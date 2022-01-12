"За" и "против" Bentley Bentayga: чем вооружили обновленный кроссовер

Пусть вас не смущает некоторая претенциозность заголовка. Внедорожники люксовых марок сегодня — вполне себе состоявшийся сегмент. В нем конкурируют Maserati, Aston Martin, Mercedes-Maybach, Lamborghini и Rolls-Royce. И у марки Bentley, которая стала в нем первопроходцем, больше нет форы: модель Bentayga уже несколько лет не уникальна в своем роде. Разберёмся, чем вооружили свой кроссовер англичане при обновлении, чтобы сохранить высокий по меркам люксового сегмента уровень спроса: в прошлом году продано почти шесть тысяч экземпляров.

Как вообще дела у Bentayga? Не станем ходить вокруг да около и сразу скажем: после обновления — отлично. Ведь до рестайлинга, в 2020 году, внедорожник показал ощутимое падение: 3946 машин против 5232 годом ранее, на четверть меньше. И дело не в остановках завода из-за пандемии: производство снизилось всего на 14% (суммарно выпустили 10 693 автомобиля).

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Скорее, такой результат дала смена поколений седана Flying Spur. Именно у него Bentayga поначалу забрала клиентов. В первый же год больше половины, а перед сменой поколений «Шпоре» пришлось совсем туго: всего 102 автомобиля за весь 2019-й. Зато новая модель в 2020 году уже разошлась тиражом в 3381 экземпляр — и отыгралась. Впервые в истории Flying Spur обошел семейство Continental GT, купе и кабриолет вместе взятые.

Однако Bentayga всё равно осталась впереди, и обновление помогло модели сохранить статус-кво. По результатам 2021 года на внедорожник приходится 40% всех проданных Bentley, а это более 5,8 тысячи экземпляров.

Модернизацию провели не ради галочки: внедорожнику обновили всё, что было целесообразно менять в середине жизненного цикла. Bentayga выпускается с 2016 года и не то чтобы сильно устарела. Однако подтянуть уровень оснащения под новые Continental GT и Flying Spur было просто необходимо. Изменения прежде всего касаются дизайна (и интерьера, и экстерьера), а также оборудования салона.

Итак, мы обещали пять причин, почему Bentley Bentayga после обновления вновь становится привлекательной покупкой.

Причина первая: освеженный дизайн

Заметнее всего обновление задней части. Фонари в стиле Continental GT полностью переехали на багажную дверь. Да, ниша для номера переместилась на новый бампер, а выхлопные патрубки теперь решены в виде полуовалов. Ради новой пятой двери изменили даже боковой штамп кузова (а это самый дорогостоящий его элемент). Задняя колея стала шире на 20 миллиметров.

Есть важные изменения и спереди. Порой в ходе рестайлинга обновляют лишь оптику, радиаторную решетку и пластиковые элементы — это обходится дешевле новых кузовных штампов. Однако у Bentayga появились и новые передние крылья — самые технологически сложные элементы кузова у этой модели. Чтобы уменьшить число сопряжений деталей, глубокое переднее крыло штамповали целиком, вырубая в нем два отверстия для корпусов фар. Теперь к этим сложностям добавилось и акцентированное ребро, которое растянулось почти на всю длину крыла.

Капот тоже новый: теперь он продолжается до радиаторной решетки и образует её верхнюю кромку. А что касается самого «гриля», то теперь он стоит более вертикально и не так сильно сужается к нижней части. Ячеистую фактуру сетки в Bentley называют «матричной». Варианта с вертикальными хромированными планками, как на Flying Spur, не предлагают.

Контуры передней оптики будто сжали по вертикали: если раньше они были ближе к круглым, то теперь эллиптические, из малых блоков исчез выдвигающийся омыватель. Сами фары теперь умные, на 82 матричных светодиодах каждая. Они динамически рисуют сложный световой пучок, оптимальный в каждый момент движения: затеняют попутные и встречные машины, компенсируют засветки от дорожных знаков. Корпус отражателя, как и у Continental GT, теперь напоминает изысканную хрустальную посуду.

Причина вторая: существенное обновление интерьера

Архитектура салона в целом осталась прежней, но все, что можно было изменить в пределах основных контуров, серьезно обновили. Например, вверху центральной консоли теперь воздуховоды в витиеватой незамкнутой окантовке, как на новом Flying Spur (раньше они были круглыми).

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Новая панель приборов — полностью цифровая, более высокого разрешения. Экран медиасистемы переехал чуть выше и занял всю ширину центральной консоли. Теперь у него нет рамки, а диагональ достигла 10,9 дюйма. Прогресс! Странно, что подстаканники при этом остались открытыми.

