Volkswagen Taos: как Tiguan, но поменьше?

В других обстоятельствах (или в другой стране) Taos сделал бы полноприводники Volkswagen более доступными, но в сегодняшней России он скорее заполнит нишу, из которой ушел наверх подорожавший Tiguan А в других странах такой модели просто нет.

Фото: © Алексей Сулима, Volkswagen © Алексей Сулима, Volkswagen

Самый простой Tiguan с двигателем 1.4, «на ручке» и с передним приводом стоит 1 949 000 рублей. Получается, для Фольксвагена в России освободилась важная и массовая ниша моделей повышенной проходимости до двух миллионов рублей.

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Однако в условиях тотального подорожания заполнить ее и при этом остаться тем самым Das Auto не так уж просто. Помог рецепт, уже отработанный на новом Polo: место компактного кроссовера заняла перелицованная модель Шкоды. Да-да, Taos и Karoq выпускаются на одном заводе группы Volkswagen в Нижнем Новгороде и имеют один и тот же кузов — разница только в «оперении».

Taos не запоминается, но и не отталкивает. Он усредненно-современный. Кажется, такой дизайн сейчас уже можно поручить нейросети, чтобы сэкономить время дизайнеров-людей. Которым останется добавить только какую-нибудь запоминающуюся деталь. Вроде сплошной световодной полосы через всю решетку, как на Таосе

Алексей Сулима, Volkswagen

На передке много чёрного глянцевого пластика (не затрётся ли?), большая площадь решеток с крупными ячейками. Через них отлично виден радиатор. Озадачило множество остроугольных сопряжений прихотливых форм — на ощупь они довольно хлипкие. Рёбра на капоте не сосчитать.

Начальный Taos на 300 с лишним тысяч дешевле самого доступного Тигуана: 1 626 900 рублей. Разберемся, что покупатель получит за эти (и особенно за бóльшие) деньги. Но прежде чем углубиться в комплектации, возьмемся за линейку. Taos на 9 сантиметров короче Тигуана, но длиннее, чем Renault Captur, Kia Seltos и новая Creta. Его дорожный просвет — 177 миллиметров с передним приводом и 175 — с полным.

Двигатели — только бензиновые. Базовый атмосферник 1.6 развивает 110 лошадиных сил. Его можно заказать только с 5-ступенчатой «механикой» и передним приводом... И только в начальной комплектации Respect.

Всё это выглядит, как «рекламная» версия, которую никто не будет брать как совершенно оторванную от жизни. Однако Volkswagen, как в старые времена, предлагает и для таких машин как отдельные опции, так и пакеты.

В базовое оснащение входят светодиодные фары, 6 подушек безопасности, датчики давления в шинах, подогрев передних сидений и руля, 8-дюймовая цифровая «приборка», кондиционер, электромеханический ручник с функцией autohold, круиз-контроль и центральный подлокотник. Не смейтесь — в Фольксвагенах он долгие годы был опцией даже на довольно дорогих моделях.

ESP, разумеется, «в базе», и она умеет стабилизировать прицеп и имитировать блокировку межколесного дифференциала. Медиасистема даже с начальным 6,5-дюймовым экраном оснащена Apple Car Play, Android Auto и MirrorLink. Есть даже запуск двигателя кнопкой. Правда, в начальной комплектации вместо бесключевого доступа — обычный центральный замок с пультом управления.

Казалось бы, «прожиточный минимум» предоставлен, но есть нюансы. Зеркальца в солнцезащитных козырьках без подсветки, колеса — штампованные, 16 дюймов... Впрочем, двухзонный климат можно докупить за 20 тысяч, а за 35 предлагают пакет «Городской»: в нем парктроники и камера заднего вида, по два USB-разъема спереди и сзади (все — Type C), а заодно система мониторинга мертвых зон, которая предупреждает и о поперечном трафике при езде задним ходом.

Автомобилей с атмосферниками на тесте не было: только наддувные 1.4 TSI. Кстати, этот двигатель мощнее, чем базовый турбомотор на Тигуане: 150 сил против 122. «На ручке» такой Taos купить нельзя. Если хотите полный привод, получите 7-ступенчатую DSG. Причем начальная версия за 1 856 900 рублей даже дешевле переднеприводной, поскольку её можно заказать в базовой комплектации Respect.

А вот передний привод подразумевает 8-ступенчатый автомат Aisin — классическую гидромеханику. А также скручивающуюся балку вместо задней многорычажки. Цена таких машин начинается от 1 906 900 рублей — это вторая комплектация Status с раздельным климат-контролем, электрорегулировкой водительского сиденья и литыми дисками.

