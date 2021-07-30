Как Chevrolet Tahoe прошел тест на Ямале

Прогресс беспощадно топчет каноны: новому «Крузаку» больше не положен V8, а у «Дэфа» реинкарнация забрала не только мосты, но и раму. Расстроит ли адептов секты «раньше было лучше» Chevrolet Tahoe нового поколения? Но прежде давайте вспомним, каков был предшественник: грузовик-минивэн с грубым ходом, свирепым V8, велосипедными тормозами, неудобной посадкой и управляемостью рыболовецкого катера. А выбирали его за необъятный салон, динамику «масл-трака» и брутальность, на фоне которой что G-Class, что Jimny выглядят в равной степени несерьёзно.

Фото: Motor Motor

С имиджем по-прежнему полный порядок: в таких габаритах дизайн как таковой становится фактором второстепенным, а у новой машины длина увеличилась ещё на 17 см. Для понимания размеров — Tahoe на 20 см длиннее BMW X7! Рама также на месте, как и атмосферный (во всех смыслах) V8. Только двигатель теперь не 6.2, а лишь 5.3 (по литру на каждый метр длины кузова, получается). Поэтому ни о каких 400+ «лошадей» речи нет — у актуального Tahoe всего 343 лошадиные силы и 519 Н м. Поэтому рвать с рёвом со светофора уже не так интересно, как прежде — 8 секунд до сотни никого в современном потоке не впечатлят.

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С точки зрения иерархии именно теперь всё встало на свои места. Ведь в США только одна из шести комплектаций Tahoe оснащается тем же старшим V8, что установлен на Escalade. К нам её не поставляют, предлагая выбрать из условно спортивной версии RST и условно внедорожной Z71. На деле они отличаются размером колёс (22 и 20 дюймов соответственно), едва заметными деталями экстерьера и столь же малозаметными 100 тысячами рублей ценовой разницы.

С точки зрения иерархии именно теперь всё встало на свои места. Ведь в США только одна из шести комплектаций Tahoe оснащается тем же старшим V8, что установлен на Escalade. К нам её не поставляют, предлагая выбрать из условно спортивной версии RST и условно внедорожной Z71. На деле они отличаются размером колёс (22 и 20 дюймов соответственно), едва заметными деталями экстерьера и столь же малозаметными 100 тысячами рублей ценовой разницы.

Но водителю всё равно хочется из раза в раз утапливать педаль газа. Если вы катались на вейк-буксировщике, то знаете этот момент, когда в конце сета капитан отключает лимит 17 км/ч и даёт полный газ в сторону берега, чтобы успеть забрать следующую компанию сёрферов. Лодка вздыхает, погружает в воду корму и под утробный гул большеобъёмной «восьмёрки» мощно выходит на крейсерский темп.

Tahoe разгоняется в той же манере — без драмы, но вызывая у экипажа уважение к способности двигателя ускорять такую громадину без явного спада динамики. Расстраивает только бледноватый голос мотора — кажется, скоро эко-кляпами заткнут глотки последним большим V8 на этой планете.

Автомат с 10 ступенями и отключение до 6 цилиндров из 8 позволяют двигаться в трассовых режимах на низких оборотах и с относительно скромным потреблением топлива. Только покупателя внедорожника за 6 с лишним миллионов рублей больше интересует автономность, чем расходы как таковые. И при объёме бака 91 литр вполне можно рассчитывать на 650-700 км между заправками, если не гнать 150 км/ч постоянно.

Как и у прежней модели, потолок скорости определён электроникой на отметке 180. И если раньше из-за брыкающегося шасси быстрее ехать не желал сам водитель, то теперь в ограничитель упираешься буднично и не понимаешь, зачем он тут вообще нужен. Всё потому, что задний мост заменили на независимую подвеску, и грузовые повадки сменились кроссоверными. Новый Tahoe заметно надёжнее и точнее управляется в поворотах и стабильнее стоит на дороге. Прежний ёрзал даже на слегка неровной дороге, а этот куда более покладист и предсказуем.

В Штатах версия Z71 (кузов светлого цвета) выглядит агрессивнее, чем в Европе — из-за бюрократических нюансов оригинальный обвес не удалось сертифицировать в полном составе деталей. Поэтому в России существенных внешних отличий, кроме колёс, нет. Но наши дилеры предложат комплект для переделки в американский «лук» в качестве аксессуара.

В Штатах версия Z71 (кузов светлого цвета) выглядит агрессивнее, чем в Европе — из-за бюрократических нюансов оригинальный обвес не удалось сертифицировать в полном составе деталей. Поэтому в России существенных внешних отличий, кроме колёс, нет. Но наши дилеры предложат комплект для переделки в американский «лук» в качестве аксессуара.

