Тест-драйв Renault Arkana: мечты и реальность

Если кто-то мечтает о купеобразном паркетнике типа BMW X4 или Mercedes-Benz GLC, а денег хватает только на недорогой автомобиль, то Renault на этот счет предлагает свое решение в виде компактного кроссовера Arkana. За рулем этого автомобиля нового модельного года «Газета.Ru» выясняла, так ли он хорош, как его экстерьер, и на какие компромиссы должен будет пойти автомобилист при его покупке.

Фото: Renault Renault

Все, что имеет яркий и стильный облик, увы, Renault в Россию уже не привозит: ушли с рынка в виду невысокого спроса маленький хетчбэк Clio, седан и пятидверка Megane, снят с производства кроссовер Koleos, а Kadjar нам и вовсе не обещали. Главные бестселлеры марки на российском рынке – практичные, недорогие и от того скучноватые Logan, Sandero и Duster. Они и в Европе-то реализуются не как Renault, а под более бюджетным румынским брендом Dacia (дочерняя компания французского концерна).

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Иное дело Arkana, который в марте прошлого года дебютировал на европейском рынке под маркой Renault, а у россиян в этом плане вообще карт-бланш – мы получили машину на два года раньше европейцев. Автомобиль изначально задумывался вроде этакой своеобразной доступной роскоши.

И это от бренда, который заточен на сугубо утилитарные и функциональные формы.

По габаритам стильный паркетник сопоставим с Renault Kaptur, собственно, они и делят одну и ту же старую платформу – B0. К слову, европейский вариант Arkana существенно отличается от нашего хотя бы тем, что у него усовершенствованный вариант этой же тележки под наименованием CMF-B. Скоро из соображений экономии на эту платформу перейдут почти все автомобили французского концерна, включая автовазовские Lada.

Renault

На рулевой позиции в Arkana свободно: эргономика для водителя четкая и выверенная, практически ничем в худшую или лучшую сторону не отличается от других машин французской автокомпании.

Посадка у водителя достаточно высокая. Разве только рослому рулевому (да и пассажиру спереди) из-за усеченной крыши придется поработать с механическими настройками кресел, чтобы найти приемлемое положение в плане обзорности.

На заднем ряду ожидаемо уже не так комфортно, как в других кроссоверах этого класса. Покатая крыша чешет макушку, на диване темно, а дорожных событий толком не увидеть из-за скошенных боковых окон и маленькой стеклянной секции пятой двери, вдобавок перекрытой подголовниками.

Рослому или корпулентному пассажиру на галерке будет тесно.

Но надо отдать должно французским компоновщикам — колени не упираются в спинку переднего кресла.

Renault

Несмотря на ряд неминуемо заимствованных деталей от других машин Renault, ассоциативно интерьер Arkana ни на что не похож. Новый модельный год принес машине двухцветную «меблировку» салона с качественным перфорированным кожзаменителем под серебро. Потолок затянут в черную обивку (комплектация Prime) на манер дорогих моделей того же BMW или Mercedes-Benz.

К этой же версии полагается черная окраска крыши и «нарядные» 17-дюймовые черные колесные диски.

По идее в сумме такая комбинация должна усилить премиальный эффект, как бы обещанный купеобразным кузовом. На деле небольшой вау-эффект все же есть, но далеко не такой, как хотелось бы. Немного портит впечатление бюджетная передняя панель. То ли ей не хватает стилистической аккуратности, то ли материалы уж слишком серые, но вида она не имеет.

Renault

Немного скрашивает картину широкий мультимедийный комплекс с приложениями от «Яндекса», включая навигатор. Очень удобная вещь, которая помогает снять трудности с пристройством собственного смартфона на панель или лобовое стекло.

Впрочем, общего впечатления о машине торпедо не портит. Будем надеяться, что в Renault уже прислушались к клиентам и сделают хотя бы такой же вариант салона, как в европейской спецификации Arkana. Зато едет кроссовер на твердую четверку, даже с плюсом: очень хорошо держит дорогу, в повороты вкручивается азартно.

Поначалу было опасение, что обгоны грузового транспорта со 150-сильным малокубатурным мотором 1.3 ТСе и вариатором будет еще той рулеткой, но на деле оказалось, что моторчик довольно резв. По крайней мере, заявленные 10,5 сек до «сотни» субъективно полностью отрабатывает.

Отдельно порадовали тормоза и расход топлива: замедление четкое и предсказуемое, а 8-9 литров «АИ-95» в смешанном ритме по городу – для кроссовера очень неплохо.

Если отбросить маленькие придирки вроде отсутствия подсветки значков «PRNDB» на селекторе вариатора и дешевого подлокотника, то в целом Arkana оправдывает свои деньги (от 1,3 до 1,9 млн рублей) – стильный и непрактичный автомобиль для тех, кто готов пожертвовать лишними литрами багажника и комфортом задних седоков в угоду стильному облику автомобиля.