Яркий оранжевый металлик и вставки оранжевого цвета в салоне — отличительная черта исполнения JOY! (да, название с восклицательным знаком). Оно доступно только с турбомотором и стоит минимум 2 004 900 рублей с передним приводом и автоматом, с полным приводом и DSG — на 100 тысяч дороже.

Мы где-то встречались

В интерьере устраиваешься, будто видишь его далеко не первый раз. Блок климата, кнопки, рычаг КП, руль — знакомы. У водительского кресла огромный диапазон регулировки по высоте. Материалы отделки бюджетные, но только те, к которым обитатели салона обычного не прикасаются. Пластик не пытается имитировать шпон, кожу или углеволокно: он просто покрашен в приятный глазу серый металлик.

Претензии появились только к странным настройкам по умолчанию. Дверь багажника всегда закрыта, но это регулируется через меню. А вот кое-что покруче: если открыть дверь при заведённом двигателе, раздается неистовый панический писк, будто вот-вот случится непоправимая катастрофа с человеческими жертвами. Такой сигнал я слышал и раньше на некоторых автомобилях — если открыть водительскую дверь, когда автомат не в паркинге. С этим тревожным воплем надо что-то делать.

Нельзя сказать, что внутри Volkswagen воспринимается богаче родственной Шкоды: у Карока посолиднее селектор трансмиссии, обод руля с эргономичными приливами. Словом, в ощущении качества — паритет. У Таоса дефлекторы вентиляции находятся не по бокам центрального дисплея, а под ним. Такое расположение имеет право на жизнь — проверено 34-градусной жарой. И хотя климат-контроль работает здорово, пару раз приходилось прибавлять интенсивность обдува, поскольку автоматический режим не справлялся.

Электромеханический «ручник» высвободил достаточно места для подстаканников и ниш. Все клавиши под рукой. Разве что хотелось бы физическую кнопку переключения режимов движения, тем более, что для неё есть заглушка.

Кстати, об этих режимах. Они переключаются только через второй экран меню (не очень удобно) или шайбой у селектора DSG (удобно!). И присутствуют только на полноприводных машинах, зато их целых семь! Эко, Нормальный и Спорт — это понятно. Еще есть отдельный режим для снега (дорожный) и Индивидуальный, который пользователь (извините, водитель!) настраивает сам. Плюс режим Бездорожье и даже внедорожный индивидуальный.

Так настраивается индивидуальный внедорожный режим. В нем можно, например, принудительно выключить парктроники, перевести рулевое управление в спорт (зачем-то), настроить режимы работы головного света (диодные фары IQ Light позволяют сделать световой пучок вне дороги шире) В общем, целых 10 параметров, включая помощь при спуске и подъеме.

Так настраивается индивидуальный внедорожный режим. В нем можно, например, принудительно выключить парктроники, перевести рулевое управление в спорт (зачем-то), настроить режимы работы головного света (диодные фары IQ Light позволяют сделать световой пучок вне дороги шире) В общем, целых 10 параметров, включая помощь при спуске и подъеме.

Водителю переднеприводной машины доступно меньше радостей: у автомата Aisin есть спортивный режим (рычаг из драйва на себя) и ручное переключение (рычаг из драйва вправо). На бездорожье можно отключить систему стабилизации. Конечно, если вы уверены, что пробуксовки позволят вам проехать дальше.

Грунт сомнений

Не скрою, на ходу от Таоса я ожидал меньшего. Думал, что передо мной приподнятый аналог Polo — тем приятнее было ошибиться. И первое открытие — отличная по меркам класса шумоизоляция. Даже шины не досаждают, а мотора так и вообще не слышно, пока как следует не пришпоришь.

На асфальте мы провели меньше времени, чем на грунтовках разной степени проходимости. Но этого хватило, чтобы понять: это действительно Volkswagen. Ход в меру жесткий, плотный. Валкость из машины можно выдавить только на серпантинах.

Динамика ощущается как достаточная плюс небольшой запас. Независимо от коробки передач турбированный Taos выезжает из девяти секунд. Но это по требованию, ведь чаще он стремится экономить топливо. И автомат, и DSG любят высокие передачи и неохотно переходят вниз. За «роботом» раньше водился такой грех: если взбодрить его кикдауном, ускорение начиналось лишь после заметной паузы.

