Обзор Exeed VX: "машина для будущих олигархов"

Илья Свиридов и коллектив "Клубного сервиса" разобрали представителя премиум-линейки Chery - кроссовер Exeed VX, и выяснили, что из себя представляет автомобиль в препарированном виде.

Фото: скриншот с youtube.com скриншот с youtube.com

Исполнение нашли "неожиданно хорошим для "китайца": кузов имеет много усилителей, прекрасные сварные точки и швы, хорошо укрытые герметиком. Причём крепёж и форма усилителей, по словам авторов ролика, роднят Exeed VX с моделями Volkswagen AG.

Проводка качеством не блещет, не имеет гофры, но смотана, тем не менее, аккуратно. Китайцы даже не сэкономили на различного рода уплотнителях, а вот качество пластика оставляет желать лучшего - при разборке треснула рамка ручки двери.

На дверях с внутренней стороны нанесено покрытие, которое призвано снизить уровень шума. Небольшие кусочки виброизола на полу выглядят так, как будто их приклеили очень давно. В задних арках автопроизводитель разместил синтетический материал, который внешне напоминает синтепон. Напольное формованное покрытие, скорее, удостоилось похвалы, так как это решение сравнили с исполнением на некоторых моделях шведского бренда и старых "Мерседесах".

Двигатель в "Клубном сервисе" охарактеризовали как технически сложный, так впрыск прямой, есть ТНВД, масляный насос и термостат с изменяющейся производительностью.

Днище автомобиля не имеет никаких защитных экранов, но зато тут присутствует необычное решение, которому 99% зрителей удивятся: утеплитель для поддона двигателя из ворсистой ткани. Антикоррозийная обработка произведена, однако, по типичному сценарию - с игнорированием внутренних полостей, глушитель уже покрыт ржавчиной.