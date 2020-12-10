Следующее поколение Mercedes-Benz GLC заметили на тестах 

Западная пресса обнародовала снимки тестирования обновленного Mercedes-GLC 2021. Машину сильно замаскировали, поэтому сложно что-либо рассказать в подробностях о новинке.

Первые шпионские фото модернизированного Mercedes-GLC появились в начале года, а теперь СМИ порадовали фанатов немецкой марки изображениями испытания паркетника возле Полярного круга. Несмотря на тщательную маскировку, можно отметить наличие более низкой посадки и более удлиненной колесной базы в сравнении с прежней генерацией.

Особенности моторной гаммы не оглашаются, но допускается, чтоинженеры Mercedes поместят под капот новинки несколько двухлитровых гибридных и плагин/гибридных моторов. В салоне появится новая мультимедийная система с большим планшетом, что подтверждается ранними шпионскими кадрами.

Точная дата выхода новой модификации GLC неизвестна. Так каккомпания обычно занимается сборкой автомобиля не менее 18 месяцев, то кроссовер следует ожидать только в конце следующего или в начала 2022 года. Эксперты уверены, что он получит огромную востребованность на рынке благодаря стильной внешности и хорошему функционалу.