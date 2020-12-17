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Самый дорогой автомобиль мира попал на видео 

Вадим Дроздов 4 часа назад
16 декабря во Франции в городе Мольсайм на центральной площади был выставлен автомобиль Bugatti модели Le Voiture Noir ("Черная машина") стоимостью почти 21 миллионов долларов США (свыше 1,5 миллиардов рублей). Это один самых дорогих автомобилей в мире на сегодняшний день. Хозяева компании уверяют, что выставили новую модель на всеобщее обозрение не для рекламы, а в качестве подарка горожанам к Рождеству.
Гиперкар получил сделанный вручную углепластиковый кузов, под которым скрыт тот же 1500-сильный 8-литровый W16 с квартетом турбин, который используют и другие современные Bugatti — Chiron, Chiron Sport и Divo.
Тест-драйвы , Видео , Bugatti Chiron , Bugatti
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