Второе преимущество смены типа задней подвески — радикальное улучшение плавности хода. Прошлое поколение грешило пробоями стоек и козлением на сильно разбитом покрытии, а теперь Tahoe вообще не замечает большую часть неровностей. Вот пляж вдоль верховья Оби, усеянный ступеньками песчаных барханов. По всем ожиданиям они должны подбрасывать кузов в воздух при тех 100 км/ч, которые Tahoe легко набирет даже на коротком отрезке, выделенном нам порезвиться.

Но жадная до кочек подвеска жрёт всё без разбора — кузов лишь плавно покачивается, в то время как глаза рулевого посылают мозгу тревожный сигнал осадить. И это — на 22-дюймовых колёсах! До «двацаток» с более высоким профилем шин я не добрался, но вряд ли бы они удивили ещё раз после топ-варианта с более крупными дисками.

За характеристики обработки неровностей отвечают пневмоподушки вместо пружин (впервые на Tahoe) и адаптивные амортизаторы (традиционно для GM — магнетореологические). А вот демпфирование рулевых вибраций на неровной дороге могло быть и лучше — тот же Defender вообще не беспокоит руки водителя в таких ситуациях.

Дороги Ямала разрушаются не автомобилями (трафик в этих краях редок), а вечной мерзлотой. В отдельных местах покрытие буквально плывёт, в других — осыпается. Предшествовать этим сюрпризам могут десятки километров асфальтовой глади без камер и перекрёстков. Поэтому здесь очень важна способность подвески держать на хорошем ходу внезапный удар волнами и острыми кромками. И Tahoe хватает запаса энергоёмкости, чтобы водителю не оттормаживаться перед такими ловушками в пол. Хотя теперь автомобиль на это способен — огромные тормоза работают без претензий к их эффективности.

В отличие от прежнего поколения, новое не требует немедленного апгрейда тормозной системы. Передние роторы больше, чем у Audi SQ7 или BMW M8 — 410 мм! Поэтому спереди не по две, а по четыре колодки на суппорт. Проверено: несколько подряд замедлений 160-80 Tahoe выдерживает без проблем.

А вот внедорожные возможности остались на прежнем уровне. Предыдущее поколение имело серьёзные геометрические ограничения: клиренс под днищем всего 200 мм, а от передней губы из плотной резины до земли — вообще 170 мм. Теперь такого элемента на бампере нет, а дорожный просвет увеличили до 216 мм. Но нужно понимать, что Tahoe — не совсем внедорожник. Он слишком громоздкий и тяжеловесный для покорения сложных маршрутов. Поэтому и пневма здесь не поднимает кузов на офроуде, а лишь опускает его на 20 мм для посадки-высадки и при движении на высокой скорости.

С переходом на независимую подвеску артикуляция задних колёс радикально уменьшилась в сравнении с мостовой схемой предшественника: новый Tahoe по-кроссоверному болтает в воздухе лапкой там, где старый ещё дотянулся бы до земли.

С переходом на независимую подвеску артикуляция задних колёс радикально уменьшилась в сравнении с мостовой схемой предшественника: новый Tahoe по-кроссоверному болтает в воздухе лапкой там, где старый ещё дотянулся бы до земли.

С переходом на независимую подвеску артикуляция задних колёс радикально уменьшилась в сравнении с мостовой схемой предшественника: новый Tahoe по-кроссоверному болтает в воздухе лапкой там, где старый ещё дотянулся бы до земли.

А понижайка предназначена скорее для того, чтобы уверенно вытянуть из воды увесистый катер, (общая масса прицепа — до 3 тонн), даже если слип-рампа окажется слишком крутой. Потому что на вязких грунтах тяги мотора в сочетании с десятью ступенями автомата хватает и в верхнем диапазоне трансмиссии. А включение понижайки наоборот вызывает закапывание за счёт разрыва тяги при переключениях — передачи получаются совсем уж короткими. Как и раньше, есть электронная имитация блокировок плюс самоблок в задней оси, которые работают эффективно, даже когда колёса вывешены по диагонали. Дополняют арсенал внедорожный режим силовой установки и система спуска с горы.

Интерьер отделан ощутимо проще, чем у нового Эскалейда, но одновременно лучше, чем у Tahoe предыдущего поколения. Больше никакого серебристого пластика а ля Cruze — только солидные тёмные тона и немного блестящих акцентов.

Вместо строптивой подрулевой кочерги работой коробки передач теперь управляет кнопочный пульт, которому из-за его расположения приходится слегка кланяться при пользовании. Во избежание случайных срабатываний «ездовые» клавиши D и R нужно тянуть на себя, а прочие — нажимать.

Кнопка L внизу — это не low, a limit, чтобы плюсом и минусом выбрать максимальную передачу. Не слишком очевидная функция, но это может быть полезно в определённых ситуациях на бездорожье и при буксировке.

