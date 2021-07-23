Экс-участник "Дом-2" Гусев посадил за руль ребенка

Полиция заинтересовалась распространенным в социальных сетях видео, где маленький мальчик едет за рулем Mercedes. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД России.

Фото: Instagram Instagram

Ранее блогер Антон Гусев, бывший участник шоу «Дом-2» разместил в своем аккаунте в Instagram видеоролик, где он за рулем автомобиля, а на коленях у него сидит ребенок (вероятно, сын). При этом машиной частично управляет мальчик.

«По результатам проверки установлено, что данный факт произошел на территории Московской области. Информация оперативно передана коллегам из УГИБДД по Московской области», — говорится в сообщении пресс-службы.