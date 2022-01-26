БМВ Х1: тест-драйв самого доступного баварского кроссовера

БМВ Х1 – самый компактный кроссовер от баварского производителя. Первое поколение выпускалось с 2009 по 2015 годы. БМВ Х1 в кузове E84 построен на базе универсала третьей серии (Е91). То есть он получил классическую компоновку: продольное расположение двигателя и задний привод (в базовой версии).

Фото: АвтоКод АвтоКод

БМВ Х1 1-го поколения хорошо продавался, в том числе и в России. Это был пропуск в мир BMW, самый доступный «баварский» кроссовер.

Видео дня

На вторичке есть из чего выбрать – около трехсот машин в продаже. Разброс цен большой – от 750 тыс. до 1,75 млн рублей. Чтобы подыскать приличный экземпляр, лучше рассчитывать на сумму в один миллион и больше.

Я решил выяснить, что можно получить за эти деньги, и взял на тест кроссовер. Какие плюсы и минусы я в нем выделил, расскажу в сегодняшнем материале.

Что тестируем

У нас на тест-драйве БМВ Х1 2013 года. Это рестайлинговая версия кроссовера. Внешне отличить ее проще всего по новому бамперу и поворотникам, которые переехали с передних крыльев на боковые зеркала. Комплектация простая – sDrive18i. То есть это базовый двухлитровый атмосферный мотор (150 сил), шестиступенчатый автомат и задний привод.

Машина куплена осенью прошлого года. До этого владелицей тоже была девушка, при ней, как показала проверка через сервис avtocod.ru, автомобиль попадал в ДТП.

Хозяйка приобретением очень довольна. Предыдущим ее автомобилем был Mitsubishi Colt с «роботом». Хотелось автомобиль побольше и повыше, из кроссоверов попался этот БМВ Х1 с пробегом, да еще и по хорошей цене.

Ездит владелица много, в том числе и по трассе. Сейчас пробег БМВ перевалил за 154 тыс. км. Ходовыми качествами, да и машиной в целом автолюбительница довольна.

Какое впечатление произвел кроссовер

Внешне в Х1 безошибочно угадывается BMW, даже издалека. Фирменные ноздри, длинный капот и приземистый спортивный силуэт – с «Ауди» или «Мерседесом» этот кроссовер не спутаешь.

Внешне Х1 больше похож на приподнятый универсал, чем на кроссовер. Возможно, это чисто дизайнерская задумка, либо сказывается родство с универсалом третьей серии. Даже в простой комплектации автомобиль выглядит хорошо. Отличить такой внешне можно по простой передней оптике без фирменных «ангельских глазок».

Салон выполнен в типичном для «баварцев» тех лет стиле. Чтобы в него попасть, надо нажать кнопку на брелоке, бесключевого доступа нет. Но как оригинально сделан сам ключ! Я вижу такое впервые! Чтобы закрыть машину, надо нажать на эмблему BMW по центру. А чтобы открыть, – на кнопку со стрелочкой вверх.

Двери у машины тяжелые, но закрываются с не очень-то премиальным звуком. Да и хлопать нужно посильнее. Наверное, это дело привычки.

По салону можно легко определить простую комплектацию. Сиденья здесь тканевые, руль без кнопок, а вместо цветного экрана посередине – бардачок с крышкой. У владелицы в планах как раз поставить на его место новую мультимедийную систему с камерой заднего вида. Из приятных моментов – наличие раздельного климата и хорошей музыки.

Своеобразно сделан запуск автомобиля. Справа от руля мы видим привычную кнопку Engine Start-Stop. Но чтобы завестись, все равно надо достать ключ и вставить его в специальный слот. Смысл такого «бесключевого» запуска слегка теряется, но выглядит такое решение лучше, чем с обычным выкидным ключом.

С эргономикой полный порядок. Сидеть удобно, все органы управления под рукой. Материалы отделки хорошие. Места в салоне на удивление много. В этом заслуга колесной базы в 2,76 м, что всего на пять сантиметров меньше, чем в более крупном Х3.

На заднем ряду вполне комфортно даже троим пассажирам, в этом я убедился лично. Еще бы спинки передних сидений не были отделаны жестким пластиком, стало бы совсем хорошо. Багажник тоже весьма неплох – 420 л. Но надо учитывать, что стандартно «запаска» не предусмотрена. На кроссовер ставятся шины Run Flat, на которых после повреждения можно будет дотянуть до шиномонтажа.

Как Х1 показал себя на ходу

Наш тест «БМВ Х1» проходил по разным дорогам. Пока асфальт ровный, впечатления только положительные. Управляемость – отличительная черта автомобилей BMW, за которую их так любят.

Руль здесь тяжелый и очень четкий. Водить такой кроссовер действительно приятно.

К автоматической коробке никаких претензий. Но после скорости 100 км/ч в машине становится шумновато. Когда на дороге появляются ямы, становится еще громче. В салоне что-то начинает похрустывать.

Наверное, к минусам БМВ Х1 стоит отнести жесткую подвеску. Все неровности очень хорошо передаются в салон. А если у вас стоят заводские покрышки Run Flat, должно быть еще жестче. И не стоит забывать: хоть это и кроссовер с пластиковым обвесом и клиренсом в 195 мм, на бездорожье съезжать точно не стоит. Тем более на нашей машине задний привод.

Для своих 150 сил кроссовер разгоняется бодро. Не могу сказать, что ощущается какой-то недостаток в мощности. Расход приемлемый – 10-13 л в зависимости от режима езды и времени года.

Вообще наш бензиновый мотор серии N46 считается чуть ли не самым большим недостатком БМВ Х1. Он хоть и атмосферный, но снабжен массой электронных примочек и необычными техническими решениями. Все это сказывается на надежности. К проблемам БМВ Х1 с таким мотором относят повышенный расход масла, невысокий ресурс цепи ГРМ и фирменных систем Vanos (фазовращатели) и Valvetronic (регулировка высоты подъема клапанов). Плюс ко всему, ошибки у БМВ Х1 могут быть и по электронному датчику уровня масла. Классического щупа здесь нет. А тот самый датчик может сбоить, показывая неверный уровень масла, что может привести к печальным последствиям.

У нашего автомобиля серьезных поломок не было, проводилось только плановое техобслуживание. Но подливать масло действительно приходится. По словам хозяйки, расход небольшой – примерно литр от замены до замены. Остальные болезни БМВ Х1 нашего экземпляра не касаются.

Полного привода здесь нет, автомат считается надежным, кузов не подвержен коррозии, по подвеске серьезных нареканий быть не должно. Даже электрическая рулевая рейка надежна.

Стоит ли покупать BMW X1

Конечно, отзывы о БМВ Х1 можно встретить самые разные. Кто-то говорит, что это настоящий пылесос для денег и неудачная модель. Другие, наоборот, машиной очень довольны. Наша версия БМВ Х1 2,0 бензин считается наименее удачной. Для себя я бы такую не рассматривал. Все-таки комплектация бедновата, только задний привод, да и мощности хотелось бы побольше. Благо, выбор модификаций большой. Помимо нашей модификации, есть еще несколько бензиновых и дизельных двигателей, все они будут с полным приводом, и болячек у таких БМВ Х1 меньше.

На других компактных кроссоверах от премиальных брендов я практически не ездил. Поэтому сложно сказать, на чем в этом сегменте остановить свой выбор. По дизайну мне ближе всего Audi Q3.