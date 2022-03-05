Тест-драйв Hyundai Staria: скучно не будет

Когда Hyundai показали дизайн нового минивэна — все ахнули. Восхищались прорывом, хвалили за смелость, упражнялись в поисках остроумных ассоциаций. А в действительности-то ничего необычного не случилось — минивэны всегда были той частью автомобильного мира, где дизайнеры отрывались по полной. Вспомните среднемоторку Toyota Previa и другие японские «бусики» того времени. Погуглите американские концепты вроде GM HX3. Французские названия Espace, Avantime, Picasso. Освежите в памяти VW Transporter T1 и Fiat Multipla. Не забудьте советские Юность и Старт. Гурманы автомобильной истории вспомнят однообъёмные стримлайнеры первой половины прошлого века. Но Hyundai всё равно удивили.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Потому что решили заменить этим сногсшибательным кибер-вэном максимально невзрачный автобусик H1/Starex. Да и в индустрии сейчас не принято так шокировать рынок: мода на автомобильный сюрреализм осталась в девяностых, а на неоретро — где-то в двухтысячных. Но Staria — в чистом виде ни то, ни другое. Это скорее ретрофутуризм, то есть ода навсегда оставшимся в прошлом мечтам о будущем. И здесь просто целый вагон разных ностальгических образов!

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При взгляде на силуэт в памяти всплывает таксомотор из антиутопичного сай-фай «Вспомнить всё», а где-то на задворках сознания брезжит тревожный диско-бит синтезаторов и гитар. Выражение передней части кузова — что-то среднее между Робокопом (особенно в серебре), аксолотлем и роботом «заяц-волк» из любимого всеми мультфильма. А диодная полоса во всю ширину заставляет вспомнить эстетику мира Tron и лазерную арфу Жан-Мишеля Жарра.

Сзади — могучие сваи светотехники, размерам которых позавидуют даже фонари предыдущего Cadillac Escalade. Под огромными изогнутыми обтекателями видна пиксельная мозаика, напоминающая один из символов ретровейва — безграничную координатную сетку. Кстати, похожая матрица задней оптики была и на корме нашумевшего недавнего рестомода Grandeur от того же бренда Hyundai.

Жаль, что тот так и остался концептом — новая Staria достойно смотрелась бы «в сопроводе» этого суперзлодейского лимузина. Особенно с традиционной для таких машин тонировкой. Ведь затемнение пассажирских окон вэну просто необходимо — для маскировки рамок стеклопакетов, заметно рушащих цельность облика у нетонированной машины.

Парадокс дизайна Старии в том, что вблизи там разглядывать особенно нечего. Разве что напоминающие «покеболлы» корпуса наружных зеркал да колёсные диски с необъятной площадью спиц. На уровне взаимодействия с пользователем авторы минивэна обошлись без экстравагантных решений: нет какого-то неожиданного функционала или эргономики вроде чего-нибудь замаскированного, выезжающего или внезапно светящегося. Доступ в салон открывается самым привычным способом, разве что сдвижные двери теперь с опциональным электроприводом.

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Распахивая водительскую дверь, ожидаешь увидеть штурвал, подвешенный к потолку, или голографическую приборку во всю ширину ветрового стекла. Но на фоне ошеломляющего экстерьера попытка изобразить внутри кабину звездолёта кажется вялой. Рабочее место водителя как будто не цитирует ностальгические формы из девяностых, а прямо в них и спроектировано — нет цельного самобытного стиля или явных отсылок к уже существующим.

Благодаря глубокой и низкой передней панели присутствует свойственное большинству минивэнов «ощущение воздуха». Но его смазывает нагромождение чёрного глянца прямо посередине этого просторного «верстака». Четырёхспицевый руль и кнопочную панель трансмиссии создатели уже «заспойлерили» в Сонате, подрастратив тем самым вау-эффект от интересных деталей.

Оригинальный дисплей панели приборов без рамок и козырька благодаря хорошей контрастности и качественному антибликовому стеклу не меркнет при любом освещении. Линия взгляда тут как в Peugeot — поверх обода. Но перефокусировать с него взгляд на мультимедийку (диагональю 8 или 10,25 дюйма) и обратно — мучение, слишком уж в разных местах расположены два экрана. А вот боксы, полочки и кармашки по салону разбросали удачно — главное, не забыть куда что положил, иначе искать можно долго.

