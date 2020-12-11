«Лада XRAY Кросс» на бездорожье: вариатор лучше механики? 

Lada XRAY Cross AT — давно не новинка. Однако прочность и выносливость вариатора на кросс-хэтчбеке за 1 029 900 рублей до сих пор вызывает вопросы. Мы решили проверить, сможет ли версия с вариатором пройти там же, где машина с механикой.

Тестовый «Иксрей Кросс» оснащен двигателем Renault H4M объемом 1,6 литра на 113 лошадей и вариатором Jatco F015E. Обычно вариаторы чувствительны к большим нагрузкам и считаются менее выносливыми по сравнению с гидромеханическими автоматами. К тому же версию «Иксрея» с вариатором лишили электронной системы Ride Select, меняющей ездовой характер на разных покрытиях и имитирующей блокировку межколесного дифференциала. Но скажется ли отсутствие этих ингредиентов на основном блюде — проходимости?

Чтобы ответить на этот вопрос, мы отправились на ту же трассу, где ровно год назад тестировали «Кросс» с двигателем 1.8 и механической коробкой передач. По дороге оценили работу подвески: на асфальте «Иксрей» по-прежнему радует достойной управляемостью с минимальными кренами, информативным рулем и неплохой плавностью хода. На разбитой дороге автомобиль будто пролетает над кочками и ямами. Конечно, пробить подвеску при должном желании возможно, но для этого надо по-варварски не жалеть ни машину, ни себя.

Приятно, что у этой версии клиренс не изменился — 215 миллиметров. На знакомой дороге нам не пришлось долго искать место для вывешивания одного из колес, но в незнакомой местности пришлось бы помучиться, так как длинные хода подвески у «Иксрея Кросс» ни в какую не хотят отпускать колесо. С жесткостью кузова проблем не оказалось — двери открывались и закрывались без скрипов и зажимов. С выездом из западни на трех колесах трудностей тоже не возникло: вариатор аккуратно направил мощность на передние колеса и без каких-либо усилий машина вытянула сама себя. Запишем один балл в копилку вариатора.

Wroom

Мы подобрались к крутому подъему, куда «Иксрей» на механике способен забраться только с разгона в режиме «песок». Пробуем на вариаторе проехать в натяг. Автомобиль останавливается примерно на середине подъема и замирает на месте, а двигатель продолжает держать 2500 оборотов в минуту. Интересно, что версия на механике в натяг проделала примерно такой же путь, но при этом одно из колес настойчиво продолжало рыть под собой яму.

Отключаем систему стабилизации и пробуем забраться с ходу. С первой попытки не хватило разгона. Стоит сопротивлению возрасти, как XRAY Cross AT сбрасывает напор тяги: активированная или отключенная система стабилизации ситуации не меняет. С крутящим моментом 152 Н·м при 4000 об/мин ожидать достаточной тяги на низах не приходится. Итого, с четвертой попытки, немного вспахивая песчаный подъем нижней юбкой бампера, «Иксрей Кросс» проходит первое серьезное испытание. Важно отметить, что версия с механикой и помощником Ride Select испытывала те же трудности, что и вариатор — там тоже были недостаток крутящего момента на низах и «бережливая» система стабилизации.

Как мы уже писали, отключение системы стабилизации при высоких нагрузках особого эффекта не даст. Электроника, опекая вариатор, даже на сыпучем песке сбавит обороты двигателя, отчего автомобиль неизбежно остановится. В чем мы и убедились, когда отправились на песчаное побережье. Благо, лопата нам не пригодилась и зарыться не получилось. При штурме с ходу одного из сложных участков нам не хватило скорости и автомобиль остановился посреди густой каши песка. Вперед двигаться бесполезно. Включаю заднюю передачу и машина находит силы, чтобы выбраться из ловушки.

В течение двух часов, не щадя автомобиль, мы вспахивали песок и преодолевали крутые подъемы. Выдержал ли вариатор? Более чем: ни один индикатор не моргнул на приборной панели. И разницы в работе трансмиссии до и после покатушек на бездорожье я так и не заметил.

Реальные изменения за время теста удалось заметить только при езде в городе и на трассе. Странно, но в городских условиях вариатор оказался экономичнее: 6,5 городских литров на сотню и 10-11 трассовых. Именно так! При езде по шоссе в активном режиме «Ладе» требовалось больше топлива, чем в городе. К тому же в городе вариатор и сбалансированный «реношный» двигатель 1.6 оказались более приятными в использовании. Но на трассе мотору приходилось тяжко: он постоянно тужился и напрягался при обгонах.