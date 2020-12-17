Тест-драйв Nissan X-Trail: правильный подход 

За последние годы российский автомобильный рынок пережил не только сразу несколько довольно ощутимых кризисов и существенный рост цен, но и заметную перебалансировку сил в разных классах.

Самый показательный пример — практически полное исчезновение так называемого гольф-класса, некогда бывшего самым популярным. Может быть еще кто-то помнить, какие были грандиозные очереди в салонах Ford за новенькими Фокусами или как разлетались стильные хэтчи Opel Astra . Сейчас этот сегмент буквально уничтожен компактными кроссоверами. Кроме того, существенное падение курса рубля делает крайне невыгодным импорт автомобилей, поэтому те, кто не смог организовать внутреннее производство, оказались за бортом российского рынка. Все это повлекло за собой заметную оптимизацию и модельный ряд многих автопроизводителей заметно сократился. Впрочем, те кто вовремя спохватился и провел работу грамотно, даже в условиях сокращенного ассортимента продает вполне неплохо.

Яркий пример — компания Nissan , некогда представленная в России очень широко: начиная с бюджетной Almera Classic, заканчивая суперкаром GT-R. Сейчас официальные продажи Nissan в России ограничиваются всего четырьмя моделями — все кроссоверы и все неплохо продаются. Сегодня у нас на тесте локомотив продаж Ниссана в России — X-Trail, который не так давно пережил обновление. Да, это далеко не новинка, но, признаться, по стечению обстоятельств за рулем X-Trail я оказался первый раз. Если честно, то я не фанат нынешнего дизайна кроссоверов от Nissan, но, как говориться, о вкусах не спорят. Поэтому я прекрасно понимаю, почему большинству внешний вид Nissan X-Trail приходится по вкусу. X-Trail гармоничен с любого ракурса, а появившийся после обновления новый оранжевый цвет теперь еще больше роднит его с Murano, хотя на мой взгляд, «Икс-Трейл» выглядит куда более собранным и геометрически правильным. Широкая решетка радиатора с V-образной хромированной подковой, в которую заключена эмблема марки, поворотная светодиодная оптика с бумерангами ходовых огней, симпатичные легкосплавные диски — у X-trail нет спорных решений, на него приятно смотреть с любого ракурса.

Салон встречает приятной отделкой сидений «кофейной» алькантарой, на которую без доплат можно сменить стандартные для верхних комплектаций кроссовера бежевую или черную кожу. Передо мной не характерное для семейного кроссовера трехспицевое рулевое колесо со спортивным скосом в стиле «заряженных» хот-хэтчей, а за ним вполне стандартная приборная панель с двумя аналоговыми циферблатами и цветным экраном бортового компьютера.

В нашей комплектации LE Yandex.Auto (от 2 140 000 рублей) на центральной консоли красуется одноименная восьмидюймовая медиасистема «Яндекс. Авто» с встроенным 4G-модемом и предоплаченным на один год интернетом. Функционал идентичен аналогичным системам на автомобилях каршеринга. Среди основных сервисов навигатор, сетевые музыка и радио, прогноз погоды, браузер и даже голосовой помощник «Алиса». Управлять системой удобно, интерфейс «Яндекса» удачно подружили с физическими клавишами, расположенными по бокам от экрана.

Интерьер неплох, но по некоторым решениям сразу понимаешь, что находишься в автомобиле, который уже давно на рынке. Если раньше медиасистему Яндекс. Авто было невозможно установить вместе с системой камер кругового обзора, то с недавнего времени эти две функции подружили. Но есть и повод для критики. Картинка на экране появляется с заметной задержкой, а качество изображения оставляет желать лучшего.

Еще одно не самое удачное эргономическое решение — расположение клавиши подогрева руля. Вместо того, чтобы поместить еще на блок климат контроля вместе с кнопками подогрева стекол и зеркал, ее сослали в левый нижний блок по соседству к ассистентам движения и деактивации системы стабилизации. В блоке стеклоподъемников подсвечивается лишь и имеет автоматический режим лишь кнопка водительского стекла, а клавиша, отвечающая за подогрев заднего дивана, почему-то нашла свое место на тоннеле между передними сидениями и задним пассажирам до нее не дотянуться.

Гамма двигателей нового Nissan X-trail не меняется уже давно. Это бензиновые моторы 2,0 (144 л.с.), 2,5 (171 л.с.), а также дизель 1,6 (130 л.с.). Несмотря на то, что около половины продаж приходится на полноприводную модификацию X-Trail 2,0 CVT 4WD, у нас на тесте топовый бензиновый мотор, который выбирают чуть более четверти покупателей и для тех, у кого динамика не на последнем месте, это наиболее предпочтительный вариант. Разгоняется 171-сильный кроссовер уверенно, а модернизированный в ходе последнего рестайлинга у вариатора оживился первый отклик на газ, а псевдопереключения стали более натуральными. Едешь почти как на «автомате». В последние годы вариаторы становятся все надежнее и удобнее в управлении, но для такого типа трансмиссий по-прежнему крайне нежелательны долгие пробуксовки и резкие скачки момента, например, когда водитель пытается забраться на высокий бордюр.

Руль порадовал хорошим насыщенным усилием, отсутствием обманчивой густоты и логичной обратной связью с четко выраженным нулевым положением. Возможно, баранка могла быть чуть короче от упора до упора, но и с текущими характеристиками управление кроссовером простое и понятное. Конечно, X-Trail нельзя назвать спортивным, но хорошо настроенный электроусилитель позволяет получить удовольствие за рулем Ниссана. Машина неплохо слушается руля и четко возвращает колеса в нулевое положение после маневра.

В топовых комплектациях X-Trail оснащается красивыми 19-дюймовыми дисками, но наша версия не самая дорогая, поэтому диаметр колес составляет 18 дюймов. Выглядит такой автомобиль чуть менее эффектно, но тоже неплохо. Зато плавность хода у такой версии лучше, мелкие и средние неровности даются легче и преодолеваются с бОльшим благородством.

Когда я изучал информацию о прошедшем обновлении, то видел много упоминаний об улучшившейся шумоизоляции. К сожалению, мне не с чем сравнить, да и на одних из самых зубастых зимних шин Nokian Hakkapeliitta 8 сложно судить по уроню шума, поэтому эту характеристику оставим без отзыва.

В своем классе Nissan X-Trail уже вполне подходит по определение «ветеран». С учетом дебюта в 2013 году (в России производство X-Trail стартовало в 2015-м) скоро японскому стукнет 8 лет. Однако несмотря на возраст он остается вполне конкурентоспособным игроком на рынке, что доказывают продажи. На мой взгляд не в последнюю очередь это связано с тем, что в процессе обновления Nissan X-Trail российскому рынку уделили отдельное внимание: над ним работала команда наших инженеров. Причем их вмешательство не ограничилось установкой бачка омывателя увеличенного объема или использованием более мощного генератора, чтобы усилить эффективность обогрева лобового стекла. Во время работ над обновлением более года было уделено ездовым испытаниям, которые проводились не только в Европе, но и на территории РФ, в том числе в Сочи и на Дмитровском автополигоне.

На мой взгляд, нынешний Nissan X-Trail достойно доживает свой век и будет очень интересно понаблюдать, каким выйдет на наш рынок автомобиль нового поколения. Время его дебюта у нас пока неизвестно, но на рынке Северной Америки, где X-Trail продается под именем Rogue, продажи новинки уже стартовали. Технически автомобиль изменился не сильно, а вот внешне и особенно в салоне разница большая. При таких данных у него есть все шансы продолжит хороший тон, заданный предшественником.