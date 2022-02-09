Обновленный Subaru Forester: к чему стремится легендарный кроссовер?

Один из самых многогранных автомобилей на моей памяти: в нулевые годы на Фориках охотились и рыбачили; приезжали на фестивали автокультуры и месили грязь в лесах и полях; возили детей и стройматериалы; катались в офис и отправлялись в дальние странствия; гоняли в ралли, тайматаке и даже дрэге; занижали и лифтовали; с азартом садились за руль и 18-, и 60-летние. Всё благодаря широкой унификации с платформой спортивной Импрезы, выносливости и бодрым нестареющим формам приподнятого универсала. А также турбонаддуву, который тогда был чит-кодом для избранных, а не массовой технологией. А что же происходит с этой моделью сейчас?

Фото: Motor.ru Motor.ru

С тех пор Forester существенно изменился, с каждым поколением все больше пренебрегая былым драйвом и самобытностью. За 15 лет кроссовер стал на 150 мм выше и на 200 кг тяжелее; под капотом перестала водиться турбина; пропали механика и автомат, которых заменил клиноцепной вариатор; появилась обширная «кабы чего не вышло» электроника; и в качестве вишенки на этом диетическом безглютеновом торте — неотключаемая стабилизация. Forester стал «как все», если не считать оппозитную архитектуру мотора и её логичное продолжение — симметричный дизайн компонентов полного привода, за который так удачно зацепились маркетологи марки.

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Не имея явных формальных преимуществ перед конкурентами вроде Аутлендера или Экс-Трейла, кроссовер Subaru дороже их на добрую треть. Поэтому сегодня Forester — выбор в основном давно знакомых с маркой энтузиастов. Которые хорошо понимают, что стоит за всеми этими симметричными оппозитностями и зачем за них переплачивать миллион.

Таких людей вчетверо меньше, чем покупателей любого из вышеупомянутых конкурентов Subaru, а с армией владельцев кроссовера Toyota RAV4 (который также стоит дешевле) можно даже не сравнивать. Но вот интересный факт: Subaru третий год подряд удерживает абсолютное лидерство среди автобрендов по лояльности клиентов согласно опросам компании J.D. Power.

Правда, в Штатах Forester не стоит так дорого, как у нас. Но даже при плюс-минус равной с соперниками цене эти машины как-то умудряются обрести самых фанатичных владельцев! Отчасти работает инерция имиджа всепогодной палочки-выручалочки — ведь кто первым прославился в этой роли, того и будут вспоминать первым даже тогда, когда (и вдруг если) моноприводных машин уже вообще не останется.

В некотором смысле Subaru — сектантский продукт, такой же, как Apple. За уверенность, что ты купил самое лучшее, надёжное и уникальное, просят дорого. Но люди готовы платить, даже если реального применения всем функциям и характеристикам не найдётся.

При этом Forester даже не пытается выглядеть крутым парнем. На фоне «современного искусства» от корейских конкурентов — так вообще простачок. Внешность изменилась в основном спереди (фары, бампер) и точечно по всему периметру кузова — обновились накладки, колёса, палитра окраски. В салоне апгрейд получили лишь камеры, в числе которых теперь смотрящий на водителя из кромки центрального козырька красный глаз.

Эта камера (к счастью, пока отключаемая) работает как «фейс айди» с сохранением персональных настроек пяти пользователей. А ещё мониторит сконцентрированность волителя на дороге: кибер-душнила не только неустанно ворчит из-за пользования на ходу смартфоном, но и выступает против того, чтобы я смотрел по сторонам! Это мешало мне наслаждаться красотами щедро укрытых снегом полей и лесов на границе Владимирской, Ярославской и Ивановских областей.

Здешние направления прочищены грейдером, но Камазами не просолены. Если позволяет автомобиль, то увлечённому водителю не пристало ехать по такой манящей дороге спокойно! Forester может: с целью улучшения комфорта шасси у обновленного кроссовера доработаны пружины, амортизаторы и опора двигателя (последнее справедливо только для версии 2.5). Работу улучшенной подвески можно оценить на 4.5 по 5-балльной шкале. Прогресс где-то в полбалла относительно дорестайла — он запомнился мне слегка тряским.

Но и эта впечатляющая энергоёмкость во-первых, не бесконечна, а во-вторых, совсем не означает раллийной выносливости — в профильных сервисах рассказывают, что воодушевлённые поведением подвески владельцы Форестеров часто приезжают на замену ступиц, рычагов и шаровых даже на малых пробегах. Но Forester действительно прощает на неровной дороге многое: зачастую чем выше ход по колдобинам, тем меньше дискомфорт от высокочастотной пляски кузова.

