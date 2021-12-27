Обзор нового автобуса Валдай City от группы ГАЗ

Группа ГАЗ представила новый автобус "Валдай City", предназначенный для пассажироперевозок на длинных городских и междугородних линиях.

Фото: Car.ru Car.ru

Салон. Вход осуществляется через широкую распашную дверь, при этом клиренс с правой стороны регулируется для удобства посадки граждан с особыми потребностями. Если при входе в тесную "Газель" пассажирам приходилось "снимать верхнюю часть головы", то высокий потолок "Валдай City" позволяет гордо встать в полный рост.

Высота пола неравномерная, первая "ступенька" находится над задней осью, (всё-таки, П-образные мосты для низкопольных автобусов пока что дорогое удовольствие для группы ГАЗ), вторая (багажное отделение) - над "галёркой". Кресла дешёвые, но довольно удобные. Сидячих мест - 21, и ещё 10 человек могут ехать стоя.

Водительское место ограждено перегородкой, очевидно, чтобы пассажиры не вмешивались в процесс управления. Огромное ветровое стекло (солнцезащитная шторка на месте) и заниженный капот обеспечивают прекрасный обзор. Есть подлокотники. Торпедо, консоль и "приборка" - как у стандартной "Газели". Ничего нового.