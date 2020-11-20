Преимущества и недостатки Opel Mokka на вторичном рынке

Opel Mokka раньше хорошо продавался на рынке России. Модель и сейчас пользуется спросом на вторичке, несмотря на то, что компания уже 5 лет не представлена в России. Какими же преимуществами и недостатками обладает этот автомобиль? И за что его успели полюбить автомобилисты в нашей стране.

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На территории РФ официально продавали автомобили Opel Mokka, которые собирали в Калининграде, Корее и Беларуси. Сегодня на вторичном рынке можно даже найти версии, которые укомплектованы системой переднего и полного привода. Однако, в 2015 году продажи автомобилей Opel в России были прекращены. Поэтому водители в нашей стране не увидели рестайлинговое исполнение модели - Mokka X.

Для начала отметим достоинства модели. Во-первых, этот автомобиль можно отнести к тем, которые не требуют больших затрат в обслуживании. Во-вторых, он всегда имел щедрое оснащение и повышенный уровень безопасности. Ну и не стоит забывать про хорошее качество оцинковки кузова. Даже в местах, где есть сколы, поверхность не спешит покрываться рыжиками. А вот среди недостатков можно отметить небольшой дорожный просвет - а это наиболее важный параметр для эксплуатации в России. Кроме того, здесь очень маленький багажник. Многие автомобилисты жаловались на недостаточную обзорность, особенно, при движении задним ходом.

Двигатели. Бензиновый атмосферный мотор на 1.8 литра, мощностью 140 л.с. имел хорошую репутацию в кругу водителей. Его ресурс иногда переваливает за 300 000 км. Если говорить о проблемах, то можно выделить слабые фазовращатели - это дефект многих моделей Opel в то время. Когда приходит износ, они дают водителю сигналы - стучат. Другая проблема - текущие термостаты и слабый модуль зажигания. Последний можно поменять только в сборе - это не самое дешевое удовольствие. Ремень ГРМ может прожить до 60 000 км.

Наддувный двигатель на 1.4 литра с такой же мощностью требует к себе более тщательного внимания. Он не любит, когда льют некачественное топливо. При сочетании с высокими нагрузками это может привести к разрушению поршней. Термостат также может течь. При благоприятной эксплуатации и своевременном обслуживании, двигатель может прослужить до 300 000 км, а цепь ГРМ - до 150 000 км.

У обеих силовых установок на пробеге 100 000 км рекомендуется менять клапан вентиляции картера. Есть еще один очень редкий для России мотор на дизеле, мощностью 130 л.с. Он может служить до 250 000 км. Что касается слабых мест, можно отметить прокладку теплообменника.

Трансмиссии. МКПП D16 на 5 ступеней - это не самое удачное обновление F16. Была представлена и 6-ступенчатая МКПП, которая пользовалась популярностью. Обе версии могут продержаться до 200 000 км. АКПП 6Т40 применялась на многих моделях. До Mokka трансмиссия дошла уже в обновленном виде. Это обычный «автомат», который может прослужить до 200 000 км. Лучше всего менять масло каждые 40 000 км.