Решительности придаёт и отсутствие сильной вертикальной раскачки, благодаря чему «лесничий» стабилен даже на очень неровном покрытии. Так и подмывает перейти в «режим бога», когда вроде бы обычный кроссовер держит темп 100-120 в рыхлом снегу на дороге шириной в две машины. Система стабилизации уже пара поколений как неотключаемая, но при грамотном пилотаже это не станет препятствием — просто нужно ехать скупо и точно, чтобы её не будить. Комбинация полноприводных и переднеднеприводных приёмов управления работает эффективно: Forester хорош при езде на результат, а не на приз зрительских симпатий.

Силовая установка вполне достаточна и без наддува: вариатор смышлёно и шустро адаптирует обороты мотора к ситуации, а также лишён эффектов резиновости и подвисания, присущих трансмиссиям этого типа. Для улучшения отклика разумно активировать спортрежим, а смягчить некоторую резкость трогания в пробках поможет алгоритм «интеллигентный». Летом, конечно, захочется больше тяги, но с другой стороны — это уже совсем не тот Forester, который хочется увешать распорками и «уронить на винты», чтобы соответствовать мощному двигателю. Высокий, неагрессивный кроссовер с аквариумным остеклением совсем не похож на автомобиль, на котором будешь что-то доказывать кому-то, кроме себя самого.

Но в снежный плен меня привёл не выпендрёж, а настигшая при движении в колонне по лесу скука. Я решил проверить как работает естественная система удержания в «полосе» — её величество колея. Оказалось, куда хуже, чем функционирует на асфальте усовершенствованный круиз в составе комплекта помощников EyeSight: вскоре бруствер засосал Forester, и для освобождения потребовалось буксовать.

Но если колёса прилипли достаточно плотно, то даже при наличии у мотора сил их провернуть, этого не случится — сработает защита вариатора. Не помогут и режимы системы X-Mode (грязь/снег или глубокая грязь/снег) — только копать или дёргать. Поэтому ехать по целине на Форестере — занятие довольно пикантное. Спасает клиренс: 220 мм вполне достаточно, чтобы идти по следам внедорожника или трактора.

Но в какие руки должен попасть Forester, чтобы все эти способности были востребованы? С одной стороны, у совсем случайных людей эта модель оказывается редко. А с другой, на Форике нынешнего поколения никто уже не поедет ни на какие ралли-спринты и фестивали. И как символ статуса он не годится, потому выглядит дешевле, чем стоит. Даже в версии Sport, лишь карикатурно напоминающей своим алым кантом о квази-Nismo, эрзац-Rallyart и прочих GR Sport. Кстати, в США прямо в конфигураторе доступны полноценные STI-аксессуары: накладки, спойлеры и даже распорки.

Некоторые из нововведений рестайлинга умилили своей наивностью. Например, управление жестами: обращённая к центральному верхнему дисплею открытая ладонь увеличивает температуру климата с шагом в два градуса, а закрытая — уменьшает. Не припомню, чтобы мне хотелось отступать от любимой температуры 20,5 более, чем на градус и задумываться о том, каким бы таким ещё более удобным способом это сделать. Другие функции управление жестами не поддерживают, но может когда-нибудь это случится. Голосую за жест полного отключения системы стабилизации! Как думаете, какой для этого подойдёт лучше всего?

Объектив, направленный на дорогу, по итогам рестайлинга стал видеть с почти вдвое более широким углом и меньше пачкаться. А программное обеспечение научилось реагировать на больший спектр опасных дорожных сценариев. Например, не просто тормозить перед внезапным препятствием, но и пробовать объезжать его при неизбежности столкновения. Если позволяет дорожная обстановка: при подготовке к такому манёвру кроссовер оглядывается назад на 70 метров, чтобы не создать ещё более опасный замес.

Forester сегодня — даже концептуально не то же самое, что Forester лет пятнадцать назад. Это хоть и хоть качественно настроенный, но довольно рядовой кроссовер, если не использовать его в тех режимах, где он отличается от других. Чтобы решиться переплатить за Subaru, нужно понять где, зачем и как часто вы будете пользоваться действительно крутой управляемостью и внедорожными способностями выше среднего. И захочется ли смириться с немного гиковским устройством рабочего места водителя: управление функциями, их группировка и индикация разбросаны почти в случайном порядке.

Вообще, каждая встреча с Subaru для меня — история личная. В юные годы я много времени провёл в российском STI-клубе и хорошо помню, какими были эти машины и как их использовали, хотя сам «плеядами» так и не повладел. И мне немного обидно за вектор развития техники этой марки, которая когда-то задавала уровень драйва и фана и имела яркий характер и имидж. А сейчас словно заблудилась в тенденциях рынка и замедлила темп собственной эволюции. Объективы, датчики, экономия топлива, безопасность, уходящий в безликость дизайн, ликвидация спецверсий и самых вкусных «лимиток».