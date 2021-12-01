Renault Duster против Suzuki Jimny: как не увязнуть в грязи

Опустим банальную аксиому, гласящую что Jimny — игрушка, а Duster — полноценный автомобиль. И проверим, насколько последний допускает хардкорное применение в роли первого. Ведь народным кроссовером Renault массово владеют по всей стране. А позволить себе для забав мультяшный «джип» с вместимостью мотоцикла, динамикой фуры, ценой базового Тигуана и проходимостью… Дастера могут немногие. Здесь я сознательно допускаю сюжетный «спойлер» про способности на бездорожье. Потому что главная интрига не в том, кто кого, а благодаря чему столь интересный расклад получается.

Фото: © Вячеслав Крылов © Вячеслав Крылов

Renault Duster оснащён 150-сильным турбомотором и механикой. После того, как в этой модели автомат бесповоротно заменили на вариатор, двухпедальный Duster для бездорожья своё существование фактически прекратил. Можно бесконечно демонстрировать на тест-драйвах безотказность и неутомимость вариатора в сложных условиях, но вряд ли кто-то в здравом уме выберет эту трансмиссию для регулярных вылазок в лес и поле. Как бы ни была она доведена и усилена, сама по себе такая конструкция просто не предназначена для высоких нагрузок чаще, чем эпизодически.

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Jimny достался в версии с автоматом — и такая, на мой взгляд, предпочтительнее механической. Да, враскачку из засады не выскочишь, но для Jimny это и не особенно актуально. Если прилип в колее на Suzuki, то пытаться буксовать и пробиваться вперёд шажочками по 5 сантиметров бессмысленно. Потому что редуктор моста нагребает перед собой всё больше земли и таким образом лишь укрепляет препятствие. Поэтому пока машина хоть как-то шевелится в колее, путь своим ходом лежит только назад. А после — искать альтернативную траекторию.

Duster наоборот, призывает действовать в режиме «банзай». Больше хода и не бросать газ — тогда плоское днище сработает словно лыжа, и пока колёса будут хоть как-то дотягиваться до твёрдой поверхности, Duster не остановится. Хорошая инерция вкупе с жирной турботягой творят против силы трения настоящие чудеса — на половине препятствий тестового маршрута французский кроссовер в руках одного и того же водителя уезжал дальше японского внедорожника! И всё это — на абсолютно беззубой шоссейной резине, стравленной до 0,7 бара против сдутой до 0,3 (позволяет малая масса Suzuki) куда более подходящей для грязи «шиповки». Что же было бы на одинаковой шине!..

Но использовать Duster как настоящий внедорожник — значит принимать повышенные риски, которых для кондового Jimny практически не существует. Например, ошибка при прохождении препятствий ходом чревата не только перспективой застрять слишком сильно и глубоко, но и возможным повреждением бамперов о рельеф. А если центральный бруствер колеи хорошо утрамбован, то перебрав со скоростью, и рычаги погнуть недалеко — такие случаи с Дастерами не единичны.

Стоит нормально увязнуть на турбо-Renault, и любая попытка тронуться из вязкого плена приведёт либо к срыву в букс, либо к заглохшему двигателю. Устойчивый навык вождения на механике не поможет — просто у моторчика объёмом 1,33 литра нет достаточной тяги, чтобы плавно тронуть с места влипший в почву кроссовер. Приходится стартовать с оборотов наддува, где момента для деликатного старта уже многовато — с 1700 оборотов в минуту мотор выдаёт максимальные 250 Ньютон-метров. Это намного больше, чем 195 Нм у двухлитрового атмосферника, поэтому наддувный Duster так дико и прёт под полным газом.

А вот любая попытка поехать по бездорожью внатяг заставит мотор вскоре заглохнуть. Разработчики, будто ощущая себя виноватыми, оставили водителю компенсацию: если успеть оперативно перезапустить двигатель, то деактивированная ранее противобуксовочная система не успевает включиться обратно. Jimny же подобные сложности неведомы в принципе — он может ползти с любой скоростью и трогаться с любой плавностью.

Чахлый моторчик, едва разгоняющий Suzuki до 140 км/ч на асфальте, на лесной просеке становится надёжным товарищем. Масса машины 1,1 тонны и увеличивающий крутящий момент гидротрансформатор архаичного автомата успешно компенсируют скромное количество тяги — 130 Нм при 4000 об/мин. А ведь есть ещё понижайка. Поэтому японскому автомобильчику лучше подходит более консервативная техника преодоления внедорожных преград: размеренно, плавно, взвешенно. Пока водитель Дастера рубится как викинг, готовый в любой момент отправиться в Вальгаллу, владелец Jimny вдумчиво пальпирует рельеф колёсами, зная, что в большинстве случаев автомобиль позволит отыграть неудачный ход обратно.

