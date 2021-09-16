Тест-драйв второго поколения Hyundai Creta: бюджетный, но дорогой

Самый популярный кроссовер российского рынка — Hyundai Creta — получил камеры кругового обзора, панорамную крышу и даже может сам подруливать в полосе. А ведь еще недавно он считался бюджетным. Плохие новости в том, что за это придется доплатить. Корреспондент «Газеты.Ru» выяснял, стоит ли новая машина своих денег.

Фото: Hyundai Hyundai

Производство Creta второго поколения на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге стартовало в середине июня. В течение первых полутора месяцев старый и новый автомобили сходили с конвейера параллельно – но сейчас новая Creta окончательно прописалась на конвейере.

Видео дня

Несмотря на то, что прежний и новый автомобили построены на одной и той же платформе и располагают тем же набором агрегатов, изменения в дизайне новой машины весьма радикальные. Если раньше автомобиль выглядел подчеркнуто консервативным, то теперь в ходу авангард на грани с провокацией: необычные многосекционные фары и задние фонари, сложная форма кузовных панелей и полностью переделанный интерьер.

Форма торпедо первой Creta была предельно простой, сейчас она стала значительно сложнее: в наличии пластик различной фактуры, но по-прежнему жесткий – мягких вставок автомобилю не полагается, по тому что он все еще должен оставаться бюджетным. Можно выбрать и контрастный коричневый интерьер – по крайней мере, для максимальной версии автомобиля.

Hyundai

Для двух старших комплектаций кроссовера доступен центральный дисплей диагональю 10,3 дюйма с встроенной навигацией, которая уверенно ведет даже по дорогам Мурманской области.

Первые четыре комплектации оснащены 8-дюймовым экраном с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto — навигация со смартфона тоже работает стабильно.

Hyundai

Однако тотальная «цифровизация», когда все возможные кнопки заменяются сенсорным управлением, до Creta пока не добралась

– в этом отношении исповедуется здоровый консерватизм. Правда, обилием «электронных помощников» компактный кроссовер корейской марки готов похвастаться: вплоть до системы удержания машины в полосе, настойчиво корректирующей траекторию, и камер кругового обзора, с которых транслируется изображение при включении сигнала поворота.

C непривычки это отвлекает: камера смотрит вниз, и картинка выходит не очень-то информативной. Более удобно отслеживать окружающую обстановку по зеркалам.

Впрочем, подобные дизайнерские эксперименты, как в случае со внешностью новой Creta, бывают вполне успешными: тот же компактный кроссовер Nissan Juke, на фоне собратьев по модельной линейке выглядевший пришельцем с другой планеты, весьма неплохо продавался – и его очередное поколение, которое так и не добралось до России, сохранило все фирменные черты.

Однако Hyundai Creta в этом смысле не первопроходец. За время присутствия на российском рынке у этой модели сформировался пул преданных поклонников: с 2016 года в нашей стране собрано более 350 тысяч машин, и Creta стабильно держится среди лидеров продаж.

Согласно статистике Ассоциации европейского бизнеса, по итогам 8 месяцев 2021 года эта модель на четвертом месте по продажам и первая среди кроссоверов – ее опережают только Lada Granta и Vesta, а также Kia Rio – эта модель собирается на том же питерском заводе.

Новая же Creta со сменой поколений ощутимо подорожала. В частности, на момент дебюта нового поколения цены старого варьировались в пределах от 1,3-1,65 млн рублей. Согласно прайс-листу на кроссовер нового поколения, базовую версию с мотором 1.6, «механикой» и передним приводом можно приобрести за 1,2 млн рублей. Для автомобиля в максимальной комплектации – с мотором 2.0, 6-ступенчатым автоматом, полным приводом и широким набором вспомогательной электроники – производитель установил рекомендованную цену почти в 2 млн рублей.

Впрочем, набор оборудования для топ-версии значительно расширен – Creta получила широкий спектр систем активной безопасности, включая мониторинг мертвых зон, камеры кругового обзора и функцию слежения за состоянием водителя. Появилась у компактного кроссовера и стеклянная крыша с люком.

В топ-версии Creta оснащается полным набором подушек безопасности – включая боковые подушки и шторки, базовая же довольствуется всего двумя.

Как и в случае с первым поколением, Hyundai Creta для российского рынка несколько задержалась: близкий по конструкции Hyundai ix25 в Китае сменил поколение еще в 2019-м, а год спустя дебютировала индийская версия компактного кроссовера. Причем если в Индии для этого автомобиля доступен вариант с передним приводом и дизелем, а также бензиновая версия, снабженная «роботом» с двойным сцеплением, то на российском рынке новая Creta сохранила консервативный подход к агрегатам.

Наличие атмосферных моторов и гидромеханического автомата классической конструкции выделяет ее на фоне конкурентов: у того же Renault Duster старый 4-ступенчатый «автомат» сменился вариатором (а это отпугивает российского клиента), к тому же среди предлагаемых агрегатов появился малообъемный турбомотор 1.3. У Skoda турбомоторы давно составляют альтернативу «атмосферникам», широко применяются и «роботы» с двойным сцеплением.

Для новой Hyundai Creta в базовом варианте по-прежнему доступен бензиновый 1.6 мощностью 123 лошадиные силы с 6-ступенчатой механической трансмиссией (или 6-ступенчатым гидромеханическим «автоматом») и передним приводом. В полноприводном варианте тот же агрегат развивает 121 силу. Более мощная версия располагает 2,0-литровым мотором мощностью 150 л.с. – для нее доступна только автоматическая трансмиссия, а вот тип привода можно выбрать – передний или полный.

Впрочем, к надежности этих агрегатов Hyundai все равно имелись нарекания.

Известная болезнь этих моторов – задиры в цилиндрах из-за попадания туда частиц от разрушившегося катализатора. По данным Hyundai, за время присутствия модели в России зафиксировано 1083 обращения по гарантии с этой проблемой относительно моторов 2.0 и 883 – для 1.6 при общем тираже более 350 тыс. машин.

Перед выходом нового поколения агрегаты Creta доработали, и речь не только о двигателе. В автоматической коробке применены усиленные подшипники, «механика» получила более мощные синхронизаторы, пересмотрена конструкция рычагов подвески, настройки рулевого управления и значительно улучшена шумоизоляция.

На дорогах Мурманской области, где трасса с приличным асфальтом без предупреждения сменяется старой гравийкой, а потом плавно переходит в условно проезжую каменистую тропу, Creta с мотором 2.0 держится вполне уверенно. Подвеска достаточно энергоемка, чтобы двигаться по камням, сбавляя скорость лишь на очень крупных ухабах. Но держаться за руль в таких условиях следует крепко и вести себя сосредоточенно – двигаться в расслабленном темпе не получится. На асфальте новая Creta с перенастроенным рулевым управлением управляется вполне точно.

Hyundai

А в условиях плотного городского трафика можно задействовать режим Sport, в котором АКП дольше «держит» выбранную передачу, позволяя при необходимости оперативно ускориться. В стандартном режиме автомат реагирует на резкое нажатие педали газа не так расторопно.

Полный привод с автоматически подключаемой муфтой помогает успешно пробираться по местным проселкам – но, признаемся честно, застрять среди камней на маршруте практически негде. Теоретически же внедорожные возможности новой Creta расширены: в частности, режим блокировки межосевой муфты работает теперь на скоростях до 60 км/ч против прежних тридцати.