«Крузак» нового поколения: тест-драйв главной новинки года, в которой поменялось вообще всё

Чтобы сюда добраться, нужно терпение. Вас будет сводить с ума погода, которая меняется каждые пятнадцать минут в произвольном порядке — то солнце, то дождь, то штормовой ветер, то вдруг всё стихает. Ваш вестибулярный аппарат — абсолютно необходимая вещь для хорошего настроения и здорового цвета лица — будет просить пощады. И всё потому, что дорог здесь нет вообще никаких: только камни разного калибра, куча ям, перепады высот, броды и всякие другие прелести, где как минимум можно потерять оторвавшийся номер, а как максимум колеса или бампер. Так что трясти будет хорошенько.

Фото: © Toyota © Toyota

И эта тряска будет продолжаться долго: от последнего асфальтового участка до северной части Кольского — полуострова Средний, откуда уже видно берег Норвегии и Северный Ледовитый океан вдалеке, — два-три часа маленького филиала ада под колесами и божественно прекрасных (но при этом суровых) пейзажей вокруг. И это, пожалуй, идеальное место для знакомства с главной новинкой года — Toyota Land Cruiser 300.

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Новый Крузак — это без преувеличения событие. Его пришлось ждать целых 14 лет. Четырнадцать! За это время чего только не произошло: в некоторых странах сменились правительства, сразу две компании начали продавать для всех желающих билеты в космос, уже почти готовы ракеты для полётов на Марс, электрокары из диковинки превратились в обычное дело, на мир обрушился невиданный доселе вирус, с которым не могут справиться уже второй год, а Toyota Land Cruiser 200 как был, так и оставался к-хм собой.

Но мы-таки дождались. На первой статической презентации компания Toyota сыпет фактами, каждый из которых удивляет всё больше и больше: новая платформа, алюминиевый кузов, твин-турбомоторы V6 вместо «восьмерок», отказ от гидропневматической подвески, перекроенное рулевое управление, другой интерьер, отсутствие откидывающейся нижней секции багажника (что неожиданно вызвало в интернете много споров) и аж две версии, отличающиеся внешностью, набором оборудования и внедорожными возможностями.

Итак, теперь нужно привыкать, что у «Крузака» есть две версии: 70th Anniversary и Комфорт+. Первая — условно городская с низковисящими бамперами и 20-дюймовыми колесами, а вторая — внедорожная с 18-дюймовыми колесами, более зубастыми «атэшными» шинами и другим передним бампером. Он улучшает угол въезда с 24 до 32 градусов (угол съезда не меняется и составляет 25 градусов, на 1,5 градуса меньше, чем у «двухсотки»), а также имеет еще одну полезную вещь — крепление номерного знака на нем находится выше и потерять его в броде сложнее (увы, проверено).

Что касается габаритных размеров, то они почти не изменились. Длина варьируется от 4865 до 5005 миллиметров в зависимости от версии: в первом случае — это Комфорт+, который получился всего лишь на 15 миллиметров больше Land Cruiser 200, а во втором — 70th Anniversary, который на те же 15 миллиметров, но меньше предшественника.

Колесная база та же (2850 миллиметров), ширина тоже не поменялась (1980 миллиметров), дорожный просвет увеличился на пять миллиметров (до 235 миллиметров), а передняя и задняя колея стали больше на 21 и 33 миллиметра соответственно.

Объем багажника прежний — 909 литров. Крышка оснащена электроприводом и бесконтактным датчиком открывания. Нижней откидывающейся секции больше нет. В Тойоте говорят, что от нее отказались для того, чтобы было проще и удобнее загружать вещи в отсек.

Если снаружи две модификации Крузака отличаются не сильно, то внутри разница видна сразу. В юбилейной версии 70th Anniversary, посвященной 70-летию модели, — полный фарш. Тут новый мультимедийный комплекс с 12,3-дюймовым экраном, проекционный дисплей, камеры кругового обзора (картинка стала намного качественнее), отделка салона натуральной кожей, аудиосистема JBL и еще куча всяких электронных плюшек.

У варианта Комфорт+ сиденья отделаны искусственной кожей, на центральной консоли установлена мультимедийка попроще (с 9-дюймовым экраном, физическими кнопками и точно таким же интерфейсом, как на обновленной Camry или RAV4), совершенно другой блок климат-контроля (он понятнее и намного удобнее, чем на топовом внедорожнике, что даже немного неожиданно), удобная полочка вместо блока CD-дисковода (да-да, он тут всё ещё есть) и одна камера заднего вида с омывателем вместо кругового видеообзора.

В общем и целом интерьер более простой, «внедорожной» версии Комфорт+, мне понравился больше — многое тут сделано удобнее.

