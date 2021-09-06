Электрический «УАЗик» пропишется в России

Ульяновский автозавод показал электрическую версию «УАЗ Хантер». Машина имеет необычный генезис — ее сделал чешский дилер «УАЗа» для продажи на территории Евросоюза, а теперь ульяновцы захотели ее поставить к себе на конвейер для продажи в России. О том, что представляет собой претендент на звание первого российского серийного электромобиля, — в материале «Газеты.Ru».

Фото: Кирилл Сазонов/«Газета.Ru» Кирилл Сазонов/«Газета.Ru»

Накануне компания Sollers (владеет брендом УАЗ) официально представила электромобиль Spartan EV, который является, по сути, переделанным под движение на электротяге российским внедорожником «Хантер». Как ни странно, история создания этого автомобиля началась не в России.

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Сотрудники одной из великобританских горнодобывающих компаний пришли к выводу, что повседневная эксплуатация обычных внедорожников для служебных поездок по горным выработкам инженеров, мастеров участков и другого персонала обходится им слишком дорого, рассказали в компании УАЗ.

Постоянные затяжные подъемы и спуски по карьерам приводили к чрезмерному расходу горючего, а тормозные колодки приходилось менять по нескольку раз за год. Идеальным вариантом для такой работы начальник транспортного отдела той компании посчитал электромобиль с внедорожными качествами.

Помочь этой неназванной компании вызвалась чешская тюнинговая фирма MV Motors, которая занимается созданием мелкосерийных электромобилей на базе чужих автомобилей. Помимо прочего, чехи работают в ЕС и как частный дилер российского «УАЗа». Логично, что для недорогого электровнедорожника и был выбран «Хантер», который после переделки получил местное наименование — Spartan EV.

Совсем без участия в этом проекте специалистов Ульяновского автозавода дело не обошлось: представители Sollers принимали участие в сертификации машины, а также консультировали чехов по некоторым техническим вопросам.

Например, как рассказал «Газете.Ru» технический директор «УАЗа» Михаил Гурьянов, ульяновцы рекомендовали смонтировать аккумуляторы на месте ставших ненужными топливных баков (на «Хантере» их два), используя штатные места креплений.

Кроме того, российские специалисты посоветовали чешским коллегам подобрать такие аккумуляторы, чтобы их масса не сильно отличалась от заполненных горючим топливных баков. Ассортимент источников питания, которые выпускаются в Китае (электромотор также из этой страны), позволил подобрать оптимальный вариант.

Вся переделка обычного «УАЗа» в электрический проводилась силами чешской стороны.

По большому счету, все доработки свелись к замене традиционного двигателя внутреннего сгорания ЗМЗ на электромотор мощностью 120 кВт (163 лошадиные силы). Всего у автомобиля три батареи: две расположены слева и справа вдоль бортов, еще одна — в багажнике. В зависимости от емкости заднего аккумулятора заявленный запас хода составляет 250 или 400 километров. Раму, мосты, шасси и трансмиссию чешские инженеры трогать не стали — все эти узлы остались оригинальными.

С «механикой», но без сцепления

Салон электрического «Уазика» отличается лишь установленным на передней панели жидкокристаллическим дисплеем вместо привычного для «Хантера» блока аналоговых приборов. Голый металл передней панели, сдвижные боковые стекла и торчащие из пола рычаги трансмиссии ярко свидетельствуют о почти полувековом возрасте модели. Очевидно, что англичанам, заказавшим Spartan EV, эти детали не бросились в глаза.

Кирилл Сазонов/«Газета.Ru»

«Заказчикам важна, прежде всего, простота автомобиля и его характеристики. Для них этот автомобиль — в первую очередь, служебный транспорт», — заявил в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» генеральный директор MV Motors Лукаш Метелка.

Почти без звука

В ответ на поворот ключа зажигания где-то недрах передней панели начинает что-то пищать и щелкать, оживают приборы на ЖК-дисплее. В попытке найти педаль сцепления, левая нога проваливается в пустоту. Педали тут две, а из пола торчит рычаг пятиступенчатой коробки передач.

«Трансмиссия здесь фактически выполняет роль демультипликатора с пятью режимами. У нас уже включена третья скорость, чтобы тронуться, нажимаем кнопку «D» на передней панели и отпускаем педаль тормоза», — объясняет технический директор «УАЗа» Михаил Гурьянов.

Делаю, как говорят, и «Хантер» на батарейках под характерное жужжание электромотора начинает плавно катиться. На нажатие педали газа автомобиль неожиданно резко прыгает вперед, словно оправдывая свое народное имя «козлик».

Поскольку максимальную тягу в 600 ньютон-метров электродвигатель выдает уже с минимальных оборотов, ускоряется электрический «УАЗ» очень быстро.

По сравнению с базовой моделью вес машины, несмотря на наличие на борту тяжелых аккумуляторов, увеличился незначительно — всего на 120 килограммов.

Кирилл Сазонов/«Газета.Ru»

Мощная тяга электромобиля чуть было не сыграла злую шутку: стоило добавить ускорения, как «УАЗ» моментально стало разворачивать поперек размокшей после дождя глинистой дороги. А поскольку шасси осталось без изменений, то для защиты от такого глубокого заноса внедорожника пришлось изрядно крутить массивным рулем. Лучше дозировать тягу очень плавно.

Впереди глубокая лужа и сперва страшновато за аккумуляторы, расположенные под днищем машины.

«Батареи установлены в полностью герметичные кожухи, поэтому Spartan EV, как и обычный «Хантер», может преодолевать брод глубиной до полуметра», — поясняет Михаил Гурьянов, заметивший обеспокоенность перед водной преградой.

Следом песчаный подъем, из-за большого крутящего момента электромотора колеса начали пробуксовывать и внедорожник «зарылся» в грунт. Для преодоления этого участка разработчики машины посоветовали перейти на повышенную передачу: отклик на нажатие педали газа стал менее резким и тягу удалось дозировать точнее.

В остальном электрический «УАЗик» унаследовал все проблемы обычного: весьма посредственную управляемость, плохие тормоза (чтобы остановиться, на них приходится давить со всей силы) и архаичную эргономику.

Электрический «УАЗик» пропишется в России

В Ульяновске планируют собирать электрические модели не только под заказы иностранных компаний, но и предложить их на отечественном рынке. Как рассказал «Газете.Ru» директор по маркетингу и продукту «УАЗа» Максим Куприн, течение пяти лет вся модельная линейка компании получит электрические версии.

«Производство пилотной партии электрических «УАЗ Хантер» начнется в феврале в Ульяновске», — заявил он.