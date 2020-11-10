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Спортивный седан Hyundai Elantra N 2022 года показали на рендерах 

Car.ru 10 ноября 2020
Cедан Hyundai Elantra N 2022 года показали на рендерах
Фото: car.ru
Hyundai стремится улучшить производительность своих автомобилей. Южнокорейский автопроизводитель выпустил серию тизеров для будущих моделей марки N, включая Tucson N Line. В Сети появилось несколько тизеров спортивного Hyundai Elantra N отразработчиков.
Два новых изображения-тизера показывают Elantra N спереди исзади. Автомобиль по-прежнему окутан камуфляжем. Лицевая панель выглядит заметно иначе по сравнению со стандартной Elantra. Угловые воздухозаборники стали больше, а бампер выглядит чуть ниже. Сзади появился большой задний спойлер, замеченный ранее на шпионских снимках, а также выдающиеся двойные выхлопные отверстия визмененной задней панели.
На данный момент ничего не подтверждено, но все доказательствауказывают на то, что Elantra N оснащена 275-сильной версией2,0-литрового четырехцилиндрового двигателя с турбонаддувом. Переключение передач должно производиться либо восьмиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением, взятой от Veloster N, либо добротной шестиступенчатой механической коробкой передач. Мощность будет передаваться только на передние колеса.
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Тест-драйвы , Hyundai , Hyundai Elantra
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