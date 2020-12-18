Почему сразу «бегемот»?! Тестируем Infiniti QX80 

Бегло взглянув на этот QX80, не спешите обвинять Infiniti в том, что компания морочит людям голову, выдавая смену шрифта на шильдике за рестайлинг. Основные отличия — в интерьере!

Предыдущая модернизация Infiniti QX80 состоялась в 2018 году. И коснулась она прежде всего внешнего вида. Именно тогда за счет точно выверенного набора «косметических средств» специалистам Infiniti удалось приблизить QX80 к стилю современного модельного ряда японской марки.

Капот с продольными ребрами, более компактная и продолговатая решетка радиатора, несколько уверенных линий в очертаниях бампера — и внешность носорога (плохое зрение которого, как мы помним — ваши проблемы при его габаритах) уходит в прошлое.

Во всяком случае на автосалоне в Дубае, где состоялась мировая премьера рестайлингового QX80, он смотрелся тогда весьма элегантным, поджарым и даже компактным. Прежде всего на фоне смелых творений многочисленных тюнинг-ателье, традиционно тяготеющих к клиентам из богатых арабских стран, которые готовы тратить нефтедоллары без счета на нечто внушительное и эксклюзивное.

В России таким автомобилям, как QX80, тоже воздают должное — в этом году на «восьмидесятый» приходится около 40% всех продаж Infiniti.

Улучшать по частям

Если к новой внешности QX80 мы привыкаем уже пару лет, то до интерьера очередь дошла только сейчас. Да-да, все это время центральная консоль внедорожника сохраняла декор «под дерево», обилие кнопок и шайбу-джойстик под зажатым между двумя дефлекторами дисплеем медиасистемы.

Дисплей навигации — семидюймовый. И карта всегда останется перед глазами, ведь за другие функции отвечает второй экран, внизу

Теперь к современным реалиям подтянули и внутреннюю обстановку. Оформление комбинации приборов стало более скромным — массивные стрелки и рельефная разметка циферблатов ушли в прошлое, зато появился более крупный и четкий центральный дисплей. Основных дисплеев в обновленном QX80 два — эта схема, позволяющая не сворачивать навигационную карту при управлении другими функциями, появилась еще на седане Q50

Из особенностей начинки — современный модуль Bluetooth, позволяющий с нижнего дисплея переключать треки и главы аудиокниг, залитых в смартфон, без запаздываний и какого-либо недопонимания.

А вот графика карт навигации по-прежнему отстает от софта, доступного мобильным устройствам — но это, пожалуй, особенность всех «чисто автомобильных» карт. Щедро отсыпали владельцам обновленного QX80 и всевозможных разъемов для подключения гаджетов — к услугам водителя не только традиционный «большой» порт USB, но и набирающий популярность компактный type-C, а для подключения к мониторам в подголовниках предусмотрены даже входы HDMI.

Улучшилась и обивка кресел — кожаное покрытие с волнообразной прострочкой смотрится достойно. Во всяком случае, на совершенно новом автомобиле. Как и рулевое колесо с более компактной ступицей — в подтверждение общего курса на современность.

Салонное зеркало с трансляцией изображения от камеры заднего вида появилось еще при прошлом рестайлинге, но переходить в «виртуальный» режим особенно не хочется — разве что в спокойном транспортном потоке на трассе.

В центре приборного щитка — новый 7-дюймовый дисплей

Благо есть стандартный режим — и при маневрах в тесном дворе, когда каждый сантиметр на счету и цена ошибки высока, смотреть в нормальное зеркало привычнее и спокойнее — благо оно достаточно велико.

Прежним курсом

С точки зрения техники Infiniti QX80 демонстрирует стабильность. Под капотом все та же 5,6-литровая «восьмерка» мощностью 405 лошадиных сил с 7-ступенчатым автоматом и системой полного привода, работающего в трех режимах. Разве что шумоизоляцию дополнительно усилили — в частности, добавили фетровый мат в нижней части моторного щита.

В утренней пробке на МКАДе мотора действительно практически не слышно — если лениво ползти в потоке, пытаясь попутно найти ответ на главный вопрос об адаптивном круиз-контроле Infiniti. Научили ли его после полной остановки продолжать удерживать машину тормозами и трогаться за тем, кто стартовал впереди? Нет, всё по-прежнему: остановка, предупредительный писк — и будьте любезны поставить ногу на педаль сами.

Но стоит как следует надавить на газ, когда путь свободен — рев «восьмерки» все же прорывается в салон, мгновенно переключается передача — и внедорожник рвется вперед очень-очень бодро. Окружающие водители, похоже, тоже начинают припоминать поговорку про носорога, его размер и зрение…

В целом же электронные помощники ведут себя вполне чутко и предупредительно — в том числе предупреждая об автомобиле, идущем перпендикулярно вашему курсу, когда вы собираетесь сдать назад.

Камеры кругового обзора также весьма полезны — особенно если ваши соседи заняли все свободное пространство и никак не рассчитывали, что в ваш заснеженный двор может забраться нечто подобное. Наивные и самоуверенные люди! «Буханка» местных коммунальщиков вас же не удивляет? Впрочем, QX80 существенно крупнее получился… Но «грузовые» ощущения за рулем практически отсутствуют. Разве что высота несколько непривычна.

А вот лихие виражи на «восьмидесятке» не особенно-то позакладываешь — при всей мощности и динамичности. Кузов снабжен гидравлической системой подавления кренов, способной несколько нивелировать его валкость, но в целом QX80 ведет себя в соответствии с размерами и массой.

Зато вне обустроенных трасс рамный автомобиль с независимой подвеской способен преодолевать такой рельеф местности, куда по доброй воле не отважишься сунуться. Лесная дорога, видевшая до того разве что «Нивы» или грузовики «Урал», была преодолена без единого касания бампером или днищем — впрочем, она была уже достаточно промерзшая при отсутствии снега. Что будет на более серьезном бездорожье? Если и проверять, то заранее продумав «пути отхода» и наладив рабочий контакт с местными трактористами…

Все-таки хорошо, что Infiniti QX80 — этот автомобиль без возраста — не только в принципе существует, но и представлен на российском рынке — в отличие от некоторых его коллег, от которых остались одни воспоминания. Разнообразие выбора всегда полезно — пусть и при таком высоком «имущественном цензе».