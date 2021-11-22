"Заряженный" Audi Q8 и Dacia Duster сравнили на бездорожье

На канале Carwow сравнили внедорожные возможности бюджетного Dacia Duster и Audi RS Q7, оснащённого V8 мощностью 600 л.с.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Тот, кто хоть раз участвовал в джипп-триале, знает, насколько масса влияет на результат прохождения трассы: чем больше весит авто, тем больше шансов увязнуть. И здесь преимущество - на стороне "Дастера", который весит 1.4 тонны, Audi RS Q8 - 2.3 тонны.

Duster оснащён 1.5-литровым турбодизелем на 117 л.с. (260 Нм), 6-ступенчатой МКП и системой полного привода. Полноприводный премиум-внедорожник имеет в распоряжении 600 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Не в пользу немецкого кроссовера-суперкара и покрышки: он едет на спортивной 23-дюймовой резине, а "Дастер" - на 17-дюймовых колёсах с внедорожными шинами.

В каждом из испытаний победитель получает два очка, проигравший - одно. В тесте заезда в гору победил Audi RS Q8, но вот в испытании на манёвренность на сложном покрытии победу одержал бюджетный румынский кроссовер: он прошёл трассу за 16.52 секунды, на прохождение того же маршрута Audi потребовалось на десять секунд больше.

Третье испытание - спуск со склона с активированным ассистентом. Duster не оказался лучше RS Q8: последний буквально полз, контролируя каждый сантиметр горки, а Duster просто умчался вниз с небольшим подтормаживанием. Таким образом, в активе модели Audi оказалось ещё два балла.