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1 час назад

Обзор нового автобуса Валдай City от группы ГАЗ

Группа ГАЗ представила новый автобус "Валдай City", предназначенный для пассажироперевозок на длинных городских и междугородних линиях.

Обзор нового автобуса Валдай City от группы ГАЗ
Фото: Car.ruCar.ru

Салон. Вход осуществляется через широкую распашную дверь, при этом клиренс с правой стороны регулируется для удобства посадки граждан с особыми потребностями. Если при входе в тесную "Газель" пассажирам приходилось "снимать верхнюю часть головы", то высокий потолок "Валдай City" позволяет гордо встать в полный рост.

Высота пола неравномерная, первая "ступенька" находится над задней осью, (всё-таки, П-образные мосты для низкопольных автобусов пока что дорогое удовольствие для группы ГАЗ), вторая (багажное отделение) - над "галёркой". Кресла дешёвые, но довольно удобные. Сидячих мест - 21, и ещё 10 человек могут ехать стоя.

Водительское место ограждено перегородкой, очевидно, чтобы пассажиры не вмешивались в процесс управления. Огромное ветровое стекло (солнцезащитная шторка на месте) и заниженный капот обеспечивают прекрасный обзор. Есть подлокотники. Торпедо, консоль и "приборка" - как у стандартной "Газели". Ничего нового.

Технические характеристики. Силовой агрегат: 149-сильный Cummins. Мотор, на самом деле, довольно "жухлый" и тянет плохо, поэтому пришлось отказаться от кондиционера. Трансмиссия: 6-ст МКПП. Радиус разворота - 7,1 м. Тормоза - дисковые. Есть АБС.

Тест-драйвы,Группа ГАЗ,
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