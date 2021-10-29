Топовый Toyota Land Cruiser 300: ничего спортивного

Краткое содержание предыдущих серий: в конце лета Toyota показала новый Land Cruiser 300, да не один, а сразу два — условно городскую богатую модификацию с низковисящими бамперами и внедорожную, с оснащением попроще, другим обвесом и колесами. Но вот мотор был всего один — 415-сильная бензиновая твин-турбо «шестерка» объемом 3,5 литра, которая пришла на смену предыдущему восьмицилиндровому агрегату. И он, конечно, позволяет почти трехтонной махине выезжать из семи секунд в разгоне до «сотни». Это, конечно, весело, но уже тогда было понятно, что с дизелем будет еще интереснее.

Фото: © Toyota © Toyota

К тому же, без такого мотора внедорожнику не выжить — доля продаж дизельных версий «двухсотки» ни разу не опускалась ниже 70 процентов. И вот он наконец-то представлен: дизельный Toyota Land Cruiser 300, и не абы какой, а в топовой (и самой дорогой, конечно) модификации GR Sport. «ДжиАр» — это аббревиатура спортивного подразделения Toyota Gazoo Racing, ну а на слово «Спорт» лучшее тут вообще не обращать внимания, чтобы оно вас лишний раз не смущало. Спортивного тут нет вообще ничего.

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У Land Cruiser GR Sport в глаза сразу бросается огромная надпись Toyota на решетке радиатора. Это отсылка к «Крузерам» из прошлого, которые выпускались до 1991 года, когда еще не был придуман всем известный логотип марки. Например, вот так выглядел один из «старичков», на которого ссылаются пресс-материалы:

Другие отличия — это такой же, как у «внедорожной» версии Комфорт+ передний и задний бамперы (но, правда, с серебристым накладками а-ля крутая металлическая защита), другая решетка радиатора, а также целый набор черных элементов, включая накладки на колесные арки, корпуса зеркал, дверные ручки, обрамление стекол, наклейку на задний бампер, колесные диски. Ну и, естественно, тут шильдики GR Sport по кругу.

В интерьере всё в том же стиле: черный потолок, эмблемы GR Sport, другие декоративные вставки «под дерево» и особая отделка сидений (можно заказать и красно-черный вариант). На этом, в общем-то, всё.

Итого: Land Cruiser GR Sport — это объединение двух версий, Комфорт+ и 70th Anniversary. От первой достался весь набор внедорожных примочек (блокировки «центра», дифференциалы с жесткой блокировкой спереди и сзади, активные стабилизаторы поперечной устойчивости E-KDSS), а от второй — топовое оснащение.

Есть, правда, два небольших отличия от 70th Anniversary: у «ДжиАра» установлены 18-дюймовые диски вместо 20-х, а у противотуманок нет функции подсветки поворотов (почему так — никто не знает).

И, наконец, самое интересное — техническая начинка. Внедорожник предлагается с полностью новым дизелем собственной разработки Toyota: 3,3-литровая «шестерка» с двумя последовательными турбинами с изменяемой геометрией, установленным не в развале блока, а за коллектором, объединенным с головкой блока цилиндров. Двигатель выдает 299 лошадиных сил (700 Нм крутящего момента) и работает в паре с той же десятиступенчатой автоматической коробкой передач Aisin, что и бензиновый вариант.

Еще одна особенность версии GR Sport — это другие настройки активных стабилизаторов поперечной устойчивости E-KDSS. Как говорят в компании, автомобиль хотели сделать собраннее и стабильнее как при езде на высокой скорости по асфальту, так и по грейдеру.

В деле новинка ведет себя так же, как и бензиновый вариант: Land Cruiser с системой E-KDSS едет лучше, чем без нее.

На асфальте дизельный автомобиль в версии 70th Anniversary (без активных стабилизаторов) кренится, качается и трясется на крупных неровностях. Land Cruiser с E-KDSS едет плотнее и ведет себя на ровном покрытии приятнее: крены меньше, раскачка (особенно продольная) пропадает, и заходить на таком автомобиле в повороты становится интереснее. Само собой, высокий тяжелый внедорожник не превратить в спорткар, что ты с ним ни делай, но активные стабилизаторы тут выручают по полной программе и работают намного лучше, чем на «двухсотке».

По плохой дороге — большая часть нашего тестового маршрута состояла из грейдера с довольно крупными камнями — GR Sport позволяет ехать на все деньги. По такому покрытию можно мчать на скорости хорошо за 100 километров в час, даже сохраняя относительный комфорт. При этом внедорожник стабилен и понятен, на руле — внятная обратная связь, а реакции автомобиля при смене траектории вполне прогнозируемые.

По паспорту дизельный Land Cruiser разгоняется до «сотни» всего на 0,1 секунды медленнее 415-сильного бензинового внедорожника — за 6,9 секунды. Ускоряется дизельный автомобиль и правда бодренько (все максимальные 700 Нм крутящего момента доступны уже с 1600 оборотов в минуту), но без напора и огонька. По ощущениям не на семь секунд, но мы лучше подождем теста в Москве и замерим сами.

И финальное — цены. По прайсу, самый доступный дизельный Toyota Land Cruiser 300 стоит 5 841 500 рублей. За такую сумму покупатель в теории (потому что сколько в нынешних условиях накрутит дилер, не известно вообще никому) получит автомобиль с тканевым салоном и даже без подогрева передних сидений. Но вряд ли хоть кто-то купит подобную машину — не круто.

Версия Комфорт+ — тот самый внедорожный вариант с тремя блокировками и не самым роскошным оснащением — стоит уже 7 089 500 рублей. Здесь есть четырехзонный климат-контроль, адаптивный круиз, вентиляция передних кресел, беспроводная зарядка для смартфона, мультимедийная система с девятидюймовым экраном, камера заднего вида с омывателем и подогревы всего, что нужно подогревать (кроме второго ряда).

«Городской» вариант 70th Anniversary с низкими бамперами, 20-дюймовыми колесами и «упрощенным» полным приводом обойдется в 7 839 500 рублей. Тут появляется проекционный дисплей, мультимедийка с 12,3-дюймовым экраном, адаптивные светодиодные фары, подогрев заднего ряда кресел, система кругового обзора и так далее.