Теперь давайте перейдем к технической начинке и добавим в текст еще немного цифр. Во-первых, кузов с алюминиевыми навесными элементами и новая рама — их общая жесткость увеличилась на 20 процентов, а масса снизилась на 200 килограммов.

В передней подвеске увеличен ход отбоя на 15 мм, в задней — на 20 мм. Также изменены углы установки рычагов спереди, сзади изменены материал, конструкция и расположение стабилизатора поперечной устойчивости, поперечная тяга теперь алюминиевая, а основная балка моста уменьшена.

Доработана и адаптивная подвеска: работа электромагнитных клапанов стала быстрее, в передних амортизаторах заменен исполнительный механизм, изменен алгоритм управления жесткостью — она меняется для каждого амортизатора независимо друг от друга.

Но не спешите радоваться, что новый Крузак стал легче. Не стал. Снаряженная масса почти не поменялась: всё потому, что более легкую раму и кузов компенсирует новое оборудование, дополнительная электроника и улучшенная шумоизоляция.

Во-вторых, новая силовая установка. На смену «восьмерке» пришел шестицилиндровый твин-турбо двигатель объемом 3,5 литра и мощностью 415 лошадиных сил (он уже устанавливается на Lexus LS), который работает в паре с 10-ступенчатым автоматом. По паспорту, «сотню» Крузак набирает за 6,8 секунды.

В-третьих, разные внедорожные возможности модификаций. У «дорожного» Land Cruiser 70th Anniversary имеется межосевой дифференциал Torsen с блокировкой, пониженный ряд передач и один самоблокирующийся межколесный дифференциал на задней оси.

70th Anniversary

У «внедорожного» варианта Комфорт+, помимо блокировки «центра» и «понижайки», есть еще два дифференциала с жесткой блокировкой — спереди и сзади, а также новые активные стабилизаторы поперечной устойчивости E-KDSS, которые борются с кренами и клевками кузова, а также раскачкой (для юбилейной модификации они не доступны в принципе).

У внедорожника серьезно увеличена артикуляция колес: ходы подвески больше, чем у «двухсотки» и даже Land Cruiser 80. У Land Cruiser 300 с E-KDSS ход подвески составляет 715 миллиметров (без этой системы — 630 миллиметров). Для сравнения, у 200-го это значение составляет 669 миллиметров, а у 80-го «Крузака» — 688 миллиметров. В общем, чтобы «вывесить» новый внедорожник, нужно очень сильно постараться.Комфорт+

У внедорожника серьезно увеличена артикуляция колес: ходы подвески больше, чем у «двухсотки» и даже Land Cruiser 80. У Land Cruiser 300 с E-KDSS ход подвески составляет 715 миллиметров (без этой системы — 630 миллиметров). Для сравнения, у 200-го это значение составляет 669 миллиметров, а у 80-го «Крузака» — 688 миллиметров. В общем, чтобы «вывесить» новый внедорожник, нужно очень сильно постараться.

У внедорожника серьезно увеличена артикуляция колес: ходы подвески больше, чем у «двухсотки» и даже Land Cruiser 80. У Land Cruiser 300 с E-KDSS ход подвески составляет 715 миллиметров (без этой системы — 630 миллиметров). Для сравнения, у 200-го это значение составляет 669 миллиметров, а у 80-го «Крузака» — 688 миллиметров. В общем, чтобы «вывесить» новый внедорожник, нужно очень сильно постараться.

У внедорожника серьезно увеличена артикуляция колес: ходы подвески больше, чем у «двухсотки» и даже Land Cruiser 80. У Land Cruiser 300 с E-KDSS ход подвески составляет 715 миллиметров (без этой системы — 630 миллиметров). Для сравнения, у 200-го это значение составляет 669 миллиметров, а у 80-го «Крузака» — 688 миллиметров. В общем, чтобы «вывесить» новый внедорожник, нужно очень сильно постараться.

У внедорожника серьезно увеличена артикуляция колес: ходы подвески больше, чем у «двухсотки» и даже Land Cruiser 80. У Land Cruiser 300 с E-KDSS ход подвески составляет 715 миллиметров (без этой системы — 630 миллиметров). Для сравнения, у 200-го это значение составляет 669 миллиметров, а у 80-го «Крузака» — 688 миллиметров. В общем, чтобы «вывесить» новый внедорожник, нужно очень сильно постараться.

В системе E-KDSS теперь используется три гидроцилиндра вместо двух: два на переднем стабилизаторе и один — сзади слева. Их работу контролирует новая электроника и программное обеспечение, которое независимо управляет артикуляцией на каждом колесе. И эта штука действительно работает! Разница ощущается сразу, как только пересаживаешься из одного автомобиля в другой.