Осмотревшись в салоне, я нахожу чересчур громким озвученное на презентации утверждение, что при создании интерьера дизайнеры вдохновлялись лаунжами в аэропортах и кают-компаниями круизных лайнеров. Позади спинок передних сидений всё функционально, но без изысков. Даже в семиместной версии «бизнес-шаттл» с парой раздельных и раскладывающихся кресел второго ряда с электроприводами и собственной климатизацией. Конечно, сидеть и полулежать в них по-сибаритски комфортно, а мягкая контурная подсветка вокруг создаёт атмосферу приватности. Для всех гаджетов хватает разнообразных портов, а снеки рассованы по карманам и полкам.

Но хочется чего-то эдакого, продолжения внутри того настроения, что возникает при контакте со столь эпатажным автомобилем снаружи. Хотя бы мониторов — чтобы играть на них в тематические видеоигры, как в тесловском Кибертраке. Буду ждать их в вэне Genesis, когда и если этот бренд задумает сделать свой вариант Hyundai Staria. Ведь существует же роскошный Lexus LM на базе Альфарда. Тем более, что подтянуть такую Старию в бизнес-версии Premium до настоящего премиум-уровня будет не так уж сложно.

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Восьмиместная модификация внутри проще и отличается не только комфортом пассажиров второго ряда. Несмотря на наличие четырёх комплектаций, минивэн в исполнении «минивэн» (согласно официальной классификации) ни за какие доплаты не может быть укомплектован нормальной музыкой (у 7-местного «бизнес-шаттла» — отличная акустика Bose с шумоподавлением), панорамной крышей или хотя бы подогревом дивана второго ряда.

Такой автомобиль отличается даже внешне: плоская решётка радиатора выкрашена в цвет кузова и похожа на перфокарту, тогда как у вип-варианта — контрастный тёмный хром в объёмном исполнении. И пусть второй вариант смотрится богаче, зато первый лучше рифмуется с силуэтом, сформированным в основном прямыми линиями и плоскими поверхностями.

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Помимо пассажирских вариантов есть ещё и фургон с глухими бортами и мордой от 8-местного минивэна. Такая машина воспринимается ещё более эпатажной, потому что в сегменте транспорта для доставки дизайн ещё никогда не был столь радикальным. Пополнение парка такими фургонами — это вклад не только в средства производства, но и в имидж любого бизнеса, основанного на логистике.

У грузовой Старии штампованные колёса, трёхместная кабина, позади которой отсутствует остекление боковин, сдвижные двери на бортах и распашные сзади. Мотор только дизель, привод только передний, а выбрать можно лишь комплектацию и количество педалей. У пассажирских версий, на которых мы ездили в ходе тест-драйва, вариативность шире: тут бензин и дизель, передний привод и полный, 7 или 8 мест. Хотя и тут доступны не все сочетания.

Например, механика на пассажирские варианты не ставится в принципе, а бензиновый двигатель сочетается только с передним приводом. И вот как раз эта версия осталась для меня непонятной: 249-сильный V6 дорого звучит и довольно впечатляюще тянет. Но в основном руки и средства со счёта водителя — силовое подруливание при полном дросселе очень заметное, а расход топлива сложно удержать в пределах 15 литров на сотню.

При этом без полного привода мощная Staria в горной местности Красной поляны беспомощна даже в отсутствие снега — например, когда при подъёмах ведущая ось нагружена тягой, но разгружена в плане давящих на неё килограммов. Поэтому концептуально такой вариант — что-то вроде Camry V6, когда понтово, но бестолково. Скорее всего, приживётся в зажиточных «флитах», где неблагородный стрёкот дизеля — моветон, а вот расходы как раз не имеют большого значения.

Всем остальным категориям пользователей больше подойдёт дизель. Вэн с надёжным и экономичным 177-сильным мотором от Santa Fe по легковым меркам не особенно динамичен. Но для большой пассажирской машины 13 секунд до сотни и 180 км/ч максималки вполне достаточно. А благодаря особой настройке системы турбонаддува Staria легко трогается и обладает приличной городской динамикой до 80 км/ч.

Тем более, что наличие полного привода (экономить 100 с небольшим тысяч рублей на нём смысла нет) придаёт намного больше уверенности, чем дополнительные 70 лошадей бензиновой версии. Водительские ощущения при управлении любой модификацией сравнимы с управлением скорее крупным кросовером, нежели микроавтобусом. Недаром в основе Staria глобально та же платформа, что и у Palisade.

