Тест-драйв на грани сцепления: кого пришлось вытаскивать лебёдкой

На границе Московской и Калужской областей прошел тест-драйв восьми внедорожников и кроссоверов, номинантов ежегодной премии «Внедорожник года». Подведение итогов и церемония награждения состоятся в сентябре, а пока члены жюри сформировали свои собственные впечатления об автомобилях. Партнером тест-драйва по Калужской области стала компания «Трофи-лайф».

Фото: Wroom Wroom

Точкой сбора стала парковка торгового центра. Встать пришлось рано — в районе шести утра, чтобы к семи уже быть на месте. Не зря говорят «Кто рано встает, тому бог подает». Нам повезло, и мы начали свой путь на кроссовере Infiniti QX50.

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А всего на тест-драйв приехало восемь машин: это легендарный Land Rover Defender, три классических пикапа — Isuzu D-Max, Toyota Hilux и Мitsubishi L200, внушительный Kia Mohave, несколько кроссоверов — Infiniti QX50, Hyundai Santa Fe, Geely Coolray, и даже квадроцикл CF Moto CFORCE 800 HO EPS. Для него была проложена специальная трасса.

Все машины, кроме пикапа Мitsubishi L200, были обуты в штатные дорожные шины. Дополнительную подготовку для бездорожья автомобили тоже не проходили. На тест-драйве были такие же машины, которые вы можете купить у официального дилера.

Премия имеет два состава жюри: экспертное, состоящее из автомобильных журналистов и блогеров, и «Большое жюри», в котором принимают участие все желающие, оставившие свой голос на сайте премии.

Возвращаемся за руль Infiniti QX50. Первые ощущения от трассы — только положительные. Автомобиль мгновенно реагирует на педаль газа и выстреливает на любой скорости. Все потому, что у нового QX50 инновационный турбомотор с изменяемой степенью сжатия. Нет, вы не ослышались. При высоких нагрузках степень сжатия снижается до 8,0:1, а в экономном режиме наоборот повышается до 14,0:1.

С двух литров и четырех цилиндров производителю удалось снять 249 лошадиных сил. Работает двигатель в паре с вариатором. Правда, за рубежом этот двигатель развивает 272 лошадиные силы, но для нашего рынка его дефорсируют ради снижения налогов. В случае с «Инфинити» сложилось ощущение, что снижение мощности случилось только на бумаге, и все 272 японских лошади остались на месте. Также QX50 может похвастаться клиренсом в 217 мм и полным приводом. Не похоже на серьезный внедорожник, но вряд ли кто-то из клиентов «Инфинити» соберется пробираться через поля на таком красивом автомобиле. А для поездок в супермаркет или спа-салон в любое время года этот городской кроссовер более чем годится.

Первый участок проселочной дороги проходил по берегу Нары. Местами на дороге возникала глубокая колея, но это не было проблемой для «Инфинити»: у него четыре камеры кругового обзора с отличным разрешением. Несмотря на маленький размер мультимедийной системы, можно было рассмотреть то, что находилось перед передним бампером. К тому же изображение с передней камеры дополнялось активной траекторией движения и направления всех четырех колес. Как результат, дорогу лучше видно в мониторе, чем в лобовом стекле. Правда, работает эта функция на скорости до 20 км/ч.

Как бы там ни было, мы добрались до живописного водопада «Радужный». Это одна из самых привлекательных природных достопримечательностей к юго-западу от Москвы. Впереди участников ожидал брод, крутые спуски, подъёмы и коварные траншеи.

Первым, потерпевшим неудачу, стал намертво застрявший пикап Мitsubishi L200 — тот самый и единственный с резиной для бездорожья. Нет, автомобиль тут ни при чем. На узком участке навстречу попался мотоциклист, и водитель пикапа решил пропустить его, но не увидел рядом прокопанную траншею, свалился в нее и сел на днище. Блокировки дифференциала, пониженный ряд коробки, отключенная система ESP — все тщетно. Блогеры и журналисты даже специально вставали на пороги и путем раскачки пытались заставить автомобиль найти зацеп, но это тоже не принесло результатов. Пробовали вытянуть пикап штатным тросом Kia Mohave, но его оборвало. Пришлось ждать техничку со встроенной лебедкой.

Освободив японского самурая, мы двинулись дальше по маршруту, следующей точкой которого стал грязевой подъем с разбитой колеёй. Мы не планировали останавливаться здесь надолго. Но участники на городских кроссоверах очень боялись повредить бампера. Infiniti QX50 и Hyundai Santa Fe отправились по объездной дороге к точке кемпинга. Но Geely Coolray на этом отрезке успел показать себя, как настоящий боец. Автомобиль немного вспахал грязевую колею передним бампером, но продолжил перебирать передними колесами в поисках зацепа и не спеша все-таки одолел крутой подъем. Ему стоило бы вручить специальный приз за упорство.

Отдельно я бы отметил Kia Mohave. С длинной базой и антивнедорожным внешним видом кореец оказался на одном уровне с пикапами по проходимости. При этом в нем гораздо больше удобств и комфорта, чем в тех же пикапах.