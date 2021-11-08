Тест-драйв Genesis GV70: премиум по-корейски

С момента прихода Genesis — премиального суббренда компании Hyundai — на российский рынок прошло уже 5 лет. Первые годы марка была представлена только седанами, но летом 2021 Genesis показал свой первый кроссовер GV80, а следом за ним появился и его младший брат — GV70. О том, как эти машины ведут себя на дороге, — в материале «Газеты.Ru».

Фото: Genesis Genesis

Новинка от Genesis выигрышно выделяется в потоке: «двухэтажные» фары, хищный оскал огромной радиаторной решетки и крупные воздухо­заборники в переднем бампере. Задняя оптика удачно перекликается с передней: здесь тоже по две свето­диодные полоски с каждой стороны, а огромные патрубки выхлопных труб (в спорт-версии) смотрятся очень эффектно. Стремительности силуэту добавляет покатая крыша, а маленькое заднее окошко даже напоминает купе Porsche 928 1977 года выпуска.

Genesis

Технически GV70 не сильно отличается от старшей модели – машины базируются на одной платформе, но визуально 70-й выглядит более необычно и стильно — среди премиальных кроссоверов эта машина найдет свою нишу.

Попадая в салон GV70 сразу становится понятно, что особое внимание уделялось проработке деталям интерьера: дорогие материалы, смелые дизайнерские решения, огромный широкоформатный дисплей по центру торпедо — премиальность автомобиля как бы подчеркивается во всем.

Genesis

В дорогих комплектациях цифровая приборная панель обладает 3D-эффектом, выглядит это, конечно, необычно,

но решение спорное — через некоторое время глаза начинают уставать и переводить взгляд на панель уже лишний раз не хочется.

Благо, что GV70 снабжен проекционным дисплеем, куда выводится вся нужная информация, так что можно рулить не отвлекаясь от дороги.

Эргономика в целом не вызывает вопросов, все достаточно удобно и логично, не считая одного нюанса: переключение скоростей возложено на шайбу-селектор, которую можно с непривычки перепутать с находящимся рядом круглым контроллером, который отвечает за управление мультимедийными функциями.

Самая заметная часть салона — 14,5-дюймовый экран с высоким разрешением и с тачскрином установленный по центру торпедо. Широкоформатный дисплей позволяет отображать на нём сразу много информации, например, навигацию, вместе с выбором музыки. Также на нем очень качественно передается картинка с камер, которые размещены не только сзади и спереди автомобиля, но и на зеркалах, что позволяет видеть всё, что происходит вокруг кроссовера, что особенно удобно при движении по бездорожью или при парковки в ограниченном пространстве.

Своеобразной изюминкой мультимедийного оснащения кроссовера стала акустическая система Lexicon с 15 динамикам, которые рассредоточенных по всем салону.

Сабвуферы этой системы находятся под передними креслами.

На заднем ряду мало места — втроем сзади будет точно тесно, но вот двоим взрослым на этом диване будет вполне комфортно. Размер багажника не впечатлил, хотя по официальным данным объем составляет 542 литра, но визуально он небольшой, да, и погрузочная высота большая. Найти способ открыть багажник сходу получится далеко не у всех — кнопка открытия расположена на заднем дворнике.

Автомобиль представлен на рынке тремя типа двигателей: 199-сильный дизель 2.2D, 249-сильный бензиновый 2.5 T-GDI и 3,5-литровый V6 мощностью 379 сил и 530 «ньютонов». Все двигатели работают в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой.

Дизельная версия разгоняется до 100 км/ч за 8,3 секунды, кроссовер с бензиновой «четверкой» может достичь сотни за 6,7 секунды, а топовому паркетнику с 3,5-литровым агрегатом для этого нужно всего 5,1 секунды.

379-сильная версия — это скорее имиджевый ход и особой популярность пользоваться не будет. Основная масса покупателей будет выбирать между 2,2-литровым турбодизелем и 2,5-литровым бензиновым мотором.

Во время тест-драйва удалось понемногу опробовать все три версии кроссовера. Бензиновая версия с 2,5-литровым мотором, честно говоря, не впечатлила. Ощущения, что довольно тяжелому кроссоверу не хватает динамики, не покидало во время всей поездки.

Дизельная модификация приятно удивила, автомобиль довольно динамично разгоняется и хорошо набирает скорость примерно до 120 км/ч, дальше он немного сникает, но запас мощности еще остается, хотя темп набора скорости немного проседает.

Звук работы дизельного двигателя ощутимо пробивается в салон, даже несмотря на хорошую шумоизоляцию.

Топовая 379-сильная версия очень впечатлила: турбо-мотор вдавливает всех пассажиров в кресло, стоит лишь нажать педаль газа на любой скорости. Двигатель работает настолько тихо, что производителю пришлось синтезировать его звук через колонки аудиосистемы (громкость можно регулировать в настройках).

Рулится автомобиль очень хорошо и уверенно входит в виражи, плавность хода оставила только приятные впечатления, а подвеска проглатывает небольшие неровности совершенно незаметно. Правда тормоза показались ватными, для такого тяжелого автомобиля, хочется более предсказуемой и резкой реакции на нажатие тормоза.

Между тем на бездорожье быстро ехать совсем не хочется, в салоне становится некомфортно.

Одна из самых интересных функций этой машины — система обзора слепых зон. При повороте картинка с боковой камеры отображается на панели приборов вместо спидометра или тахометра (смотря в какую сторону поворачиваете). К этому новшеству быстро привыкаешь и поездив пару дней с этой опцией, её начинает не хватать в других автомобилях.

Genesis

Вместе с автомобилем компания представила свою телематическую систему Genesis Connected Services с бесплатной подпиской на три года. Она позволяет дистанционно с помощью приложения в смартфоне запирать и отпирать двери, запускать и глушить двигатель, открывать и закрывать окна, управлять климатической системой, делать фото с камер кругового обзора и многое другое.

А вот к цене на автомобиль все же есть вопросы. Самая доступная версия — турбодизель в «базовой» Elegance стоит 4,15 млн рублей. Версия 2,5-литровым бензиновым турбодвигателем — на 50 тыс. рублей дороже. Топовая комплектация Supreme для дизельного мотора стоит уже 4,95 млн рублей, а максимальная Ultimate для бензинового — 5,6 млн рублей.

GV70 c 379-сильным мотором в таком же оснащении обойдется уже в максимальные 6,15 млн рублей.