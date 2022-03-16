Продажи Lotus Emira с двигателем Mercedes-AMG: 365 стартуют уже в апреле

С 8 апреля Lotus начнет принимать заказы на спорткар Emira с четырехцилиндровым турбомотором Mercedes-AMG. Первой на рынок выйдет самая дорогая версия First Edition стоимостью 71 995 фунтов стерлингов, или 10,2 миллиона рублей. Начальное купе с тем же самым двигателем появится только следующей весной, и за него попросят 59 995 фунтов стерлингов (8,5 миллиона рублей). «Доступную» Эмиру c V6 запустят в январе 2023-го по цене 64 995 фунтов стерлингов (9,2 миллиона рублей).

Фото: Lotus Lotus

Спорткар Lotus Emira станет последней моделью британской марки с двигателями внутреннего сгорания. Для купе заявлены тойотовская «шестёрка» 3.5 и двухлитровый турбомотор Mercedes-AMG M 139 от хэтчбека A 45. Известно, что агрегат получил новую программу управления, собственные системы впуска и выпуска, а его мощность составляет 365 лошадиных сил. Тяга на задние колеса в «Эмире» идет через мерседесовский «робот» DCT, адаптированный силами технических отделов Lotus и AMG.

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Сначала на рынок выйдет «богатое» купе Emira First Edition. На машине стоят двухсоставные тормозные диски, система контроля давления в шинах, полностью светодиодная оптика. Колеса — кованые 20-дюймовые с «алмазной» огранкой. Наконечники выхлопа сделаны из титана. Боковые зеркала складываются и подогреваются.

Стандартными для спорткара также являются пакет Lower Black (черный окрас нижней части кузова), сиденья с подогревом и памятью, 340-ваттная аудиосистема KEF и медиакомплекс с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

На выбор предложены шесть ярких кузовных красок: синяя Seneca Blue, красная Magma Red, желтая Hethel Yellow, темно-зеленая Dark Verdant, серые Shadow Grey and Nimbus Grey. Цветовых схем интерьера семь. В отделке применены дорогая кожа «наппа» и алькантара.

Также есть несколько опциональных пакетов. Lotus Drivers Pack включает разные варианты подвесок, шины Goodyear Eagle F1 Supersport или Michelin Pilot Sport Cup 2 и трековый режим работы стабилизации. Design Pack добавит тонировку, спортивные педали и потолок из искусственной замши, а Convenience Pack — передние парктроники, датчик дождя и камеру заднего вида.

До «сотни» купе сможет разгоняться за 4,5 секунды. Максимальная скорость — 290 километров в час.