Беспроводное зарядное устройство теперь включено в базовую комплектацию, как и поддержка Apple Car Play без проводов. Медиасистеме положена собственная сим-карта — для использования интернет-сервисов и обновления «по воздуху». Навигационная система теперь показывает трехмерные здания и фотографические карты со спутниковыми снимками.

Причина третья: теперь Bentayga отлично подходит и для езды с шофером

Есть хорошие новости для тех, кто предпочитает задний ряд. В качестве опции для пятиместного исполнения появилась вентиляция задних сидений, ранее доступная только для раздельных кресел второго ряда. Что более интересно, пространство для ног задних пассажиров четырехместной версии выросло на величину до 10 сантиметров. Как этого достигли, не сообщается.

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Известно лишь о новых передних креслах. Вероятно, они помогли сэкономить немного пространства, а прочее дала иная компоновка заднего дивана. Форма всех сидений была оптимизирована. У кресел новый каркас, улучшена геометрия плечевой зоны. Диапазон регулировки угла задних спинок увеличен вдвое.

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Я начал тест обновленного внедорожника именно с заднего ряда и отдаю должное всем этим ухищрениям: простор — как в представительском седане. Посадка более вертикальная и более высокая — многим такое положение психологически комфортнее, чем полулежачая поза в легковой машине. И сидеть так действительно удобно — час-другой в кресле не вызывает ни малейшей усталости.

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Планшет у задних пассажиров теперь более продвинутый — как на Flying Spur, с пятидюймовым экраном. Он управляет климатом, массажем, медиасистемой, навигацией и даже шторками на окнах. Есть и зарядки USB Type C (спереди тоже только такие разъемы).

Причина четвертая: версии Speed и V8 сразу же доступны для заказа

Начальную версию с 4,0-литровым V8 и топовое исполнение Speed выводили на рынок последовательно. Но обновили сразу все — любая доступна к заказу. Мотор W12 с двойным турбонаддувом на Bentayga Speed развивает 635 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. Этого хватает, чтобы разогнать 2,5 тонны снаряженной массы до 306 км/ч и разменять первую «сотню» за 3,6 секунды.

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Мне же для знакомства с обновлениями досталась версия V8, которую я, как ни странно, люблю чуть ли не больше остальных. Отдача двигателя не изменилась: это по-прежнему 550 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента. До 100 километров в час Bentayga V8 разгоняется за 4,5 секунды и достигает максимальной скорости 290 километров в час. Не сказал бы, что это медленно.

К тому же версия V8 ощущается более легкой и монолитной. Она почти на центнер легче машины с W12 — и этот центнер убрали именно с тяжелого передка. Развесовка полностью заправленного автомобиля — 48:52 в пользу задней оси. Очень понравилась настройка рулевого управления. Нет и малейшего люфта. Очень понятное, точное усилие. Даже на парковке ощущения благородные и «дорогие».

V8 и W12 двух степеней форсировки — еще не все возможные варианты. Каждый пятый внедорожник в прошлом году продали с подзаряжаемой гибридной силовой установкой, но в России её не предлагают. А вот дизельная версия продолжения не получила.

Причина пятая, философская: когда ещё пересесть на люксовую марку, если не сейчас?

Дефицит автомобилей на рынке продолжается. Нам известны прецеденты, когда длинный Cadillac Escalade в полной комплектации продавали за 19 миллионов рублей, а длинные Range Rover и того дороже (правда, цены топовых версий уходящего поколения «по прайсу» и так подбираются к 20 миллионам).

К тем, кто уже морально готов к огромным тратам и долгому ожиданию, адресуем вопрос: если заплатить целое состояние за внедорожник, почему не перейти в высшую лигу? С другой стороны, признаем: ступенька всё еще высока. За базовую версию Bentayga с V8 просят минимум 23 240 000 рублей. Во всяком случае, официально.

И последнее. Мы обещали назвать причину, по которой обновленную Бентэйгу покупать не стоит.

Причина не покупать: если у вас есть дорестайлинговый кроссовер

Мы советуем не спешить обновлять его, а дождаться смены поколений. Даже у Bentayga первых выпусков огромный запас престижа, ведь моральное старение люксовых товаров происходит несоизмеримо медленнее, чем у бытовой электроники или подростковой моды. И дело не только в престиже: ценные породы дерева, качественная кожа и несокрушимая мощь 12-цилиндрового мотора не превращаются в тыкву, когда выходит обновленная модель. К тому же остаточная стоимость Bentayga в нынешних реалиях будет сохраняться достаточно высокой.