Шумоизоляция внедорожника улучшена: спереди используются двойные стекла, добавлена дополнительная «шумка» моторого отсека и пола. Кроме того, было снижено лобовое сопротивление. Внутри автомобиля действительно стало тише: шум ветра возле стоек появляется только на скорости далеко за 100 км/ч, однако шины АТ на версии Комфорт+ слышно очень хорошо.70th Anniversary

Первым нам достался Land Cruiser 70th Anniversary с адаптивными амортизаторами, и на дороге разница между новым поколением и предшественником колоссальна. Если «двухсотый» на ходу напоминал неуклюжего тяжеленого мамонта, то «трехсотка», несмотря на прежнюю массу, ощущается легче, «воздушнее» и в целом «более легковой», если это вообще применимо к 2,5-тонной махине.

Благодаря новому гидроусилителю с электромотором на валу руль стал легче, но при этом информативнее — реакции быстрые и четкие, а на дорогах с очень плохим покрытием он отлично изолирован от крупных неровностей, никаких ударов нет.

Все системы активной безопасности (ABS, распределения тормозоных усилий, стабилизации и так далее) управляются параллельно из единого центра, а не каждая из своего блока управления. В Тойоте говорят, что это позволяет эффективнее сглаживать ошибки водителя, например, слишкой быстрый вход в поворот или переторможение.70th Anniversary

Реакции на нажатие педали газа — линейные, можно очень четко контролировать тягу. Новый мотор бодро и напористо разгоняет «Крузак» с любых скоростей, совершенно не напрягаясь, а коробка, которая работает шустро и незаметно, вкупе с отличной шумоизолцией только усиливает это самое ощущение легкости.

То, что это все-таки большой тяжелый автомобиль, чувствуется лишь на торможении. Тормоза всегда были одной из главных проблем Крузеров, и многие надеялись, что для нового поколения их точно сделают мощнее.

Но в действительности изменения не очень серьезные: диаметр роторов остался прежним (354 миллиметра спереди и 335 миллиметров сзади), но улучшилось охлаждение механизмов, а трубки заменены на шланги. Тормозит новый Land Cruiser примерно так же, как и предшественник — тяжеловато, но страха того, что вы не успеете остановиться перед препятствием и «уберетесь», тем не менее, не вызывает.

В общем, всё было бы классно, если бы Land Cruiser 70th Anniversary не кренился и не раскачивался. На волнах, особенно когда скорость уже за 100 километров в час, у внедорожника появляется очень сильная и очень неприятная продольная раскачка — быстро ехать на нём по трассе совершенно не хочется.

Раскачка мешает уверенно себя чувствовать и на серьезном бездорожье: «юбилейный» Крузак сильно трясет на больших камнях, его качает из стороны в сторону, и ты каждую секунду опасаешься зацепить за камни порогами, которые тут установлены ниже, или сорвать бампер. Слегка погасить эту раскачку помогает спортивный режим: на суровом бездорожье включать его странновато, хочется выбрать скорее «Комфорт», но, как ни странно, он помогает. Амортизаторы в «Спорте» слегка зажимаются, поэтому ехать можно чуточку спокойнее. Но расслабляться все равно не стоит.

Совсем другое дело — это «внедорожный» вариант Комфорт+. С системой E-KDSS автомобиль становится плотнее и собраннее, на трассе полностью исчезает продольная раскачка, реакции становятся чище и понятнее, а крены при этом почти незаметны.

Комфорт+

По бездорожью тоже едешь увереннее и с большим комфортом — тряски меньше, собранности больше, плюс три блокировки, чуть лучшая геометрия, действительно помогающие различные режимы работы управляющей электроники (включая новый автоматический режим и специальную настройку для глубокого снега, который японцы придумали для «трехсотки» после российского премьерного теста Land Cruiser 200), внедорожный круиз-контроль Crawl Control, теперь работающий без характерных звука и хруста управляющих механизмов.

Короче, по ездовым характеристикам Комфорт+ — то что надо! Таким и должен быть новый Land Cruiser, и незачем было мудрить с этими разными версиями.

Но в будущем этих версий станет только больше. В ближайшее время появится дизельный внедорожник и псевдоспортивный вариант GR Sport, однако точные сроки их вывода на российский рынок в Тойоте пока не говорят.

Но то, что Toyota Land Cruiser новый хит — это факт. В Японии только за месяц собрано 20 тысяч предоплаченных заказов, очередь на самые ходовые модификации растянулась аж до четырех лет, а компания ввела запрет на перепродажу машин в течение 12 месяцев после покупки.

В России ситуация будет не лучше — ожидайте очередей. Уже сейчас наблюдается дефицит, и при максимальной цене «Крузака» в 7,7 миллиона рублей некоторые дилеры накидывают сверху пару-тройку миллионов. В любом случае, если вы хотели поменять свою «двухсотку», то стоит поспешить. Ну или наоборот расслабиться и подождать, пока спадет ажиотаж — ваш нынешний автомобиль и так из категории вечных.