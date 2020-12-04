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Седан за 4 миллиона — «кореец» или «немец»? Сравниваем Genesis G80 и BMW 5 

Wroom.ru 4 декабря 2020
Седан за 4 миллиона — «кореец» или «немец»?
Фото: Wroom
Вы когда-нибудь думали, что увидите такой заголовок? Тем не менее корейский бренд в последнее время выпускает интересные автомобили премиум-класса, конкурирующие с хорошо известными марками этого сегмента. Мы провели сравнительный тест седанов Genesis G80 и BMW 5 серии. На удивление, вывод оказался неоднозначным…
Автомобиль BMW 530d xDrive для сравнения нам предоставил владелец, которого мы в целях конфиденциальности будем называть Сергеем. Он приобрел BMW в 2017 году в базовой версии за 4 200 000 рублей. Из опций Сергей поставил только передние М-тормоза, доплата за которые составила 15 тысяч рублей. В подарок ему отдали опциональный интерактивный ключ BMW Display Key. Аналогичная машина сегодня предлагается дилерами по цене от 4 510 000 рублей.
Тестовый Genesis G80 в комплектации Premuim с пакетом мультимедиа и панорамой крышей с люком стоит 3 885 000 рублей. Если ориентироваться на стоимость новых машин, получается, что BMW дороже «Дженезиза» на 625 тысяч рублей.
Визуально BMW выглядит шире и приземистей корейца. На самом деле Genesis G80 длиннее немца (на 54 миллиметра), шире и выше. Поскольку в этом сегменте крайне важно пространство в салоне на обоих рядах, то G80 явно выигрышнее в этом параметре — здесь у задних пассажиров больше места.
Двери корейского седана открываются и закрываются с приятным усилием — чувствуется вес. Хлопать ими необязательно, у G80 электрические доводчики притянут дверь. Сиденья с приятной формой и множеством регулировок — даже за 15 часов езды спина не устает.
Панель управления относительно проста в использовании, а кнопки имеют приятный тактильный отклик. Тем не менее приборная панель выглядит не так изящно и современно по сравнению с «пятеркой». Да и в дизайне мультимедиа чувствуется отсылка к 2013 году. При этом на всех «Дженезизах» стоит лучшая, на наш взгляд, аудиосистема Lexicon с 17 динамиками. Сравниться по качеству звука она может разве что с системами Bang And Olufsen, но, как мы отмечали ранее, не всегда в немцах удается насладиться качественным басом из-за скрипящих деталей салона. В этом плане корейцы однозначно вырвались вперед.
Сзади в G80 места очень много, по крайней мере, для моих 171 см роста. Есть подогрев, вентиляция, раздельный климат, управление мультимедийной системой, регулировка переднего пассажирского кресла, управление задней шторкой. А если перебраться вперед, там обнаружатся клавиши запоминания положения водительского кресла, большой монитор на центральной консоли, семидюймовый информационный экран в комбинации приборов, кнопки управления панорамным люком. Правда, на весь автомобиль предусмотрено всего два разъема USB — больше двух телефонов зарядить в дороге не получится. Спинки задних сидений не регулируются, что странно для автомобиля класса люкс. К тому же передние стойки показались слишком широкими, из-за чего иногда трудно было увидеть пешеходов.
Салон BMW по сравнению с «Дженезизом» выглядит более современным. Фирменная приборная панель, ориентированная на водителя, обеспечивает удобный доступ к органам управления. Приятно, что BMW не стала применять новомодные сенсоры, а сохранила физические кнопки, которые проще, приятнее на ощупь и удобнее в повседневном использовании. Сиденья в BMW сделаны с акцентом на спорт, но в длинной дороге ничто не создаст угрозы для позвоночника.
Также, в отличие от корейца, в «пятерке» более выраженная атмосферная подсветка, электронные шкалы спидометра и тахометра, лучше графика в мультимедиа и выше качество у камеры заднего вида. При этом BMW оснащен скромно: в базовой версии можно найти аудиосистему с шестью динамиками, обогрев руля, подогрев передних сидений, пакет освещения, автоматический климат-контроль, навигацию, индикатор давления в шинах, сенсорный центральный дисплей с диагональю 12,3 дюйма с двумя разъёмами USB и на этом, можно сказать, все.
Для G80 доступно три бензиновых двигателя, а у нас на тесте была версия с двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 245 л. с. — с умеренным налогом, аппетитом и динамикой. Средний расход топлива за время теста составил 12,9 л на 100 км. На трассе в режиме пенсионера расход опускается до 8 литров на «сотню» и до 10 литров при энергичной езде.
Правда, аппетит не совсем оправдан параметрами разгона. Автомобиль даже в спортивном режиме не срывается с места. Он заточен под плавный и мягкий разгон. Да и задумчивость восьмиступенчатого «автомата» не располагает к быстрой езде. По официальным данным, G80 разгоняется до 100 км/ч за 8,6 секунды, в то время как 249-сильная дизельная BMW на бумаге разделывается с первой сотней за 5,4 секунды.
Конечно, не совсем корректно сравнивать дизельные 249 лошадей BMW и бензиновые 245 лошадей «Дженезиза». У дизеля априори ниже расход топлива и лучше разгон за счет крутящего момента. Даже при агрессивной езде в городе расход вряд ли превысит 7,5-8,0 литров на 100 километров. При этом у немца гораздо информативнее педаль газа: автомобиль может плавно ускоряться в городском потоке или незамедлительно выстреливать, вжимая в сиденье водителя и сопровождая ускорение породистым рычанием двигателя.
Кроме того, BMW пятой серии чуть лучше поворачивает и чуть лучше тормозит — машина всё-таки создана ради удовольствия водителя за рулем. Genesis преследует другую цель — он создан для пассажиров и обеспечения максимального комфорта.
Трудно объяснить почему, но Genesis особенно впечатляет представителей закона. За время теста меня три раза останавливали. А одни сотрудники настолько были впечатлены машиной, что даже провели полный досмотр. Не могу сказать, что процедура приятная, но на дорогах Тольятти, как и в других регионах, Genesis редко встречается и воспринимается как «корейский Майбах».
В итоге получается, что Genesis G80 дешевле конкурентов и богаче оснащен. Тем не менее BMW 5 серии совершеннее в техническом плане, у него современный и более стильный дизайн салона.
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Тест-драйвы , Maybach , BMW , BMW 5 серия
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