В салоне не обошлось без мелких странностей и неудобств: например, режимы силовой установки переключает неподписанная крутилка в блоке клавиш слева от руля. А на самом руле пиктограммы не всегда соответствуют функционалу той области, на которую они нанесены.

Но управление основными функциями — простое и понятное, без поглаживания сенсоров и блужданий по интерфейсам. Нажал — получил. У основания консоли находится традиционно для GM мощная беспроводная зарядка, а в дополнение к ней по салону (включая зону галёрки) раскиданы аж 8 портов USB.

Любят в GM всякие мини-сейфы. То в Кадиллаках соорудят потайную нишу за клавиатурой на центральной консоли и бардачок на незаметной сенсорной кнопке, то вот как здесь — глубокий и неизменно обитый бархатом карман за сдвижной крышкой справа от монитора. Сам дисплей — 10-дюймовый, тогда как в США в виде опции предлагается увеличенный до 11,5 дюймов экран, который не так органично вписывается в архитектуру передней панели.

Конфигурация с так называемыми «капитанскими» креслами второго ряда доступна опционально и только для «спортивной» комплектации RST. Такая 7-местная компоновка максимально приближает салон к минивэновскому: проходить назад удобно, а оба «трона» двигаются вперёд-назад в диапазоне 14 см.

Развлекательная система для пассажиров — действительно функциональная штука. На огромных (12,6 дюйма) дисплеях каждый может смотреть свой контент (в том числе через HDMI) в беспроводных наушниках, а также в любой момент доступно расшаривание своего изображения соседу простым свайпом. А ещё можно отправить на экран водителя новую навигационную точку. Карта работает фантастически быстро — масшатибрование и скроллинг плавные, как в компьютерных играх!

Третий ряд сидений стал намного просторнее (заявлено увеличение пространства на 41%), благодаря переходу на компактную независимую подвеску. Посадка стала более естественной и удобной, а место сзади посередине — чуть ли не лучшее во всём 7-местном салоне, благодаря возможности вытянуть ноги. А ещё только на третьем ряду особенно хоть как-то слышен красивый бас выпускной системы.

Грузовое отделение в такой конфигурации — почти 3,5 кубометра! Это примерно 5 багажников Volkswagen Polo. Но гораздо интереснее, что при складывании всех кресел (третий ряд — с электроприводом, а второй — с разблокировкой фиксации электроприводом) получается ровная полутороспальная кровать 2х1,25 метра. Дополнительно потребуется лишь заполнить вещами нишу между капитанскими креслами в 7-местном салоне.

Безоговорочно сильная сторона нового Tahoe — организация внутреннего пространства. Оно по-хорошему старомодное, потому очень удобное. Разве что тугую кочергу автомата на рулевой колонке заменили на сомнительный кнопочный пульт, как у американских Ford и Lincoln. Примечательно, что Escalade получил «европейский» цифровой джойстик. Интересно, кто в рамках этих экспериментов первым сделает работу с трансмиссией сенсорной?

Зато всё остальное управляется привычными крупными аналоговыми клавишами и крутилками, а мультимедийка очень производительная, с заделом на грядущую электромобильность. Особенно впечатляет картинка с камер супервысокой чёткости! А вот назойливость сообщений Android Auto при подключении смартфона для простой подзарядки по проводу раздражает.

Tahoe во «внедорожной» комплектации Z71 стоит 6 149 000 рублей, а условно спортивная RST на 100 тысяч дороже. Доплатить ещё по 100 тысяч можно за окрас в белый металлик или чёрный, а также панорамную крышу. Ещё 120 тысяч рублей — это развлекательная система второго ряда. База в любом случае очень богатая, а различия между Z71 и RST — в размере колёс, отделке кузова и салона, доступности «капитанских» сидений и мелочах вроде увеличенного воздушного фильтра для «приключенческой» версии.

Tahoe во «внедорожной» комплектации Z71 стоит 6 149 000 рублей, а условно спортивная RST на 100 тысяч дороже. Доплатить ещё по 100 тысяч можно за окрас в белый металлик или чёрный, а также панорамную крышу. Ещё 120 тысяч рублей — это развлекательная система второго ряда. База в любом случае очень богатая, а различия между Z71 и RST — в размере колёс, отделке кузова и салона, доступности «капитанских» сидений и мелочах вроде увеличенного воздушного фильтра для «приключенческой» версии.

Подытожим. Мотор без турбин, но зато огромный V8. Салон без сенсоров и даже модной контурной подсветки, но с кучей классических кнопок. Рама и исполинские габариты в наличии. Но всё это не кажется устаревшим и неудобным, потому что мультимедийка отличная, управляемость и комфорт значительно поменялась в лучшую сторону, салон исполнен достойно, а двигатель и полный привод работают эффективно.

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