Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Полиция проверит видео, где сын экс-участника "Дом-2" едет за рулем машины

Газета.Ruиещё 4
1 час назад

Полиция заинтересовалась распространенным в социальных сетях видео, где маленький мальчик едет за рулем Mercedes. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД России.

Экс-участник "Дом-2" Гусев посадил за руль ребенка
Фото: InstagramInstagram

Ранее блогер Антон Гусев, бывший участник шоу «Дом-2» разместил в своем аккаунте в Instagram видеоролик, где он за рулем автомобиля, а на коленях у него сидит ребенок (вероятно, сын). При этом машиной частично управляет мальчик.

«По результатам проверки установлено, что данный факт произошел на территории Московской области. Информация оперативно передана коллегам из УГИБДД по Московской области», — говорится в сообщении пресс-службы.

В феврале прошлого года сообщалось, что жительница Москвы в состоянии алкогольного опьянения посадила ребенка за руль каршерингового автомобиля ребенка. 25-летнюю женщину привлекли к административной ответственности и назначили ей штраф в размере 4 тысяч рублей.

Тест-драйвы,Антон Гусев,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители