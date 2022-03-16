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2 часа назад

Обзор разобранного "китайца" Exeed VX: "машина для будущих олигархов"

Российская ГазетаРоссийская Газета

Илья Свиридов и коллектив "Клубного сервиса" разобрали представителя премиум-линейки Chery - кроссовер Exeed VX, и выяснили, что из себя представляет автомобиль в препарированном виде.

Обзор Exeed VX: "машина для будущих олигархов"
Фото: скриншот с youtube.comскриншот с youtube.com

Исполнение нашли "неожиданно хорошим для "китайца": кузов имеет много усилителей, прекрасные сварные точки и швы, хорошо укрытые герметиком. Причём крепёж и форма усилителей, по словам авторов ролика, роднят Exeed VX с моделями Volkswagen AG.

Проводка качеством не блещет, не имеет гофры, но смотана, тем не менее, аккуратно. Китайцы даже не сэкономили на различного рода уплотнителях, а вот качество пластика оставляет желать лучшего - при разборке треснула рамка ручки двери.

На дверях с внутренней стороны нанесено покрытие, которое призвано снизить уровень шума. Небольшие кусочки виброизола на полу выглядят так, как будто их приклеили очень давно. В задних арках автопроизводитель разместил синтетический материал, который внешне напоминает синтепон. Напольное формованное покрытие, скорее, удостоилось похвалы, так как это решение сравнили с исполнением на некоторых моделях шведского бренда и старых "Мерседесах".

Двигатель в "Клубном сервисе" охарактеризовали как технически сложный, так впрыск прямой, есть ТНВД, масляный насос и термостат с изменяющейся производительностью.

Днище автомобиля не имеет никаких защитных экранов, но зато тут присутствует необычное решение, которому 99% зрителей удивятся: утеплитель для поддона двигателя из ворсистой ткани. Антикоррозийная обработка произведена, однако, по типичному сценарию - с игнорированием внутренних полостей, глушитель уже покрыт ржавчиной.

Сколько стоит Exeed VX сейчас, можно узнать лишь обратившись в дилерский центр - рекомендованных цен на сайте марки нет. Машина в обзоре была куплена за плюс-минус 3.7 млн рублей, но, как пошутил Свиридов, в скором времени VX будет автомобилем, который смогут позволить себе олигархи.

Тест-драйвы,Chery,Volkswagen,Mercedes-Benz,Илья Свиридов,VolksWagen,
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