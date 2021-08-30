Тест-драйв обновленного Jaguar i-Pace: ответы на главные вопросы

Электрический кроссовер Jaguar i-Pace был первым премиальным электромобилем, который попал на тест в нашу редакцию. С тех пор прошло уже более двух лет. «Ягуар» обновился, да и нам есть с чем сравнивать. Отвечаем на главные вопросы о рестайлинговом электромобиле.

Фото: Jaguar Jaguar

Насколько автомобиль изменился внешне?

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Jaguar I-Pace с обновлением почти не изменился внешне. Узнать обновленный автомобиль можно по новым 19-дюймовым колесным дискам, 18-дюймовые колеса теперь не доступны даже в «базе». Кроме этого, кроссовер в своей цветовой палитре получил несколько новых тонов, машину можно заказать в цветах Caldera Red, Portofino Blue и Eiger Grey, а также с хром-пакетом Bright Pack и глянцевым черным Black Pack.

Несколько освежили и решетку радиатора, она получила новую отделку Atlas Grey. В остальном же перед нами хорошо знакомый британский электромобиль. Как понять, что перед нами кроссовер? Параметры геометрической проходимости сильно варьируются благодаря пневмоподвеске. Дорожный просвет по умолчанию равен 154 мм. Но кузов можно на 50 мм приподнять (и достигнуть 204 мм), или опустить на 40 мм относительно базового параметра. На скорости больше 105 км/ч клиренс уменьшается на 10 мм автоматически. В режиме посадки авто приопускается еще ниже. Заявленная глубина преодолеваемого брода ― 50 сантиметров.

Как обновился интерьер?

Дожили мы с вами до того, что самое значимое обновление интерьера в новой медиасистеме Pivi Pro. Размер экрана остался прежний, диагональю 10 дюймов. Но полностью изменена графика, долавилась функция eSIM и поддержка 4G, а навигатор показывает не только расположение зарядных станций, но и их мощность. Также появилась возможность заказать «умное» салонное зеркало заднего вида со встроенным экраном, а также и ионизатор воздуха с фильтром частиц РМ 2.5.

Передние кресла имеют множество электрических регулировок, включая обхват спины, но им не достает вылета подушки. К тому же, рослым водителям (выше 185 см) может не понравиться профиль спинки сидения. В качестве опции доступны ковшеобразные кресла Performance с более развитой боковой поддержкой. Последние, кстати, добавляют сидящим сзади несколько свободных сантиметров.

Багажных отсеков у «Ягуара» два. Передний – скромный, объемом всего 30 литров. В него аккурат уместятся два кабеля для бытовой и быстрой зарядки. 656 литров – именно таков объем основного багажника с вариантом ремкомплекта для шины. Если заказать опциональную «докатку», то это значение сократится на 20 литров. Со сложенным вторым рядом получаем 1453 свободных литра.

Технически автомобиль остался прежним?

Главные изменения произошли на программном и электрическом уровне. Новое бортовое зарядное устройство мощностью 11 кВт теперь можно подключать к трехфазной розетке. В этом случае полная зарядка тяговой батареи емкостью 90 кВт ч займет 8,6 часа. Теперь электрокроссовер можно подключать к внешним зарядным устройствам мощностью до 100 кВт.

Оптимизированное управление тяговым аккумулятором теперь допускает чуть большую степень разряда, а доработанный софт для электромоторов позволяет эффективнее использовать рекуперацию и распределять тягу между передней и задней осями. Также компьютер теперь чаще закрывает жалюзи радиаторов, улучшая аэродинамику. Вышеперечисленные изменения позволят увеличить реальный пробег на одной зарядке батареи на 20 км.

Напомним, что «Ягуар» приводится в движение двумя электромоторами, которые расположились по одному на каждой оси. Их суммарная мощность – 400 л. с. Максимальный крутящий момент, который доступен уже со старта, равен 696 Нм. Заявленным 4,8 секунды до первой «сотни» можно смело верить.

Хранитель энергии – литий-никель-марганец-кобальтовая батарея из 432 ячеек номинальной ёмкостью 90 кВтч. По информации некоторых ресурсов, ее стоимость – это треть прайса всего автомобиля. Но на нее распространяется официальная гарантия на 8 лет. А заявленный ресурс – минимум 10 лет. Так что сильно переживать не стоит.

Кузов на 94% состоит из алюминия. Это не мешает кроссоверу соответствовать самым современным требованиям по безопасности пассажиров. «Двухрычажка» спереди и «многорычажка» сзади с пневмоподвеской умеет менять характер работы. В «Эко» и «Комфорте» ходовую даже можно назвать мягкой. В «Спорте» появляется жесткость и упругость, но даже тогда не ругаешься за каждый камешек и стык асфальта.

Итого