерегулируемыми.

Петли в багажнике как и в «Логане» — съедают кучу места, и не прикрыты пластиком. Да и сам багажник как каток, зацепиться не за что. Ни крючков, ни сеток.

Короче, в очередной раз говорю: я не знаю, кто в здравом уме и твердой памяти купит себе эту машину за свои деньги или чего доброго в кредит. Разве что в каком-нибудь сером автосалоне мошенники разведут доверчивого дедушку из провинции.