Это означает легковую схему подвесок (сзади многорычажка) и повышенную жёсткость кузова (на 23% в сравнении с H1). Комфорт шасси тоже вполне кроссоверный — энергоёмкость не впечатляющая, но достаточная при разумном стиле вождения. Поэтому об автобусах за рулём Старии напоминает лишь длинная рулевая рейка и сногсшибательная обзорность. Например, передние стёкла такие огромные, что водителю не составит труда высунуть в открытое окно не только руку, но и ногу.

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Тем более, что Staria требует минимум управляющих действий: я удивился тому, как рьяно и даже на упреждение действует автоматическое подруливание. Пока не узнал, что это новейшее к нему дополнение — ассистент удержания по центру полосы. В сочетании с интеллектуальным круизом с функцией движения в пробке и прочими помощниками это даёт один из самых мощных пакетов автопилотных систем на сегодняшнем рынке. Впрочем, разве с такой внешностью могло быть иначе?

Следствием столь радикального облика могли стать компромиссы в салоне. Но класс минивэнов хорош ещё тем, что позволяет дизайнерам творить дерзко и почти без оглядки на интерьерщиков — габариты кузова позволяют воплотить многое без ущерба функциональности. Поэтому пассажирская зона у Старии вполне удобная: это лёгкий доступ на все сиденья, эргономичная посадка, хороший обзор в крупные окна, большой запас места и широкие диапазоны продольной регулировки второго и третьего рядов: соответственно, 10 и 40 (!) см для 8-местного вэна, 16 и 30 для 7-местного.

Недавно мне довелось прокатиться на третьем ряду Hyundai H1 по многочасовому маршруту. Было просторно, да и багажник сохранялся приличный. Но предшественник Старии не радовал тряской грузовой задней подвески, неудобным механизмом проникновения на задний ряд, ограниченной трансформацией и некоторой клаустрофобией на галёрке. Новый вэн этих больших недостатков лишён. Но всё же продумана Staria не безупречно.

Например, не хватает разделения третьего ряда в той же пропорции 3:2, что и второго. Поехать в горнолыжное путешествие с тремя рядами по два кресла и длинным проходом для экипировки вдоль борта, как я делал это на Mercedes-Benz Vito, на Старии не получится. Или без длинномеров, или без третьего ряда. Соорудить кровать для ночёвки тоже не выйдет — функционал трансформации не позволяет сделать «поляну». Любителям путешествий без кастомайзинга спального места не обойтись.

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Есть и другие досадные мелочи по салону: сдвижные форточки в сдвижных же дверях открываются тяжело; расположенные там же чуть ниже карманы слишком мелкие для нужд дальней дороги; двухзонный климат спереди не предусмотрен даже для топ-комплектаций. А ещё неплохо бы доработать шумоизоляцию: несмотря на все заявленные инженерами меры, шины и ветер звучат слишком громко для бизнес-шаттла с креслами с оттоманками на борту. Но эту придирку нивелирует отсутствие типичных для больших трёхрядных машин скрипов салона — это действительно выдающийся результат.

Благодаря разнообразию вариантов кузова и силовой установки, Staria стала интересна гораздо большему числу покупателей, чем её предшественник H1. Тот был сугубо рабочей лошадкой для перевозки людей и грузов за деньги, но с едва ли подходил на роль семейного или солидного корпоративного транспорта. Теперь же на вэне Hyundai хочется путешествовать всей семьёй и удивлять бизнес-партнёров.

Новая модель воспринимается по-другому и в различных своих вариациях нацелена на владельцев Traveller, Vito, Carnival, Caravelle/Multivan и даже V-класса с Альфардом. Одновременно благодаря низкой начальной цене и даже заводской опции окрашивания в жёлтый акрил Staria подходит даже для городского такси. А фургон точно станет звездой мелких грузоперевозок по городу.

Жизненный цикл в сегменте комтранса длится не меньше десяти лет. Поэтому смена поколения — уже событие. А здесь она помножена на революционный дизайн, который заставил даже далёких от промдизайна и вообще автомобилей людей искать параллели с пылесосами и луноходами, поп-культурой и субкультурами, флорой и фауной, кибернетикой и автомобилями прошлого — во что кто горазд. Это значит, что в Hyundai сделали невозможное, обратив на консервативный и скучный сегмент внимание столь широкой аудитории.

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