Отчасти эта особенность сохранилась, но проявляется гораздо меньше. При хорошем нажатии на газ DSG споро переключалась с шестой передачи на третью. По шоссе можно спокойно ехать в спортрежиме — мне показалось, что DSG работает в нем не так нервно, как на Тигуане, а на обгонах реагирует оперативнее — и всякий раз управляется с 250 «ньютонами» толково и разумно.

Да, не обходится без перегибов. В частности, «робот» почти не использует первую передачу и пытается даже в гору лезть на второй. А если сильно задумается, то и на четвертой. Те же фокусы выкидывает и автомат.

Приятный сюрприз от DSG — очень плавный старт. Его трудно отличить от автомата. Даже на бездорожье, где важно аккуратно трогаться или ползти по сантиметрам, коробка ведет себя безупречно. В частности, хорошо согласует свою работу с задемпфированной во внедорожном режиме педалью газа. Taos уверенно выбирается на имитации межколесных блокировок при диагональном вывешивании.

По грунтовкам Кабардино-Балкарии порой можно уверенно ехать на 50 километрах в час, главное — смотреть за крупными камнями. Да, это еще не карельские «допы», но уже вполне приличные тропы. На них в хорошем смысле узнается фольксвагеновская школа. Никакой расхлябанности, кузов ощущается монолитным, собранным. Салон не дребезжит, руль не бьется в конвульсиях.

И колес больше 17 дюймов уже не хочется: выглядят они нарядно, а 55-процентный профиль играет на руку комфорту и уверенности на плохой дороге.

Сложный выбор

Надеюсь, мне не придется отвечать на вопрос «Taos или Karoq?» Разница между ними лежит не в технической плоскости, а ровно в той, где люди принимают решение на основе симпатий. Например, мне больше нравится внешность Шкоды, но интерьер Фольксвагена. Ну и как тут быть? В российском представительстве Volkswagen полагают, что есть клиенты, которые лояльны именно к Шкоде или именно к Фольксвагену. Значит для них это не вопрос.

Но что если вы не определились с лагерем? Собирайте конфигурацию, которая подходит именно вам и выбирайте лучшую цену. Главные различия кроются именно в комплектациях. Например, Karoq с турбомотором и передним приводом обойдется дешевле Таоса: у Фольксвагена это сочетание агрегатов доступно только в более дорогой комплектации Status.

А что если выбрать надо между Таосом и Тигуаном? Я предполагал, что Taos в сравнении с Тигуаном может оказаться этаким бедным родственником при блестящем бестселлере. Но это не так. Ощущение принципиально более богатой и солидной машины можно получить только в дорогих версиях Тигуана, которые вылезают далеко за 3 миллиона рублей.

Taos немного компактнее и дешевле Тигуана, но все же не беднее его по совокупности ощущений. И я бы, пожалуй, предпочёл 150-сильный Taos переднеприводному 122-сильному Тигуану (и тем более существенной доплате за более его более «упакованную» модификацию). Даже в езде «на дальняк» младший кроссовер вполне состоятелен, а его заднее сиденье не похоже на пытку сдавливанием.

Tiguan подойдет людям более крупным и рослым, с более серьезными дачными логистическими задачами. Ну и более обеспеченным, конечно.

Volkswagen Taos едва ли можно назвать немецким автомобилем: в Германии он даже не продается (там вместо него там модели T-Cross и T-Roc). Кроссовер с тем же именем недавно начали производить в Аргентине, но это другой Taos — аналог китайского Tharu! Тем временем в некоторые страны Европы приедет другая модель того же класса: Nivus, и он разработан в Латинской Америке Видимо, перелицованный Karoq — действительно оптимальное решение для нашего рынка.

И ещё один ответ на незаданный вопрос. Если вы присматриваетесь к Polo — стоит ли влезать в больший кредит и переплачивать полмиллиона? Я не вправе давать советов, как распоряжаться семейным бюджетом. Могу оценить только стоит ли Taos этой доплаты. И мой ответ — скорее да. Это не тот случай, когда на модель вешают «потяжелевший» ценник только потому, что это какой-никакой, а кроссовер.

Polo воспринимается как откровенный бюджетник с набором важных достоинств. То есть определенный компромисс: он качественно закрывает хозяйственные потребности, но ещё не даёт удовольствия от самого факта владения.

Taos видится более взрослым, более универсальным и более состоявшимся автомобилем. Его возможности шире, впечатления от него полнее, а то самое ощущение компромисса не посещает. Например, на нем уже вполне можно пуститься в путешествие. И вы вряд ли внезапно вывесите его на доску объявлений с комментарием «жду пополнения в семье, нужен автомобиль побольше».