А когда Jinmy не может самостоятельно вырваться из западни, при эвакуации внедорожника не приходится ни за что опасаться — цепляй трос покрепче, да дёргай. В то время как если, к примеру, тащить французский кроссовер тросом назад, то можно отстегнуть при контакте о грунт передний бампер — на некотором рельефе он может скрести своей кромкой. А рывковой стропой нужно действовать деликатнее, чем в случае с рамной машиной — чтобы не деформировать нагрузками кузов, к которому она крепится вместо рамы. Но по меркам кроссоверов Duster действительно крепкий автомобиль.

Не всякий тру-внедорожник защищён снизу таким объёмом брони, какой прикручен к днищу Дастера. Металлические пластины надёжно прикрывают редуктор, выхлоп, бак, топливопроводы и тормозные шланги, коробку и двигатель. Но если много «рубиться» в жидкой грязи, то под все защиты и в лонжероны набивается безумное количество глины, которую нужно извлекать и вымывать с частичным разбором днища — на такое самопожертвование пойдёт далеко не каждый сервисный центр (откройте ссылку, не пожалеете). Jimny собирает на своё пузо намного меньше грязи, да и отваливается она легко — большим комьям просто негде скапливаться.

И пусть у Jimny спорная в условиях грезевой колеи геометрия, в большинстве ситуаций она всё равно будет выигрышнее. Например, зимой редукторы мостов неплохо мнут под собой целину, и днище не прилипает к снегу, как это происходит у Дастера. А короткая база (при одинаковом с Renault клиренсе 210 мм) и практически отсутствующие свесы позволяют проявлять недоступные французской машине чудеса ловкости в канавах, на косогорах и скалах. Не стоит забывать и про «моральную проходимость» — в отличие от французской машины, кузову японского внедорожника практически невозможно причинить ссадины и увечья.

А минимальный и легко обратимый тюнинг (лифт кузова, колёса побольше, расширенная колея и пара железок под днищем) сразу же переводит Suzuki в другую лигу. С Дастером так не получится: размер колёс можно увеличить совсем незначительно, а замена подвески даст лишь незначительный лифт. Поэтому народный Renault — идеальное решение «из коробки», которое даже вполне готово при необходимости или большом желании (помноженном на отсутствие возможностей) двигаться навстречу приключениям в одной колонне со стандартными внедорожниками. Но при этом нацеленное больше на результат, нежели на удовольствие от процесса.

Поэтому учиться за рулём Дастера основам офроуд-вождения почти бессмысленно, так как в сравнении с тру-внедорожниками он многое требует делать наоборот. А вот Jimny — идеальная школьная парта, чтобы постигать за ней уроки преодоления пересечёнки. За счёт легковесности и кондовости автомобильчика цена ошибки минимальная, а движение по маршруту такое стабильное и размеренное, что не лишено даже какой-то медитативности. Это как в приставочных играх-платформерах: играя за ловкого, но не слишком брутального персонажа (Duster), стремишься перепрыгивать через супостатов и скорее мчать к концу уровня; а сильным героем уместнее покрошить недругов в техничной схватке на пути к выходу.

Но бездорожье однажды заканчивается, и на твёрдом покрытии Duster c Jimny вновь становятся просто автомобилями. Точнее, Suzuki безуспешно пытается, а Renault блестяще справляется. Его турбодвигатель такой бодрый, что отныне на Дастере можно легко опережать темп потока. И управляемость вполне соответствует потенциалу мотора. Посадка водителя во втором поколении модели стала значительно лучше (хотя спинка кресла по-прежнему люфтит), материалы и формы внутри современнее, аудиосистема совсем недурна по меркам класса. И на дальние расстояния без проблем: шумность умеренная, обороты низкие, расход мизерный.

Jimny полная противоположность во всём, начиная с запаса хода: 350 километров между заправками — это его предел. Дальше, чем до границы области, ехать не хочется — ор мотора, гул ветра, беспомощная суетливость автомата и шалтай-болтай на прямой утомляют быстро. Хотя я знаю владельцев, которые умудряются и путешествовать, и даже спать в Jimny. Удивляет и общая неотёсанность недешёвой машинки: климат работает в режиме жарко/холодно почти без промежуточных вариантов; вентилятор при незабитом радиаторе практически не умолкает; даже бережное переключение режимов автомата зачастую происходит с ударами; приоткрытые стёкла болтаются в рамках дверей; в багажнике поклажа с грохотом летает по скользкому пластику пола.

Все недостатки японского внедорожника нужно принять и простить — это неотъемлемая составляющая его личности. Милой, но грубоватой. За «бейбифейсом» скрывается взрослый характер и серьёзный потенциал для тех, кто знает, как с ним обращаться. Эта хранимая системой стабилизации нелепая неваляшка при съезде с асфальта превращается в точный инструмент. Такие вещи всегда стоили дорого, и Jimny не исключение.