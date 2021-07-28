Сибирский тест: как обновился Mitsubishi Pajero Sport

Как-то незаметно, но уверенно ассортимент прочных и демократичных рамных внедорожников стал весьма скудным. Одни перековались в кроссоверы, другие ушли в историю, третьи стали настолько глянцевыми и дорогими, что на них страшно покидать пределы МКАД — не то что планировать дерзкую экспедицию. Mitsubishi Pajero Sport на общем фоне выглядит верным самому себе — хотя и получил положенную порцию обновлений.

Фото: © Mitsubishi © Mitsubishi

Mitsubishi Pajero Sport нынешнего поколения добирался до России неспешно. Изначально, в 2016-м, японцы представили его на нашем рынке только с бензиновым V6 — и завозили те машины со своего предприятия в Таиланде. Год спустя появился и дизель, а сам внедорожник прописался на заводе «ПСМА Рус» в Калуге, построенном японцами совместно с Peugeot-Citroen. В России сейчас начали выпускать и обновленную версию внедорожника, мировой дебют которой состоялся два года назад.

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Если говорить о внешности, то больше всего Pajero Sport изменился в передней части. Новой оптикой и бамперами дело не ограничилось — для улучшения обзорности изменилась форма капота. Кроме того, капот теперь установлен выше — таковы требования пассивной безопасности в части защиты пешеходов. Вслед за ним на 40 мм вверх переместились и фары. В целом же стиль сохранился — мы помним у автомобилей Mitsubishi и более радикальные рестайлинги

Крышка багажника Pajero Sport получила чисто практическое усовершенствование: накладка измененной формы, с выступающим бортиком, призвана предохранить автовладельца от потока воды за воротник, если случится заняться погрузкой вещей в сильный дождь.

А вот интерьер изменился сильнее — прежде всего радикально перекроили переднюю панель. На центральной консоли появилось место для смартфона, а где-то в глубине, под селектором АКП — вместительная ниша, где ценности можно спрятать от посторонних глаз.

Блок климат-контроля у обновленного Pajero Sport теперь как на кроссовере Outlander — стало современнее, но без лишнего радикализма, вроде внедрения сенсорных панелей везде, где только возможно. Смотрится свежо и управлять удобно — на ощупь, не отвлекаясь лишний раз от дороги. Вместо старомодных стрелочных приборов внедрили цифровую панель — теперь приборы можно сконфигурировать по своему вкусу.

Читаемость при этом не пострадала: от солнечных бликов хорошо защищает массивный козырек. Впрочем, на двух «младших» комплектациях остались классические стрелки. Цифровизация сейчас недешева — дисплей полагается автомобилю начиная с версии Instyle за 3 549 000 рублей. В той же версии с дизелем внедорожник получил и медиасистему с сервисами «Яндекса» — вот только «подружить» с российской системой камеры кругового обзора так и не получилось.

Они интегрированы в фирменную мультимедиа, которой снабжены более дорогие версии. Графика нового экрана стала однозначно интереснее. Да что там — найти автомобиль на парковке, запрограммировать открытие багажника или включить фары теперь можно через мобильное приложение — в том числе на часах Apple Watch!

Интересно только, много ли владельцев утилитарного рамного внедорожника пользуются таким «излишеством», как умные часы? Впрочем, подзарядить этот гаджет есть где — в салоне появились дополнительные USB-порты для пассажиров заднего ряда.

Однако тем, кто устроился сзади, лучше не отвлекаться на гаджеты, а покрепче держаться за поручень, заботливо вмонтированный в среднюю стойку – задний диван в Pajero Sport установлен высоко, и опасность как следует приложиться о потолок при проезде очередной дорожной неровности вполне реальна.

Позаботились в Mitsubishi и о водителях крупного телосложения — мягкие накладки на центральной консоли, прилегающие к креслам, увеличены. А вот регулировки поясничного подпора или, скажем, памяти настроек кресел обновленному Pajero Sport по-прежнему не полагается. Что ж, довольствуемся тем, что есть — тем более, что профиль сидений особых нареканий не вызывает. Даже в дальней дороге: ведь мы знакомимся с внедорожником в Сибири, где особое отношение к расстояниям. Преодолеть 250 км от Тюмени до Тобольска — это практически как сходить за хлебом в ближайший гастроном.

Агрегаты остались прежними — и это неплохо. Трансмиссия Super Select c дифференциалом Torsen всегда была для Pajero Sport важным преимуществом — ближайший конкурент, Toyota Fortuner, может предложить только подключаемый полный привод. Доступны для Pajero Sport и 3,0-литровый бензиновый V6, и 2,4-литровый турбодизель. Последний, кстати, на этом автомобиле выглядит уместнее – бензиновый мотор делает Pajero Sport уж слишком резким.

С дизелем же внедорожник степенно набирает ход, да и шумит не слишком, 8-ступенчатый гидромеханический автомат оперативно подбирает нужную передачу. До «сотни» дизельный Pajero Sport может разогнаться за 12,3 с — и такие динамические возможности представляются для этой машины оптимальными.

Внедорожник вполне стабильно ведет себя на асфальте и прогнозируемо надежен в поворотах, но все же главные пути пролегают вне скоростных магистралей. И значительное усилие на руле с традиционным гидроусилителем, и рамная конструкция, и полный привод требуют регулярных выездов за пределы крупного города — иначе трата 3–4 млн рублей на новый Pajero Sport не представляется рациональной.

Да, цена обновленного внедорожника располагается именно в этих пределах. За 2 929 000 рублей можно приобрести дизельный Pajero Sport с 6-ступенчатой «механикой», версия с тем же мотором и АКП обойдется минимум в 3 229 000 рублей. Цены же на бензиновый внедорожник стартуют с отметки в 3 619 000 рублей, максимальная комплектация Ultimate еще на 300 тысяч дороже.

Возможность не отключать полный привод на сухом покрытии особенно ценна при дальних скоростных «прострелах» по накатанным гравийным трассам — такие были в изобилии пять лет назад в Архангельской области, где представляли нынешнее поколение Pajero Sport. Сейчас с внедорожными маршрутами дело обстоит похуже: в Тобольск ведет хорошее асфальтированное шоссе, с которого мы изредка сворачиваем на грунтовки — как назло отлично просохшие. Но впечатления пятилетней давности живы, и стабильное поведение внедорожника на щебенке с колеями отлично запомнились.